https://sputnikarabic.ae/20221127/المغرب-يفوز-على-بلجيكا-20-في-كأس-العالم-قطر-2022-1070600143.html

المغرب يفوز على بلجيكا (2–0) في كأس العالم قطر 2022

المغرب يفوز على بلجيكا (2–0) في كأس العالم قطر 2022

فاز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي بهدفين نظيفين خلال المباراة، التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022. 27.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-27T15:35+0000

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2022-11-27T15:35+0000

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وأقيمت المباراة على استاد الثمامة، اليوم الأحد، وبدأ المنتخب المغربي هز شباك بلجيكا في نهية الشوط الأول عن طريق حكيم زياش، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.لكن المنتخب المغربي واصل إصراره على الفوز في الشوط الثاني حتى تمكن عبد الحميد الصابيري، من تسديد الهدف الأول في الدقيقة 73 من عمر المباراة من ركلة ثابتة.وواصل المنتخب المغربي إصراره على تأكيد الفوز حتى أحرز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع عن طريق زكريا بوخلال.وبعد فوز المغرب في مباراة اليوم أصبح رصيده 4 نقاط ليتصدر المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم قطر 2022، وظل رصيد بلجيكا وكرواتيا عند 3 نقاط، بينما لا يمتلك منتخب كندا أي نقاط.وتستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.وتمثل البطولة الحالية أول نسخة من كأس العالم تقام في المنطقة، والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002، التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان.يذكر أن فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا (4–2) في كأس العالم 2018، الذي استضافته روسيا.

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