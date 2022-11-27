https://sputnikarabic.ae/20221127/الحرس-الثوري-يتعهد-بـتحويل-الفتنة-الأخيرة-في-إيران-إلى-مقبرة-للأمريكيين-والإسرائيليين-1070601663.html
الحرس الثوري يتعهد بـ"تحويل الفتنة الأخيرة في إيران إلى مقبرة للأمريكيين والإسرائيليين"
الحرس الثوري يتعهد بـ"تحويل الفتنة الأخيرة في إيران إلى مقبرة للأمريكيين والإسرائيليين"
اتهم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، "أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل والسعودية بالتدخل علنا في الشؤون الداخلية الإيرانية، وإثارة الفتنة بين الإيرانيين". 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T16:34+0000
2022-11-27T16:34+0000
2022-11-27T16:34+0000
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وقال القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، إن "الكيان الصهيوني سينهار وسنحول الفتنة الأخيرة إلى مقبرة للأمريكيين والإسرائيليين"، مضيفا أنه "في المشهد السياسي تحاول أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وألمانيا وفرنسا وآل سعود، إثارة التوتر في هذه الأرض بوسائل إعلامهم المثيرة للانقسام، لكن هذا الشعب واعي تماما"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وتابع سلامي: "كونوا على ثقة من أن الكيان الصهيوني سينهار وهذه الثورة لن تصاب بأذى. لن تفلح أوهام العدو. هذا النظام قوي. لقد ألحقت التعبئة الشعبية بقيادة الإمام الخامنئي هزائم كبيرة بالأعداء".وختم بالقول إن "العدو اليوم أي "أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل وآل سعود" نزلوا إلى الساحة بكل قوتهم، لكننا بالتأكيد سنحول ساحة هذه الفتنة الكبيرة وهذه الحرب العالمية إلى مقبرة للأعداء الأمريكيين والإسرائيليين وحلفائهم".وكشف المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس السبت، عن "خطة أمريكية في غرب آسيا لإسقاط 6 دول بهدف إضعاف إيران".وقال إن "الأمريكيين قرروا شل دول الجوار، وهي العمق الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية، قبل قرار لشن العدوان على إيران"، متابعا: "الأمريكيون أنفسهم كشفوا عن هذه الخطة عام 2006، وقالوا يجب علينا أن نطيح بالدول الست وهي العراق وسوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال قبل مهاجمة إيران".ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد إيران احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
https://sputnikarabic.ae/20221126/خامنئي-يكشف-عن-خطة-أمريكية-لإسقاط-6-دول-بهدف-إضعاف-إيران-1070559026.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, إيران, الحرس الثوري الإيراني, السعودية, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران, إيران, الحرس الثوري الإيراني, السعودية, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , أخبار إسرائيل اليوم
الحرس الثوري يتعهد بـ"تحويل الفتنة الأخيرة في إيران إلى مقبرة للأمريكيين والإسرائيليين"
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اتهم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، "أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل والسعودية بالتدخل علنا في الشؤون الداخلية الإيرانية، وإثارة الفتنة بين الإيرانيين".
وقال القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، إن "الكيان الصهيوني سينهار وسنحول الفتنة الأخيرة إلى مقبرة للأمريكيين والإسرائيليين"، مضيفا أنه "في المشهد السياسي تحاول أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وألمانيا وفرنسا وآل سعود، إثارة التوتر في هذه الأرض بوسائل إعلامهم المثيرة للانقسام، لكن هذا الشعب واعي تماما"، حسب وكالة
تسنيم الإيرانية.
وتابع سلامي: "كونوا على ثقة من أن الكيان الصهيوني سينهار وهذه الثورة لن تصاب بأذى. لن تفلح أوهام العدو. هذا النظام قوي. لقد ألحقت التعبئة الشعبية بقيادة الإمام الخامنئي هزائم كبيرة بالأعداء".
وختم بالقول إن "العدو اليوم أي "أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل وآل سعود" نزلوا إلى الساحة بكل قوتهم، لكننا بالتأكيد سنحول ساحة هذه الفتنة الكبيرة وهذه الحرب العالمية إلى مقبرة للأعداء الأمريكيين والإسرائيليين وحلفائهم".
وكشف المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس السبت، عن "خطة أمريكية في غرب آسيا لإسقاط 6 دول بهدف إضعاف إيران
".
وقال إن "الأمريكيين قرروا شل دول الجوار، وهي العمق الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية، قبل قرار لشن العدوان على إيران"، متابعا: "الأمريكيون أنفسهم كشفوا عن هذه الخطة عام 2006، وقالوا يجب علينا أن نطيح بالدول الست وهي العراق وسوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال قبل مهاجمة إيران".
ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد إيران احتجاجات واسعة
عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".