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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيفها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221127/المغرب-يفوز-على-بلجيكا-20-في-كأس-العالم-قطر-2022-1070600143.html
المغرب يفوز على بلجيكا (2–0) في كأس العالم قطر 2022
المغرب يفوز على بلجيكا (2–0) في كأس العالم قطر 2022
فاز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي بهدفين نظيفين خلال المباراة، التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T15:35+0000
2022-11-27T15:35+0000
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وأقيمت المباراة على استاد الثمامة، اليوم الأحد، وبدأ المنتخب المغربي هز شباك بلجيكا في نهية الشوط الأول عن طريق حكيم زياش، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.لكن المنتخب المغربي واصل إصراره على الفوز في الشوط الثاني حتى تمكن عبد الحميد الصابيري، من تسديد الهدف الأول في الدقيقة 73 من عمر المباراة من ركلة ثابتة.وواصل المنتخب المغربي إصراره على تأكيد الفوز حتى أحرز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع عن طريق زكريا بوخلال.وبعد فوز المغرب في مباراة اليوم أصبح رصيده 4 نقاط ليتصدر المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم قطر 2022، وظل رصيد بلجيكا وكرواتيا عند 3 نقاط، بينما لا يمتلك منتخب كندا أي نقاط.وتستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.وتمثل البطولة الحالية أول نسخة من كأس العالم تقام في المنطقة، والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002، التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان.يذكر أن فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا (4–2) في كأس العالم 2018، الذي استضافته روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221126/الأرجنتين-تتقدم-على-المكسيك-بهدفين-نظيفين-في-كأس-العالم-قطر-2022-1070581789.html
https://sputnikarabic.ae/20221126/بولندا-تفوز-على-السعودية-بهدفين-دون-رد-في-الجولة-الثانية-من-مباريات-كأس-العالم-2022-1070570526.html
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رياضة, مجتمع, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار المغرب اليوم, أخبار بلجيكا اليوم
رياضة, مجتمع, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار المغرب اليوم, أخبار بلجيكا اليوم

المغرب يفوز على بلجيكا (2–0) في كأس العالم قطر 2022

15:35 GMT 27.11.2022
© AFP 2022 / MANAN VATSYAYANAمنتخب المغرب يحتفل بالفوز على بلجيكا في كأس العالم قطر 2022
منتخب المغرب يحتفل بالفوز على بلجيكا في كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© AFP 2022 / MANAN VATSYAYANA
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فاز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي بهدفين نظيفين خلال المباراة، التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.
وأقيمت المباراة على استاد الثمامة، اليوم الأحد، وبدأ المنتخب المغربي هز شباك بلجيكا في نهية الشوط الأول عن طريق حكيم زياش، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.
مشجعي منتخب الأرجنتين في كاس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
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أمس, 21:55 GMT
لكن المنتخب المغربي واصل إصراره على الفوز في الشوط الثاني حتى تمكن عبد الحميد الصابيري، من تسديد الهدف الأول في الدقيقة 73 من عمر المباراة من ركلة ثابتة.
وواصل المنتخب المغربي إصراره على تأكيد الفوز حتى أحرز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع عن طريق زكريا بوخلال.
وبعد فوز المغرب في مباراة اليوم أصبح رصيده 4 نقاط ليتصدر المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم قطر 2022، وظل رصيد بلجيكا وكرواتيا عند 3 نقاط، بينما لا يمتلك منتخب كندا أي نقاط.
بولندا تفوز على السعودية في الجولة الثانية من مباريات كأس العالم 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
بطولة كأس العالم 2022
بولندا تفوز على السعودية بهدفين دون رد في الجولة الثانية من مباريات كأس العالم 2022
أمس, 15:15 GMT
وتستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وتمثل البطولة الحالية أول نسخة من كأس العالم تقام في المنطقة، والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002، التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان.
يذكر أن فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا (4–2) في كأس العالم 2018، الذي استضافته روسيا.
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