https://sputnikarabic.ae/20221127/تحالف-المعارضة-السودانية-يؤكد-استعداده-لتوقيع-اتفاق-إطاري-مع-المكون-العسكري-1070599234.html

تحالف المعارضة السودانية يؤكد استعداده لتوقيع اتفاق إطاري مع المكون العسكري

تحالف المعارضة السودانية يؤكد استعداده لتوقيع اتفاق إطاري مع المكون العسكري

أكد عضو تحالف المعارضة السودانية، الواثق البرير، أن قوى الانتقال السياسي مستعدة لتوقيع اتفاق إطاري مع المكون العسكري، ولفت إلى ضرورة تهيئة الأجواء الملائمة... 27.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-27T14:57+0000

2022-11-27T14:57+0000

2022-11-27T14:57+0000

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الخرطوم - سبوتنيك. وقال البرير، في تصريحات للصحفيين اليوم الأحد، إنه "خلال اجتماعنا اليوم، أطلعنا الآلية الثلاثية على استعدادنا للاتفاق الإطاري مع المكون العسكري على أساس التفاهمات في مسودة مشروع الترتيبات الدستورية للجنة التسييرية لنقابة المحامين".كانت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) المعارض للسلطة الحالية في البلاد قد أعلن، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن التوصل إلى تفاهمات مع المكون العسكري، وتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق إطاري مع العسكريين قريبا بما يمهد الطريق للوصول إلى اتفاق شامل يضمن تشكيل حكومة مدنية مدتها 24 شهرا تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة.والأربعاء الماضي، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، خلال لقائه مع كبار قادة وضباط الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم، عدم التوصل إلى أي اتفاق ثنائي مع المعارضة السياسية، مشيرا في ذات الوقت إلى استعداد العسكريين لقبول أي صيغة توافقية من الأطراف السياسية، بما يضمن تماسك البلاد ويحفظ كرامة واستقلالية القوات المسلحة حتى تؤدي أدوارها الأساسية.وقال البرهان، إن "القوات المسلحة لم توقع على أي اتفاق ثنائي مع أية جهة"، فيما أكد في الوقت ذاته قبول الجيش "أي صيغة تضمن تماسك البلاد وتحفظ كرامة القوات النظامية بما يمكنها من القيام بواجباتها الوطنية، وتأتي بحكومة مستقلين غير حزبية، وتتوافق عليها القوى السياسية ستكون مقبولة بالنسبة لنا".وانطلقت، في أيار/مايو الماضي، في الخرطوم جلسات الحوار المباشر بين الأطراف السودانية برعاية الآلية الثلاثية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيغاد" من أجل حل الأزمة السياسية في البلاد.وقاطعت قوى المعارضة الرئيسية في السودان، ومنها الحزب الشيوعي، وقوى الحرية والتغيير، وحزب الأمة، أعمال الجلسة الافتتاحية للحوار.

https://sputnikarabic.ae/20221103/بعد-الإعلان-عن--تحالف-سياسي-جديد-في-السودان-سياسيين-يقولون-إن-من-يملك-مفتاح-الشارع-يملك-الحل-1069806569.html

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