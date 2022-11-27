https://sputnikarabic.ae/20221127/الاتحاد-الإيراني-لكرة-القدم-يتقدم-بشكوى-للفيفا-بحق-الاتحاد-الأمريكي-1070597669.html
الاتحاد الإيراني لكرة القدم يتقدم بشكوى للفيفا بحق الاتحاد الأمريكي
الاتحاد الإيراني لكرة القدم يتقدم بشكوى للفيفا بحق الاتحاد الأمريكي
تقدم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منتقدا تصرف الاتحاد الأمريكي لكرة القدم في تغيير علم إيران. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T14:36+0000
2022-11-27T14:36+0000
2022-11-27T14:37+0000
بطولة كأس العالم 2022
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103806/67/1038066772_0:0:3333:1876_1920x0_80_0_0_4fc18305e358197023c6d3c7e2ce1ecb.jpg
وأفاد الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم الإيراني، بأن "صفحة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم قامت في تصرف غير مهني بإزالة شعار "الله" من العلم الإيراني".وأشار إلى أنه عقب هذا التصرف، أرسل الاتحاد الإيراني لكرة القدم رسالة إلكترونية إلى الفيفا يطالب فيها الاتحاد العالمي لكرة القدم باتخاذ إجراءات جادة ضد الاتحاد الأمريكي لكرة القدم.وقام الاتحاد الأمريكي لكرة القدم بنشر ترتيب مجموعته في المونديال عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقام بتغيير علم دولة إيران، إذ أخفى منه شعار الجمهورية الإسلامية.ويواجه المنتخب الإيراني نظيره الأمريكي يوم الثلاثاء المقبل، لحساب منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية.ويحتاج منتخب إيران وأمريكا للفوز في تلك المواجهة من أجل ضمان التأهل للدور المقبل، إذ خسر الأول أمام إنجلترا ثم فاز على ويلز، فيما تعادلت الثانية في مباراتيها الماضتين أمام المنتخبين نفسهما.
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103806/67/1038066772_0:0:3149:2362_1920x0_80_0_0_a7d9e03ae29379964f45440555411594.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
الاتحاد الإيراني لكرة القدم يتقدم بشكوى للفيفا بحق الاتحاد الأمريكي
14:36 GMT 27.11.2022 (تم التحديث: 14:37 GMT 27.11.2022) تابعنا عبر
تقدم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منتقدا تصرف الاتحاد الأمريكي لكرة القدم في تغيير علم إيران.
وأفاد الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم الإيراني، بأن "صفحة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم قامت في تصرف غير مهني بإزالة شعار "الله" من العلم الإيراني".
وأشار إلى أنه عقب هذا التصرف، أرسل الاتحاد الإيراني لكرة القدم رسالة إلكترونية إلى الفيفا يطالب فيها الاتحاد العالمي لكرة القدم باتخاذ إجراءات جادة ضد الاتحاد الأمريكي لكرة القدم.
وقام الاتحاد الأمريكي لكرة القدم بنشر ترتيب مجموعته في المونديال عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقام بتغيير علم دولة إيران، إذ أخفى منه شعار الجمهورية الإسلامية.
ويواجه المنتخب الإيراني نظيره الأمريكي يوم الثلاثاء المقبل، لحساب منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية.
ويحتاج منتخب إيران وأمريكا للفوز في تلك المواجهة من أجل ضمان التأهل للدور المقبل، إذ خسر الأول أمام إنجلترا ثم فاز على ويلز، فيما تعادلت الثانية في مباراتيها الماضتين أمام المنتخبين نفسهما.