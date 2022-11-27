https://sputnikarabic.ae/20221127/بيسكوف-يدعو-لحل-الخلافات-مع-تركيا-من-خلال-الحوار-عوضا-عن-المواجهة-1070590589.html
بيسكوف يدعو لحل الخلافات مع تركيا من خلال الحوار عوضا عن المواجهة
بيسكوف يدعو لحل الخلافات مع تركيا من خلال الحوار عوضا عن المواجهة
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن هناك خلافات بين روسيا وتركيا بشأن الوضع في سوريا، لكن مستوى العلاقات بين البلدين يسمح بحلها من خلال الحوار. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T11:04+0000
2022-11-27T11:04+0000
2022-11-27T11:04+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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وقال بيسكوف في مقابلة متلفزة: "هناك خلافات مع تركيا بشأن سوريا، بمجرد أن تمكنوا من إيقاف تفاقمها تم التوقيع على وثيقة في سوتشي".وذكّر أنه بعد ذلك أدلى الزعيم التركي، وكذلك ممثلو روسيا، بتصريحات عن عدم رضاهم عن تنفيذ الاتفاقات.وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن "روسيا تتفهم مخاوف تركيا الأمنية المتعلقة بالوضع في سوريا، لكنها تدعو جميع الأطراف إلى تجنب الخطوات التي قد تعقد الوضع".وأجاب بيسكوف عن سؤال حول تصريحات أردوغان الأخيرة حول عدم وفاء روسيا بالتزاماتها "بتطهير المناطق السورية"من الجماعات المسلحة الكردية بموجب اتفاق عام 2019: "نحن نتفهم ونحترم مخاوف تركيا بشأن ضمان أمنها ونعتقد أن هذا هو حق تركيا المشروع".
https://sputnikarabic.ae/20221126/تركيا-تعلن-مقتل-إثنين-من-جنودها-شمالي-العراق-1070576791.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار تركيا اليوم
بيسكوف يدعو لحل الخلافات مع تركيا من خلال الحوار عوضا عن المواجهة
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن هناك خلافات بين روسيا وتركيا بشأن الوضع في سوريا، لكن مستوى العلاقات بين البلدين يسمح بحلها من خلال الحوار.
وقال بيسكوف في مقابلة متلفزة: "هناك خلافات مع تركيا بشأن سوريا، بمجرد أن تمكنوا من إيقاف تفاقمها تم التوقيع على وثيقة في سوتشي".
وذكّر أنه بعد ذلك أدلى الزعيم التركي، وكذلك ممثلو روسيا، بتصريحات عن عدم رضاهم عن تنفيذ الاتفاقات.
وأضاف: "إن مستوى علاقاتنا وحكمتنا السياسية يسمحان لنا بحل هذه الخلافات لا عن طريق المواجهة، ولكن من خلال مفاوضات مكثفة وطويلة ولكن لا تزال قائمة".
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن "روسيا تتفهم مخاوف تركيا الأمنية المتعلقة بالوضع في سوريا، لكنها تدعو جميع الأطراف إلى تجنب الخطوات التي قد تعقد الوضع".
وأجاب بيسكوف
عن سؤال حول تصريحات أردوغان الأخيرة حول عدم وفاء روسيا بالتزاماتها "بتطهير المناطق السورية"من الجماعات المسلحة الكردية بموجب اتفاق عام 2019: "نحن نتفهم ونحترم مخاوف تركيا بشأن ضمان أمنها ونعتقد أن هذا هو حق تركيا المشروع".