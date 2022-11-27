https://sputnikarabic.ae/20221127/التربية-الجنسية-في-المدارس-بين-القبول-والرفض-الاجتماعي-1070591107.html
التربية الجنسية في المدارس بين القبول والرفض الاجتماعي
التربية الجنسية في المدارس بين القبول والرفض الاجتماعي
نناقش في هذه الحلقة عدة مواضيع: التربية الجنسية في المدارس بين القبول والرفض الاجتماعي، مقترح كويتي لمعاقبة أي شخص يتشبه بغير جنسه، الدورة الـ20 من مسابقة... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T11:06+0000
2022-11-27T11:06+0000
2022-11-27T11:06+0000
راديو
صدى الحياة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1b/1070590567_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_01ffa46b502eb83aefefd53341465775.png
التربية الجنسية في المدارس بين القبول والرفض الاجتماعي
التربية الجنسية في المدارس بين القبول والرفض الاجتماعي
بين العيب الاجتماعي والعلم... الثقافة الجنسية الصحيحة معبر أمان للطفلالمناهج التعليمية والبرامج الدراسية التي تقررها الدول تكون غالبا مرتبطة بثقافة المجتمع وتقاليده وحتى ديانته، وترتبط بمواد دراسية معينة تتعلق بالتربية الدينية واللغة والعلوم والرياضيات والتاريخ والجغرافيا، ويرى آخرون أن هذا الطفل بحاجة لتلقيه مادة التربية الجنسية، فإلى أي مدى تعتبر مادة التربية الجنسية مهمة للطفل ولصحته النفسية والثقافية، وكيف يرى الآباء والأمهات هذا المقترح بالنسبة لأطفالهم؟حول هذا الموضوع، قالت الدكتورة تغريد شعفوط، استشارية نفسية وتربوية وصاحبة مركز "كيان" الثقافي في غزة لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1b/1070590567_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_fdda0e21512ac36aff0c783f7b978247.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
التربية الجنسية في المدارس بين القبول والرفض الاجتماعي
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة عدة مواضيع: التربية الجنسية في المدارس بين القبول والرفض الاجتماعي، مقترح كويتي لمعاقبة أي شخص يتشبه بغير جنسه، الدورة الـ20 من مسابقة موسكو الدولية لتلاوة القرآن الكريم، أمراض الفم من أكثر الأمراض انتشارا حول العالم، "الكشري روسي الأصل".
بين العيب الاجتماعي والعلم... الثقافة الجنسية الصحيحة معبر أمان للطفل
المناهج التعليمية والبرامج الدراسية التي تقررها الدول تكون غالبا مرتبطة بثقافة المجتمع وتقاليده وحتى ديانته، وترتبط بمواد دراسية معينة تتعلق بالتربية الدينية واللغة والعلوم والرياضيات والتاريخ والجغرافيا، ويرى آخرون أن هذا الطفل بحاجة لتلقيه مادة التربية الجنسية، فإلى أي مدى تعتبر مادة التربية الجنسية مهمة للطفل ولصحته النفسية والثقافية، وكيف يرى الآباء والأمهات هذا المقترح بالنسبة لأطفالهم؟
حول هذا الموضوع، قالت الدكتورة تغريد شعفوط، استشارية نفسية وتربوية وصاحبة مركز "كيان" الثقافي في غزة لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ التربية الجنسية قد قسمت الأراء إلى نوعين، هل هي تعليم أم هي عيب؟ طبعا قبل سنتين كما هو معروف، تم في تونس إقرار أن التربية الجنسية يجب أن تكون من ضمن المقررات التعليمية، وأنا صراحة مع هذا القرار، لأنه في ظل التطور التكنولوجي في الآونة الأخيرة، والانفتاح الذي يحدث في العالم، يجب أن يعي الجميع سواء الأهل أو المدرسين والمدرسات، أن هذا المقرر أصبح ضرورة ملحة في العملية التربوية والعلمية، خصوصا في ظل فقدان السلطة الكاملة على الأطفال، وليس عليهم رقابة على سوشيال ميديا والتكنولوجيا والهواتف الذكية النقالة، وفي ظل وجود المواقع الإباحية التي تدرج وتظهر بشكل إجباري".
التفاصيل في الملف الصوتي...