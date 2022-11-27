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https://sputnikarabic.ae/20221127/الأعرجي-وبارزاني-يبحثان-الأوضاع-الأمنية-والسياسية-في-العراق-1070595264.html
الأعرجي وبارزاني يبحثان الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق
الأعرجي وبارزاني يبحثان الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق
بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، والوفد المرافق له، الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد وطرق... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T12:39+0000
2022-11-27T12:39+0000
العراق
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وحسب المكتب الإعلامي للأعرجي، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، في مكتبه رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.وخلال اللقاء، استعرض الجانبان مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق.كما أكدا على أهمية التنسيق والتعاون البنّاء بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في مواجهة العناصر الإرهابية وضبط الحدود.
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

الأعرجي وبارزاني يبحثان الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق

12:39 GMT 27.11.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEالجيش العراقي يحرر الرمادي
الجيش العراقي يحرر الرمادي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، والوفد المرافق له، الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد وطرق حماية سيادة العراق.
وحسب المكتب الإعلامي للأعرجي، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، في مكتبه رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.
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وخلال اللقاء، استعرض الجانبان مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق.
وبحث الطرفان "استمرار التعاون بين المركز والإقليم، بما يفضي إلى حلول للقضايا المتعلقة بدول الجوار، من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية والتفاهم المشترك، وبما يحفظ استقرار وسيادة العراق".
كما أكدا على أهمية التنسيق والتعاون البنّاء بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في مواجهة العناصر الإرهابية وضبط الحدود.
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