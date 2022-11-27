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https://sputnikarabic.ae/20221127/الصين-تنجح-لأول-مرة-في-اختبار-محرك-للصواريخ-الفضائية-قادر-على-العمل-10-مرات-فيديو-1070586346.html
الصين تنجح لأول مرة في اختبار محرك للصواريخ الفضائية قادر على العمل 10 مرات... فيديو
الصين تنجح لأول مرة في اختبار محرك للصواريخ الفضائية قادر على العمل 10 مرات... فيديو
نجحت شركة فضاء رائدة في الصين لأول مرة في اختبار محرك مخصص للصواريخ للرفع الثقيل، والقابلة لإعادة الاستخدام. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T08:19+0000
2022-11-27T08:19+0000
الصين
مجتمع
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والمحرك الذي يبلغ وزنه 130 طنا، يستخدم الأكسجين السائل والكيروسين كوقود له، واشتعل بنجاح مرتين، خلال الاختبار الذي جرى في مقاطعة شنشي شمال غربي الصين، أمس السبت، بحسب إعلان صادر عن شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وفقا للتلفزيون المركزي الصيني.وأوضحت الشركة الصينية في بيان لها أن المحرك "يهدف إلى تشغيل الجيل القادم من الصواريخ الصينية القابلة لإعادة الاستخدام، وسيعزز قدرة الصين على إطلاق المزيد من الصواريخ بتكلفة أقل".وأضافت الشركة كذلك أنه يمكن استخدام المحرك أيضا في المهمات المتعلقة بمحطة الفضاء الصينية.وأكدت الشركة أن "المحرك مصمم للعمل 10 مرات على الأقل، وأن جميع أجزائه قابلة لإعادة الاستخدام، باستثناء المشعل الذي يمكن استبداله بسهولة".واستغرق من شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء أقل من عام لتصميم وبناء المحرك، والتحقق منه، بفضل استخدامها للتقنيات الجديدة مثل الطباعة الثلاثية الأبعاد، واللحام الآلي، والتجميع الذكي.
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الصين, مجتمع, منوعات
الصين, مجتمع, منوعات

الصين تنجح لأول مرة في اختبار محرك للصواريخ الفضائية قادر على العمل 10 مرات... فيديو

08:19 GMT 27.11.2022
© AFP 2022 / -انطلاق صاروخ "لونغ مارش 5 ب" الذي يحمل وحدة "مينغشيان" العلمية الصينية، الوحدة النهائية لمحطة "تيانغونغ" الفضائية، من مركز "وينتشانغ" في مقاطعة هاينان جنوب الصين، 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
انطلاق صاروخ لونغ مارش 5 ب الذي يحمل وحدة مينغشيان العلمية الصينية، الوحدة النهائية لمحطة تيانغونغ الفضائية، من مركز وينتشانغ في مقاطعة هاينان جنوب الصين، 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
انطلاق صاروخ "لونغ مارش 5 ب" الذي يحمل وحدة "مينغشيان" العلمية الصينية، الوحدة النهائية لمحطة "تيانغونغ" الفضائية، من مركز "وينتشانغ" في مقاطعة هاينان جنوب الصين، 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
© AFP 2022 / -
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نجحت شركة فضاء رائدة في الصين لأول مرة في اختبار محرك مخصص للصواريخ للرفع الثقيل، والقابلة لإعادة الاستخدام.
والمحرك الذي يبلغ وزنه 130 طنا، يستخدم الأكسجين السائل والكيروسين كوقود له، واشتعل بنجاح مرتين، خلال الاختبار الذي جرى في مقاطعة شنشي شمال غربي الصين، أمس السبت، بحسب إعلان صادر عن شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وفقا للتلفزيون المركزي الصيني.
وأوضحت الشركة الصينية في بيان لها أن المحرك "يهدف إلى تشغيل الجيل القادم من الصواريخ الصينية القابلة لإعادة الاستخدام، وسيعزز قدرة الصين على إطلاق المزيد من الصواريخ بتكلفة أقل".
وأضافت الشركة كذلك أنه يمكن استخدام المحرك أيضا في المهمات المتعلقة بمحطة الفضاء الصينية.
وأكدت الشركة أن "المحرك مصمم للعمل 10 مرات على الأقل، وأن جميع أجزائه قابلة لإعادة الاستخدام، باستثناء المشعل الذي يمكن استبداله بسهولة".
واستغرق من شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء أقل من عام لتصميم وبناء المحرك، والتحقق منه، بفضل استخدامها للتقنيات الجديدة مثل الطباعة الثلاثية الأبعاد، واللحام الآلي، والتجميع الذكي.
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