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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيفها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221127/الاتحاد-الإيراني-لكرة-القدم-يتقدم-بشكوى-للفيفا-بحق-الاتحاد-الأمريكي-1070597669.html
الاتحاد الإيراني لكرة القدم يتقدم بشكوى للفيفا بحق الاتحاد الأمريكي
الاتحاد الإيراني لكرة القدم يتقدم بشكوى للفيفا بحق الاتحاد الأمريكي
تقدم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منتقدا تصرف الاتحاد الأمريكي لكرة القدم في تغيير علم إيران. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T14:36+0000
2022-11-27T14:37+0000
بطولة كأس العالم 2022
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأفاد الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم الإيراني، بأن "صفحة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم قامت في تصرف غير مهني بإزالة شعار "الله" من العلم الإيراني".وأشار إلى أنه عقب هذا التصرف، أرسل الاتحاد الإيراني لكرة القدم رسالة إلكترونية إلى الفيفا يطالب فيها الاتحاد العالمي لكرة القدم باتخاذ إجراءات جادة ضد الاتحاد الأمريكي لكرة القدم.وقام الاتحاد الأمريكي لكرة القدم بنشر ترتيب مجموعته في المونديال عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقام بتغيير علم دولة إيران، إذ أخفى منه شعار الجمهورية الإسلامية.ويواجه المنتخب الإيراني نظيره الأمريكي يوم الثلاثاء المقبل، لحساب منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية.ويحتاج منتخب إيران وأمريكا للفوز في تلك المواجهة من أجل ضمان التأهل للدور المقبل، إذ خسر الأول أمام إنجلترا ثم فاز على ويلز، فيما تعادلت الثانية في مباراتيها الماضتين أمام المنتخبين نفسهما.
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أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

الاتحاد الإيراني لكرة القدم يتقدم بشكوى للفيفا بحق الاتحاد الأمريكي

14:36 GMT 27.11.2022 (تم التحديث: 14:37 GMT 27.11.2022)
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIمنتخب إيران
منتخب إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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تقدم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منتقدا تصرف الاتحاد الأمريكي لكرة القدم في تغيير علم إيران.
وأفاد الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم الإيراني، بأن "صفحة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم قامت في تصرف غير مهني بإزالة شعار "الله" من العلم الإيراني".
وأشار إلى أنه عقب هذا التصرف، أرسل الاتحاد الإيراني لكرة القدم رسالة إلكترونية إلى الفيفا يطالب فيها الاتحاد العالمي لكرة القدم باتخاذ إجراءات جادة ضد الاتحاد الأمريكي لكرة القدم.
وقام الاتحاد الأمريكي لكرة القدم بنشر ترتيب مجموعته في المونديال عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقام بتغيير علم دولة إيران، إذ أخفى منه شعار الجمهورية الإسلامية.
ويواجه المنتخب الإيراني نظيره الأمريكي يوم الثلاثاء المقبل، لحساب منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية.
ويحتاج منتخب إيران وأمريكا للفوز في تلك المواجهة من أجل ضمان التأهل للدور المقبل، إذ خسر الأول أمام إنجلترا ثم فاز على ويلز، فيما تعادلت الثانية في مباراتيها الماضتين أمام المنتخبين نفسهما.
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