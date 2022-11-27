https://sputnikarabic.ae/20221127/بيسكوف-محاولات-تفكيك-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-مستمرة-ولكن-بنيتها-فعالة-1070595419.html

بيسكوف: محاولات تفكيك منظمة معاهدة الأمن الجماعي مستمرة ولكن بنيتها فعالة

بيسكوف: محاولات تفكيك منظمة معاهدة الأمن الجماعي مستمرة ولكن بنيتها فعالة

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن محاولات تفكيك منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا تزال وستظل مستمرة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن بنية المنظمة... 27.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-27T12:49+0000

2022-11-27T12:49+0000

2022-11-27T12:49+0000

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

دميتري بيسكوف

تفكك

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، في حديث لقناة "روسيا 1"، اليوم الأحد: "لطالما كانت هناك محاولات لتفكيك منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وستستمر تلك المحاولات، لكننا نرى الآن على الأقل أنه على الرغم من جميع الخلافات والتناقضات المحتملة بين الدول الأعضاء، أثبتت بنية المنظمة مدى فعاليتها وملاءمتها".وأوضح بيسكوف أن قرار البرلمان الأوروبي يأتي نتيجة لزيادة مشاعر الكراهية تجاه روسيا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن القرار ليست له طبيعة قانونية ملزمة.

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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, دميتري بيسكوف, تفكك