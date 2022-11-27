https://sputnikarabic.ae/20221127/الكونغو-الديمقراطية-تحدد-موعد-إجراء-انتخابات-رئاسية-في-ديسمبر-2023-1070583264.html
الكونغو الديمقراطية تحدد موعد إجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر 2023
الكونغو الديمقراطية تحدد موعد إجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر 2023
أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الكونغو الديمقراطية، يوم السبت، أنها ستجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في 20 ديسمبر/كانون الأول 2023. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T03:54+0000
2022-11-27T03:54+0000
2022-11-27T03:54+0000
الكونغو
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وجاء هذا الإعلان خلال حفل رسمي نظم يوم السبت في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.وخلال الحفل أعلن دينيس كاديما، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أيضا عن مواعيد الانتخابات التشريعية والإقليمية والمحلية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الكونغو
الكونغو الديمقراطية تحدد موعد إجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر 2023
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أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الكونغو الديمقراطية، يوم السبت، أنها ستجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في 20 ديسمبر/كانون الأول 2023.
وجاء هذا الإعلان خلال حفل رسمي نظم يوم السبت في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية
.
وخلال الحفل أعلن دينيس كاديما، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أيضا عن مواعيد الانتخابات التشريعية والإقليمية والمحلية.