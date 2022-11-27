https://sputnikarabic.ae/20221127/السعودية-الهجمات-الحوثية-بأسلحة-إيرانية-على-الموانئ-النفطية-عمليات-إرهابية-1070599736.html

السعودية: الهجمات الحوثية بأسلحة إيرانية على الموانئ النفطية "عمليات إرهابية"

السعودية: الهجمات الحوثية بأسلحة إيرانية على الموانئ النفطية "عمليات إرهابية"

أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، اليوم الأحد، أن "الهجمات الحوثية بأسلحة إيرانية على الموانئ النفطية عمليات إرهابية"، مشيرا إلى أن "هذه... 27.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-27T15:18+0000

2022-11-27T15:18+0000

2022-11-27T15:18+0000

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ونقلت وسائل إعلام سعودية عن آل جابر، قوله إن "المملكة تدعم عدة مشروعات في اليمن لدعم الشعب اليمني، وأن المجتمع الدولي يعمل على دعم الهدنة والمملكة تشجع تلك الجهود"، مشيرا إلى أن "صندوق النقد العربي سيساعد البنك المركزي اليمني على استقرار الاقتصاد".وتبنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الأسبوع الماضي، هجوماً على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت شرقي اليمن، وقالت إنها أجبرت سفينة كانت تستعد لنقل شحنة كبيرة من الخام على المغادرة.وأكدت "أنصار الله"، الاستمرار في منع الحكومة من تصدير الشحنات حتى يتم دفع رواتب كافة الموظفين في كل مناطق اليمن من عائدات النفط.من جانبها، أعلنت الحكومة اليمنية، تمكن قواتها من إسقاط طائرات مسيرة تابعة لـ "أنصار الله"، وتضرر منصة تصدير النفط في ميناء الضبة إثر هجوم جوي هو الثاني للجماعة على الميناء والثالث الذي يستهدف الموانئ النفطية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً خلال شهر.ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأسفرت الحرب الدائرة في اليمن، عن سقوط آلاف الضحايا، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221123/غروندبرغ-هجمات-أنصار-الله-على-الموانئ-النفطية-قد-تؤدي-إلى-تصعيد-1070449542.html

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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم