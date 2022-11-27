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https://sputnikarabic.ae/20221127/استطلاع-أكثر-من-نصف-اليابانيين-لا-يثقون-بحكومة-كيشيدا-1070586637.html
استطلاع: أكثر من نصف اليابانيين لا يثقون بحكومة كيشيدا
استطلاع: أكثر من نصف اليابانيين لا يثقون بحكومة كيشيدا
ارتفع مؤشر انعدام الثقة في الحكومة اليابانية بقيادة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى أكثر من 50% للمرة الأولى منذ توليه منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول من العام... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T08:29+0000
2022-11-27T08:29+0000
أخبار اليابان
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ووفقًا لاستطلاع للرأي العام أجرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، يومي 26 و 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، قال 51.6% من المشاركين إنهم لا يؤيدون الحكومة الحالية.ويعتبر مستوى أقل من 30% في اليابان حرجا لأنه يؤدي في كثير من الأحيان إلى استقالة مجلس الوزراء ورئيس الوزراء، وكذلك إلى انتخاب رئيس جديد للحكومة في البرلمان.وأصبح كيشيدا رئيسًا للوزراء بعد أن انخفضت نسبة تأييد الحكومة بقيادة سلفه يوشيهيدي سوغا إلى 29%، مما أدى إلى استقالته.وتتضمن الأسباب الرئيسية لتراجع تصنيف الحكومة ارتفاع الأسعار، وتشييع جنازة رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي على النفقة العامة دون مناقشة في البرلمان، فضلاً عن الكشف عن صلات ما يقرب من نصف نواب الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.
https://sputnikarabic.ae/20221126/إعلام-اليابان-تطور-استراتيجية-لشن-ضربة-انتقامية-1070559979.html
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أخبار اليابان
أخبار اليابان

استطلاع: أكثر من نصف اليابانيين لا يثقون بحكومة كيشيدا

08:29 GMT 27.11.2022
© Sputnik . Виталий Белоусов / الانتقال إلى بنك الصورFumio Kishida فوميو كوشيدا
Fumio Kishida فوميو كوشيدا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© Sputnik . Виталий Белоусов
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ارتفع مؤشر انعدام الثقة في الحكومة اليابانية بقيادة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى أكثر من 50% للمرة الأولى منذ توليه منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
ووفقًا لاستطلاع للرأي العام أجرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، يومي 26 و 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، قال 51.6% من المشاركين إنهم لا يؤيدون الحكومة الحالية.
كما انخفض تصنيف إدارة كيشيدا بنسبة 4.5 نقطة مئوية من استطلاع نهاية أكتوبر إلى 33.1%.
ويعتبر مستوى أقل من 30% في اليابان حرجا لأنه يؤدي في كثير من الأحيان إلى استقالة مجلس الوزراء ورئيس الوزراء، وكذلك إلى انتخاب رئيس جديد للحكومة في البرلمان.
علم اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
إعلام: اليابان تطور استراتيجية لشن ضربة انتقامية
أمس, 10:27 GMT
وأصبح كيشيدا رئيسًا للوزراء بعد أن انخفضت نسبة تأييد الحكومة بقيادة سلفه يوشيهيدي سوغا إلى 29%، مما أدى إلى استقالته.
وتتضمن الأسباب الرئيسية لتراجع تصنيف الحكومة ارتفاع الأسعار، وتشييع جنازة رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي على النفقة العامة دون مناقشة في البرلمان، فضلاً عن الكشف عن صلات ما يقرب من نصف نواب الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.
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