https://sputnikarabic.ae/20221127/اليونان-تبني-قاعدة-طائرات-مسيرة-أمريكية-1070587018.html
اليونان تبني قاعدة طائرات مسيرة أمريكية
اليونان تبني قاعدة طائرات مسيرة أمريكية
ذكرت صحيفة "بارابوليتيكا" أنه سيتم بناء قاعدة أمريكية للطائرات المسيرة في اليونان، بالقرب من مدينة لاريسا. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T08:47+0000
2022-11-27T08:47+0000
2022-11-27T08:47+0000
رصد عسكري
اليونان
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يقول المقال: "يتم بناء قاعدة للطائرات المسيرة الأمريكية على أساس الجناح المقاتل رقم 110 في لاريسا - ستراقب بحر إيجه بأكمله".وأكد المقال أن أول أربع من هذه الطائرات المسيرة وصلت إلى اليونان مفككة وتم تجميعها في لاريسا، ووصلت التالية جاهزة للقتال من قواعد أمريكية أخرى في أوروبا.وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الطائرات المسيرة MQ-9 Reaper يمكن أن تحلق لفترة أطول بكثير من الطائرة التركية Bayraktar TB2، على سبيل المثال.في الوقت نفسه، لديها القدرة، إذا لزم الأمر، على حمل صواريخ جو - أرض وجو - جو.بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الطائرات المسيرة تتبع عدو محتمل عن طريق إرسال صورة في الوقت الفعلي للميدان إلى مراكز العمليات.
اليونان
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, اليونان
اليونان تبني قاعدة طائرات مسيرة أمريكية
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ذكرت صحيفة "بارابوليتيكا" أنه سيتم بناء قاعدة أمريكية للطائرات المسيرة في اليونان، بالقرب من مدينة لاريسا.
يقول المقال: "يتم بناء قاعدة للطائرات المسيرة الأمريكية على أساس الجناح المقاتل رقم 110 في لاريسا - ستراقب بحر إيجه بأكمله".
وفقًا للمقال، تم نشر ثماني طائرات مسيرة متقدمة من سلسلة MQ-9 Reaper. بالإضافة إلى ذلك تتفاوض القوات المسلحة اليونانية لشراء ثلاث طائرات مسيرة من هذا الطراز.
وأكد المقال أن أول أربع من هذه الطائرات المسيرة وصلت إلى اليونان
مفككة وتم تجميعها في لاريسا، ووصلت التالية جاهزة للقتال من قواعد أمريكية أخرى في أوروبا.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الطائرات المسيرة MQ-9 Reaper يمكن أن تحلق لفترة أطول بكثير من الطائرة التركية Bayraktar TB2، على سبيل المثال.
في الوقت نفسه، لديها القدرة، إذا لزم الأمر، على حمل صواريخ جو - أرض وجو - جو.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الطائرات المسيرة تتبع عدو محتمل عن طريق إرسال صورة في الوقت الفعلي للميدان إلى مراكز العمليات.