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احتجاجات في الصين ضد إجراءات الإغلاق الصارمة... فيديو
احتجاجات في الصين ضد إجراءات الإغلاق الصارمة... فيديو
تفجرت احتجاجات في عدد من المدن الصينية في ساعة مبكرة من صباح الأحد، للمطالبة بالتراجع عن قيود كوفيد-19 الشديدة بعد 3 سنوات من بدء ظهور الجائحة. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T07:47+0000
2022-11-27T07:47+0000
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وأثار حريق أسفر عن وفاة 10 أشخاص، الخميس الماضي، في مبنى شاهق في أورومتشي، عاصمة منطقة شينغيانغ، غضبا عاما واسع النطاق، في الوقت الذي تكهن فيه العديد من مستخدمي الإنترنت أن السكان لم يتمكنوا من الهروب في الوقت المناسب لأن المبنى كان مغلقا جزئيا وهو ما نفاه المسؤولون.ويتناقل رواد الإنترنت منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي في الصين تؤكد أن إجراءات مكافحة "كوفيد" أدت إلى تفاقم المأساة، لأنها أبطأت وصول المساعدة.وفي شنغهاي، المدينة الأكثر اكتظاظا في السكان والمركز المالي في الصين، تجمع سكان في وقفة احتجاجية في الساعات الأولى من صباح الأحد.وظهر في مقطع مصور جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حشود في شنغهاي تهتف "ارفعوا الإغلاق في جميع أنحاء الصين".وتثير السياسة الصارمة لمكافحة فيروس كورونا استياء متزايدا في الصين. وجرت مظاهرات متفرقة تخللت بعضها أعمال عنف في عدد من المدن في الأيام الأخيرة، بما في ذلك بأكبر مصنع لهواتف "آيفون" في العالم يقع في وسط مدينة تشنغتشو.ورغم اللقاحات العديدة المتاحة، وخلافاً للدول الأخرى في العالم، ما زالت الصين تفرض إجراءات عزل فور ظهور إصابات، بما فيها حجر على الذين تثبت إصابتهم بالمرض في مراكز، واختبارات "بي سي آر" شبه يومية للدخول إلى الأماكن العامة.وأعلنت السلطات الصينية تسجيل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا بلغ 39 ألفا و791 إصابة جديدة، أمس السبت، منها 3709 إصابات مصحوبة بأعراض و36 ألفا و82 إصابة بلا أعراض.
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الصين, فيروس كورونا, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, فيروس كورونا, العالم, أخبار العالم الآن

احتجاجات في الصين ضد إجراءات الإغلاق الصارمة... فيديو

07:47 GMT 27.11.2022
© AFP 2022 / Hector Retamalالوضع الصحي في الصين - موظف صحي خلال عمل فحص كورونا، في شنغهاي، 27 مايو 2022
الوضع الصحي في الصين - موظف صحي خلال عمل فحص كورونا، في شنغهاي، 27 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© AFP 2022 / Hector Retamal
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تفجرت احتجاجات في عدد من المدن الصينية في ساعة مبكرة من صباح الأحد، للمطالبة بالتراجع عن قيود كوفيد-19 الشديدة بعد 3 سنوات من بدء ظهور الجائحة.
وأثار حريق أسفر عن وفاة 10 أشخاص، الخميس الماضي، في مبنى شاهق في أورومتشي، عاصمة منطقة شينغيانغ، غضبا عاما واسع النطاق، في الوقت الذي تكهن فيه العديد من مستخدمي الإنترنت أن السكان لم يتمكنوا من الهروب في الوقت المناسب لأن المبنى كان مغلقا جزئيا وهو ما نفاه المسؤولون.
ويتناقل رواد الإنترنت منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي في الصين تؤكد أن إجراءات مكافحة "كوفيد" أدت إلى تفاقم المأساة، لأنها أبطأت وصول المساعدة.
وفي شنغهاي، المدينة الأكثر اكتظاظا في السكان والمركز المالي في الصين، تجمع سكان في وقفة احتجاجية في الساعات الأولى من صباح الأحد.
وظهر في مقطع مصور جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حشود في شنغهاي تهتف "ارفعوا الإغلاق في جميع أنحاء الصين".
وتثير السياسة الصارمة لمكافحة فيروس كورونا استياء متزايدا في الصين. وجرت مظاهرات متفرقة تخللت بعضها أعمال عنف في عدد من المدن في الأيام الأخيرة، بما في ذلك بأكبر مصنع لهواتف "آيفون" في العالم يقع في وسط مدينة تشنغتشو.
ورغم اللقاحات العديدة المتاحة، وخلافاً للدول الأخرى في العالم، ما زالت الصين تفرض إجراءات عزل فور ظهور إصابات، بما فيها حجر على الذين تثبت إصابتهم بالمرض في مراكز، واختبارات "بي سي آر" شبه يومية للدخول إلى الأماكن العامة.
وأعلنت السلطات الصينية تسجيل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا بلغ 39 ألفا و791 إصابة جديدة، أمس السبت، منها 3709 إصابات مصحوبة بأعراض و36 ألفا و82 إصابة بلا أعراض.
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