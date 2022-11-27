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https://sputnikarabic.ae/20221127/البابا-فرنسيس-يدعو-إلى-البحث-عن-السلام-والحوار-بين-إسرائيل-وفلسطين-1070594131.html
البابا فرنسيس يدعو إلى البحث عن السلام والحوار بين إسرائيل وفلسطين
البابا فرنسيس يدعو إلى البحث عن السلام والحوار بين إسرائيل وفلسطين
دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، مخاطبًا المؤمنين من نافذة القصر الرسولي في الفاتيكان، إلى البحث عن السلام والحوار بين إسرائيل وفلسطين. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T12:19+0000
2022-11-27T12:19+0000
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
أخبار فلسطين اليوم
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وأضاف البابا: "إنني أتابع بقلق تصاعد العنف والاشتباكات التي تشهدها دولة فلسطين ودولة إسرائيل منذ شهور، يوم الأربعاء الماضي، أصيب العديد من الأشخاص وقتل طفل إسرائيلي في هجومين إرهابيين في القدس، وفي اليوم نفسه، قتل طفل فلسطيني خلال مواجهات مسلحة في نابلس". ودعا البابا فرنسيس "للصلاة من أجل الموتى الشباب وعائلاتهم وخاصة أمهاتهم".كما أعرب عن أمله في أن تبحث السلطات الإسرائيلية والفلسطينية عن حوار وخلق ثقة متبادلة "لن يكون هناك من دونها حل سلمي في الأرض المقدسة".وقُتل فتى فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأصيب عشرات الأشخاص في المواجهات.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "استشهد طفل الليلة وأصيب أربعة شبان برصاص جيش الاحتلال الحي أحدهم بصورة حرجة وشاب بقنبلة صوت في الرأس والعشرات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، تمهيدا لاقتحام المستوطنين".
https://sputnikarabic.ae/20221124/محكمة-الفاتيكان-تستمع-إلى-تسجيل-سري-للبابا-بشأن-دفع-فدية-رهينة-1070521990.html
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار فلسطين اليوم
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار فلسطين اليوم

البابا فرنسيس يدعو إلى البحث عن السلام والحوار بين إسرائيل وفلسطين

12:19 GMT 27.11.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantinoالبابا فرنسيس
البابا فرنسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، مخاطبًا المؤمنين من نافذة القصر الرسولي في الفاتيكان، إلى البحث عن السلام والحوار بين إسرائيل وفلسطين.
وأضاف البابا: "إنني أتابع بقلق تصاعد العنف والاشتباكات التي تشهدها دولة فلسطين ودولة إسرائيل منذ شهور، يوم الأربعاء الماضي، أصيب العديد من الأشخاص وقتل طفل إسرائيلي في هجومين إرهابيين في القدس، وفي اليوم نفسه، قتل طفل فلسطيني خلال مواجهات مسلحة في نابلس".
العنف يقتل المستقبل ويدمر حياة الصغار ويضعف آمال السلام.
ودعا البابا فرنسيس "للصلاة من أجل الموتى الشباب وعائلاتهم وخاصة أمهاتهم".
البابا فرانسيس في لقاء مع رجال الدين في كاتدرائية مريم العذراء المساعدة دائما في نور سلطان، كزاخستان، 15 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
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كما أعرب عن أمله في أن تبحث السلطات الإسرائيلية والفلسطينية عن حوار وخلق ثقة متبادلة "لن يكون هناك من دونها حل سلمي في الأرض المقدسة".
وقُتل فتى فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأصيب عشرات الأشخاص في المواجهات.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "استشهد طفل الليلة وأصيب أربعة شبان برصاص جيش الاحتلال الحي أحدهم بصورة حرجة وشاب بقنبلة صوت في الرأس والعشرات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، تمهيدا لاقتحام المستوطنين".
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