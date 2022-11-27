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https://sputnikarabic.ae/20221127/السوداني-لبارزاني-يجب-معالجة-الملفات-الأمنية-وتدعيم-الاستقرار-والأمن-في-المناطق-الحدودية-1070601142.html
السوداني لبارزاني: يجب معالجة الملفات الأمنية وتدعيم الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية
السوداني لبارزاني: يجب معالجة الملفات الأمنية وتدعيم الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية
أكد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على "أهمية معالجة الملفات الأمنية، وتدعيم الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية مع دول الجوار". 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T15:50+0000
2022-11-27T15:50+0000
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وحسب وكالة الأنباء العراقية- واع، "بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني، مستجدات الأوضاع العامة، بمختلف جوانبها الأمنية والسياسية والخدمية على المستوى الوطني".كما استعرض الجانبان، حسب الوكالة، "عدداً من الملفات المهمة، وأطر العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن أهداف المنهاج الوزاري الساعية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات في عموم أنحاء العراق".يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن "القيادة العراقية لا تقبل بأي انتهاك لسيادة البلاد من قبل إيران وتركيا".وقال الأعرجي، في مقابلة مع شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية، إن "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيبحث في طهران الثلاثاء القادم بشكل جدي خرق طهران للسيادة العراقية"، مشددا على أنه "ستكون هناك لجنة عليا بين بغداد وإقليم كردستان للتفاهم مع إيران وتركيا لإيجاد حلول مناسبة لهذه الاعتداءات".وقررت الحكومة العراقية، الأربعاء الماضي، وضع خطة لإعادة انتشار قوات الحدود على طول الحدود مع إيران وتركيا، وذلك ضمن عدة قرارات ردًا على الهجمات من الدولتين على أراضيها.وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق، منذ أسابيع، قصفا إيرانيا وتركيا، باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة.واستهدف القصف مواقع ومقار لأحزاب إيرانية وتركية معارضة؛ وهو ما اعتبرته الخارجية العراقية، خرقا لسيادة البلاد، وعملا يخالف المواثيق والقوانين الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20221127/وزير-خارجية-العراق-يصف-علاقة-بلاده-مع-إيران-بـالقوية-1070599089.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار تركيا اليوم
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار تركيا اليوم

السوداني لبارزاني: يجب معالجة الملفات الأمنية وتدعيم الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية

15:50 GMT 27.11.2022
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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أكد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على "أهمية معالجة الملفات الأمنية، وتدعيم الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية مع دول الجوار".
وحسب وكالة الأنباء العراقية- واع، "بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني، مستجدات الأوضاع العامة، بمختلف جوانبها الأمنية والسياسية والخدمية على المستوى الوطني".
كما استعرض الجانبان، حسب الوكالة، "عدداً من الملفات المهمة، وأطر العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن أهداف المنهاج الوزاري الساعية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات في عموم أنحاء العراق".
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
وزير خارجية العراق يصف علاقة بلاده مع إيران بـ"القوية"
14:50 GMT
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن "القيادة العراقية لا تقبل بأي انتهاك لسيادة البلاد من قبل إيران وتركيا".
وقال الأعرجي، في مقابلة مع شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية، إن "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيبحث في طهران الثلاثاء القادم بشكل جدي خرق طهران للسيادة العراقية"، مشددا على أنه "ستكون هناك لجنة عليا بين بغداد وإقليم كردستان للتفاهم مع إيران وتركيا لإيجاد حلول مناسبة لهذه الاعتداءات".
وقررت الحكومة العراقية، الأربعاء الماضي، وضع خطة لإعادة انتشار قوات الحدود على طول الحدود مع إيران وتركيا، وذلك ضمن عدة قرارات ردًا على الهجمات من الدولتين على أراضيها.
وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق، منذ أسابيع، قصفا إيرانيا وتركيا، باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة.
واستهدف القصف مواقع ومقار لأحزاب إيرانية وتركية معارضة؛ وهو ما اعتبرته الخارجية العراقية، خرقا لسيادة البلاد، وعملا يخالف المواثيق والقوانين الدولية.
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