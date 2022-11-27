https://sputnikarabic.ae/20221127/البيت-الأبيض-بايدن-يتمكن-من-إحداث-أقوى-التحالفات-والشراكات-في-تاريخ-الولايات-المتحدة-1070609490.html
البيت الأبيض: بايدن يتمكن من إحداث أقوى التحالفات والشراكات في تاريخ الولايات المتحدة
البيت الأبيض: بايدن يتمكن من إحداث أقوى التحالفات والشراكات في تاريخ الولايات المتحدة
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تمكن من إحداث أقوى التحالفات الشراكات الدولية في تاريخ الولايات المتحدة. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T21:47+0000
2022-11-27T21:47+0000
2022-11-27T21:47+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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واشنطن– سبوتنيك. وجاء في بيان البيت الأبيض على تويتر: "التحالفات والشراكات الأمريكية أقوى من كل سابقاتها، ما أصبح ميزة نهج الرئيس بايدن".ويشار إلى أن هذا النهج يشمل تقدم مصالح وقيم الولايات المتحدة في العالم، متضمناً انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، تعزيز الأمن الجماعي للحلف، وتعزيز الشراكة العابرة للأطلنطي.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
البيت الأبيض: بايدن يتمكن من إحداث أقوى التحالفات والشراكات في تاريخ الولايات المتحدة
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أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تمكن من إحداث أقوى التحالفات الشراكات الدولية في تاريخ الولايات المتحدة.
واشنطن– سبوتنيك. وجاء في بيان البيت الأبيض على تويتر: "التحالفات والشراكات الأمريكية أقوى من كل سابقاتها، ما أصبح ميزة نهج الرئيس بايدن".
ويشار إلى أن هذا النهج يشمل تقدم مصالح وقيم الولايات المتحدة في العالم، متضمناً انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، تعزيز الأمن الجماعي للحلف، وتعزيز الشراكة العابرة للأطلنطي.