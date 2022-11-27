https://sputnikarabic.ae/20221127/المغرب-يفوز-على-بلجيكا-20-في-كأس-العالم-قطر-2022-1070600143.html
المغرب يفوز على بلجيكا (2–0) في كأس العالم قطر 2022
المغرب يفوز على بلجيكا (2–0) في كأس العالم قطر 2022
فاز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي بهدفين نظيفين خلال المباراة، التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T15:35+0000
2022-11-27T15:35+0000
2022-11-27T15:35+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
مجتمع
قطر
أخبار قطر اليوم
أخبار المغرب اليوم
أخبار بلجيكا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1b/1070600311_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_879d11a7a4f4d36f46119ead8e8bb2d5.jpg
وأقيمت المباراة على استاد الثمامة، اليوم الأحد، وبدأ المنتخب المغربي هز شباك بلجيكا في نهية الشوط الأول عن طريق حكيم زياش، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.لكن المنتخب المغربي واصل إصراره على الفوز في الشوط الثاني حتى تمكن عبد الحميد الصابيري، من تسديد الهدف الأول في الدقيقة 73 من عمر المباراة من ركلة ثابتة.وواصل المنتخب المغربي إصراره على تأكيد الفوز حتى أحرز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع عن طريق زكريا بوخلال.وبعد فوز المغرب في مباراة اليوم أصبح رصيده 4 نقاط ليتصدر المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم قطر 2022، وظل رصيد بلجيكا وكرواتيا عند 3 نقاط، بينما لا يمتلك منتخب كندا أي نقاط.وتستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.وتمثل البطولة الحالية أول نسخة من كأس العالم تقام في المنطقة، والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002، التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان.يذكر أن فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا (4–2) في كأس العالم 2018، الذي استضافته روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221126/الأرجنتين-تتقدم-على-المكسيك-بهدفين-نظيفين-في-كأس-العالم-قطر-2022-1070581789.html
https://sputnikarabic.ae/20221126/بولندا-تفوز-على-السعودية-بهدفين-دون-رد-في-الجولة-الثانية-من-مباريات-كأس-العالم-2022-1070570526.html
قطر
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1b/1070600311_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_978fa3a1a1f9cfe7b5760133a3c83e93.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مجتمع, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار المغرب اليوم, أخبار بلجيكا اليوم
رياضة, مجتمع, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار المغرب اليوم, أخبار بلجيكا اليوم
المغرب يفوز على بلجيكا (2–0) في كأس العالم قطر 2022
تابعنا عبر
فاز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي بهدفين نظيفين خلال المباراة، التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.
وأقيمت المباراة على استاد الثمامة، اليوم الأحد، وبدأ المنتخب المغربي هز شباك بلجيكا في نهية الشوط الأول عن طريق حكيم زياش، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.
لكن المنتخب المغربي واصل إصراره على الفوز في الشوط الثاني حتى تمكن عبد الحميد الصابيري، من تسديد الهدف الأول في الدقيقة 73 من عمر المباراة من ركلة ثابتة.
وواصل المنتخب المغربي إصراره على تأكيد الفوز
حتى أحرز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع عن طريق زكريا بوخلال.
وبعد فوز المغرب في مباراة اليوم أصبح رصيده 4 نقاط ليتصدر المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم
قطر 2022، وظل رصيد بلجيكا وكرواتيا عند 3 نقاط، بينما لا يمتلك منتخب كندا أي نقاط.
وتستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وتمثل البطولة الحالية
أول نسخة من كأس العالم تقام في المنطقة، والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002، التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان.
يذكر أن فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا (4–2) في كأس العالم 2018، الذي استضافته روسيا.