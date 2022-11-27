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https://sputnikarabic.ae/20221127/البيت-الأبيض-بايدن-يتمكن-من-إحداث-أقوى-التحالفات-والشراكات-في-تاريخ-الولايات-المتحدة-1070609490.html
البيت الأبيض: بايدن يتمكن من إحداث أقوى التحالفات والشراكات في تاريخ الولايات المتحدة
البيت الأبيض: بايدن يتمكن من إحداث أقوى التحالفات والشراكات في تاريخ الولايات المتحدة
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تمكن من إحداث أقوى التحالفات الشراكات الدولية في تاريخ الولايات المتحدة. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T21:47+0000
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واشنطن– سبوتنيك. وجاء في بيان البيت الأبيض على تويتر: "التحالفات والشراكات الأمريكية أقوى من كل سابقاتها، ما أصبح ميزة نهج الرئيس بايدن".ويشار إلى أن هذا النهج يشمل تقدم مصالح وقيم الولايات المتحدة في العالم، متضمناً انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، تعزيز الأمن الجماعي للحلف، وتعزيز الشراكة العابرة للأطلنطي.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

البيت الأبيض: بايدن يتمكن من إحداث أقوى التحالفات والشراكات في تاريخ الولايات المتحدة

21:47 GMT 27.11.2022
© AP Photo / The New York Times/Doug Mills/Poolيتحدث الرئيس جو بايدن إلى الصحفيين بعد اجتماع قادة مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي في بالي، إندونيسيا 16 نوفمبر 2022.
يتحدث الرئيس جو بايدن إلى الصحفيين بعد اجتماع قادة مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي في بالي، إندونيسيا 16 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / The New York Times/Doug Mills/Pool
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أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تمكن من إحداث أقوى التحالفات الشراكات الدولية في تاريخ الولايات المتحدة.
واشنطن– سبوتنيك. وجاء في بيان البيت الأبيض على تويتر: "التحالفات والشراكات الأمريكية أقوى من كل سابقاتها، ما أصبح ميزة نهج الرئيس بايدن".
ويشار إلى أن هذا النهج يشمل تقدم مصالح وقيم الولايات المتحدة في العالم، متضمناً انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، تعزيز الأمن الجماعي للحلف، وتعزيز الشراكة العابرة للأطلنطي.
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