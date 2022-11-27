https://sputnikarabic.ae/20221127/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إحباط-تهريب-18-كغ-حشيش-من-مصر-صورة-1070598177.html

الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط تهريب 18 كغ من الحشيش من مصر... صورة

الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط تهريب 18 كغ من الحشيش من مصر... صورة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إحباط تهريب 18 كيلوغراما من مخدر الحشيش من الأراضي المصرية. 27.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-27T14:40+0000

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وقال الجيش في بيان إنه رصد "عددا من المشتبه بهم في وقت سابق اليوم كانوا يحاولون تهريب المخدرات من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة لواء باران الإقليمي (يتبع القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي)".وأضاف "أحبط مقاتلوا الجيش الإسرائيلي الذين هرعوا إلى المكان عملية التهريب، وعثروا وصادروا نحو 18 كغم من المخدرات تقدير قيمتها بنحو 720 ألف شيكل (208 ألف دولار)".وأمس السبت، طفت كميات كبيرة من مخدر الحشيش على العديد من الشواطئ الإسرائيلية من نهاريا في الشمال إلى ريشون لتسيون في الجنوب، وتسببت في حالة من الذعر بين المواطنين الذين اعتقدوا أن الأكياس تحوي مواد متفجرة، لكن تحقيقات الشرطة كشفت أن الحديث يدور عن عوامات (إطارات يمكن استخدامها في السباحة)، تحتوي على كميات كبيرة من الحشيش.وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية "يبدو أن هذه محاولة لتهريب كمية كبيرة من المخدرات من مصر أو لبنان. في الأشهر الأخيرة، شدد الجيش الإسرائيلي الرقابة على الحدود الجنوبية لإسرائيل، وزاد بشكل ملحوظ عدد ضبط المهربين المصريين الذين كانوا يلقون أكياس الحشيش والماريجوانا عبر السياج الحدودي".وأشارت إلى أن المهربين لجؤوا بسبب ذلك، على ما يبدو، إلى العودة إلى طريقة التهريب التي كانت شائعة في الثمانينيات والتسعينيات.

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