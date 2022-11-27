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https://sputnikarabic.ae/20221127/المالية-الفرنسية-على-أوروبا-الدفاع-عن-مصالحها-في-مواجهة-حزمة-الدعم-الأمريكية-1070604229.html
المالية الفرنسية: على أوروبا الدفاع عن مصالحها في مواجهة حزمة الدعم الأمريكية
المالية الفرنسية: على أوروبا الدفاع عن مصالحها في مواجهة حزمة الدعم الأمريكية
أعلنت وزارة المالية الفرنسية، أن باريس تحاول التفاوض على بعض الإعفاءات من الرسوم والقيود الواردة في قانون أمريكي لمكافحة التضخم، مشيرة إلى أنه يتعين على أوروبا... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T17:23+0000
2022-11-27T17:23+0000
العالم
وزير المالية
أخبار فرنسا
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وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الأحد، في مقابلة مع قناة "فرنسا 3" المحلية: "ربما تطلب فرنسا إعفاءات من بعض الرسوم والقيود التي تفرضها الإدارة الأمريكية، لكن السؤال الحقيقي الذي يتعين أن نوجهه لأنفسنا هو: ما هو نوع العولمة التي تنتظرنا؟".ويرافق لو مير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة بعد أيام.
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العالم, وزير المالية, أخبار فرنسا
العالم, وزير المالية, أخبار فرنسا

المالية الفرنسية: على أوروبا الدفاع عن مصالحها في مواجهة حزمة الدعم الأمريكية

17:23 GMT 27.11.2022
© AP Photo / Kamil Zihniogluوزير المالية الفرنسي برونو لو مير
وزير المالية الفرنسي برونو لو مير - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
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أعلنت وزارة المالية الفرنسية، أن باريس تحاول التفاوض على بعض الإعفاءات من الرسوم والقيود الواردة في قانون أمريكي لمكافحة التضخم، مشيرة إلى أنه يتعين على أوروبا العمل على حماية المصالح الاقتصادية للتكتل.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الأحد، في مقابلة مع قناة "فرنسا 3" المحلية: "ربما تطلب فرنسا إعفاءات من بعض الرسوم والقيود التي تفرضها الإدارة الأمريكية، لكن السؤال الحقيقي الذي يتعين أن نوجهه لأنفسنا هو: ما هو نوع العولمة التي تنتظرنا؟".

وتابع: "الصين تفضل الإنتاج الصيني، وأمريكا تفضل الإنتاج الأمريكي، وحان الوقت لتفضل أوروبا الإنتاج الأوروبي... على كافة الدول الأوروبية أن تفهم أن علينا في مواجهة تلك القرارات الأمريكية، أن نتعلم كيفية حماية مصالحنا الاقتصادية والدفاع عنها بشكل أفضل".

ويرافق لو مير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة بعد أيام.
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