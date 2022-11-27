عربي
https://sputnikarabic.ae/20221127/الكونغو-الديمقراطية-تحدد-موعد-إجراء-انتخابات-رئاسية-في-ديسمبر-2023-1070583264.html
الكونغو الديمقراطية تحدد موعد إجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر 2023
الكونغو الديمقراطية تحدد موعد إجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر 2023
أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الكونغو الديمقراطية، يوم السبت، أنها ستجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في 20 ديسمبر/كانون الأول 2023. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T03:54+0000
2022-11-27T03:54+0000
الكونغو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/01/1065866058_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_f255ebd185bdd4a44b943a9c692d6a31.jpg
وجاء هذا الإعلان خلال حفل رسمي نظم يوم السبت في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.وخلال الحفل أعلن دينيس كاديما، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أيضا عن مواعيد الانتخابات التشريعية والإقليمية والمحلية.
الكونغو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/01/1065866058_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_7c4ecdf88bd2d304ef9061aa73a3c3dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الكونغو
الكونغو

الكونغو الديمقراطية تحدد موعد إجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر 2023

03:54 GMT 27.11.2022
© AFP 2022 / JUNIOR D. KANNAHسيارة إسعاف في جمهورية الكونغو الديمقراطية
سيارة إسعاف في جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© AFP 2022 / JUNIOR D. KANNAH
تابعنا عبرTelegram
أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الكونغو الديمقراطية، يوم السبت، أنها ستجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في 20 ديسمبر/كانون الأول 2023.
وجاء هذا الإعلان خلال حفل رسمي نظم يوم السبت في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وخلال الحفل أعلن دينيس كاديما، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أيضا عن مواعيد الانتخابات التشريعية والإقليمية والمحلية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала