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https://sputnikarabic.ae/20221127/الفاتيكان-يبدي-استعداده-لاستضافة-محادثات-سلام-حول-أوكرانيا-1070599869.html
الفاتيكان يبدي استعداده لاستضافة محادثات سلام حول أوكرانيا
الفاتيكان يبدي استعداده لاستضافة محادثات سلام حول أوكرانيا
قال رئيس أساقفة الفاتيكان بول ريتشارد غالاغر، اليوم الأحد، إن الكرسي الرسولي مستعد لتوفير مكان لإجراء مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T15:24+0000
2022-11-27T15:24+0000
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وذكر غالاغر في مقابلة مع شبكة "ميدياست" الإيطالية: "لقد كان الكرسي الرسولي والبابا نفسه دائما منفتحين على (استضافة المحادثات) منذ بداية النزاع، ولكن لم نتلقى أي رد محدد حتى الآن، ومع ذلك، يظل الكرسي الرسولي دائما تحت تصرفهم".وقال الكرسي الرسولي إن البابا فرنسيس سيرحب بطلب لتوفير مكان للمفاوضات، كما فعل الفاتيكان في الماضي، إذا تواصل الجانبان معهم بنية حسنة، سعيا وراء السلام والحوار وإنهاء الأعمال العدائية.في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، قالت مجلة "لو بوينت" الفرنسية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من البابا الاتصال بالزعيمين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين وجو بايدن، من أجل حل الأزمة في أوكرانيا. وبحسب ما ورد، تحدث ماكرون أيضا عن حاجة الولايات المتحدة للجلوس على طاولة المفاوضات لدفع عملية التسوية.أخبر مصدر في الفاتيكان "سبوتنيك" أن الكرسي الرسولي مستعد لبذل كل ما في وسعه لتحقيق السلام في أوكرانيا. وبحسب المصدر، إذا طلب الجانبان من الفاتيكان وساطة، فلن يتراجع.من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تعليق على هذه التقارير، إن روسيا منفتحة على جميع الاتصالات، لكن أوكرانيا "قننت عدم استمرار المفاوضات".في أواخر سبتمبر/ أيلول، قال بوتين إن موسكو لا تزال منفتحة على المحادثات مع كييف، ودعا أوكرانيا إلى وقف الأعمال العدائية. فيما صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بدوره أن كييف مستعدة للحوار مع موسكو، ولكن فقط "إذا وصل رئيس آخر إلى السلطة في روسيا"، وهو طلب تراجع عنه لاحقا.
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

الفاتيكان يبدي استعداده لاستضافة محادثات سلام حول أوكرانيا

15:24 GMT 27.11.2022
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAبابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، يزور كاتدرائية "سيدة العرب" في ختام جولته في مملكة البحرين، 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، يزور كاتدرائية سيدة العرب في ختام جولته في مملكة البحرين، 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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قال رئيس أساقفة الفاتيكان بول ريتشارد غالاغر، اليوم الأحد، إن الكرسي الرسولي مستعد لتوفير مكان لإجراء مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا.
موسكو- سبوتنيك. وذكر غالاغر في مقابلة مع شبكة "ميدياست" الإيطالية: "لقد كان الكرسي الرسولي والبابا نفسه دائما منفتحين على (استضافة المحادثات) منذ بداية النزاع، ولكن لم نتلقى أي رد محدد حتى الآن، ومع ذلك، يظل الكرسي الرسولي دائما تحت تصرفهم".
وقال الكرسي الرسولي إن البابا فرنسيس سيرحب بطلب لتوفير مكان للمفاوضات، كما فعل الفاتيكان في الماضي، إذا تواصل الجانبان معهم بنية حسنة، سعيا وراء السلام والحوار وإنهاء الأعمال العدائية.
البابا فرانسيس في لقاء مع رجال الدين في كاتدرائية مريم العذراء المساعدة دائما في نور سلطان، كزاخستان، 15 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
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24 نوفمبر, 21:01 GMT
في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، قالت مجلة "لو بوينت" الفرنسية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من البابا الاتصال بالزعيمين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين وجو بايدن، من أجل حل الأزمة في أوكرانيا. وبحسب ما ورد، تحدث ماكرون أيضا عن حاجة الولايات المتحدة للجلوس على طاولة المفاوضات لدفع عملية التسوية.
أخبر مصدر في الفاتيكان "سبوتنيك" أن الكرسي الرسولي مستعد لبذل كل ما في وسعه لتحقيق السلام في أوكرانيا. وبحسب المصدر، إذا طلب الجانبان من الفاتيكان وساطة، فلن يتراجع.
من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تعليق على هذه التقارير، إن روسيا منفتحة على جميع الاتصالات، لكن أوكرانيا "قننت عدم استمرار المفاوضات".
في أواخر سبتمبر/ أيلول، قال بوتين إن موسكو لا تزال منفتحة على المحادثات مع كييف، ودعا أوكرانيا إلى وقف الأعمال العدائية. فيما صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بدوره أن كييف مستعدة للحوار مع موسكو، ولكن فقط "إذا وصل رئيس آخر إلى السلطة في روسيا"، وهو طلب تراجع عنه لاحقا.
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