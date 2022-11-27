https://sputnikarabic.ae/20221127/تحطم-مروحية-في-كوريا-الجنوبية-ومقتل-شخصين-1070583547.html
تحطم مروحية في كوريا الجنوبية ومقتل شخصين
تحطم مروحية في كوريا الجنوبية ومقتل شخصين
تحطمت طائرة هليكوبتر بالقرب من معبد بوذي في مقاطعة يانغيانغ شمال شرق كوريا الجنوبية، الواقعة في مقاطعة جانغون. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T04:46+0000
2022-11-27T04:46+0000
2022-11-27T04:46+0000
كوريا الجنوبية
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وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، قتل شخصين خلال الحادث الذي وقع حوالي الساعة 10:50 صباحا بالتوقيت المحلي (01:50 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد.وأوضحت الوكالة، أن هناك خطر حدوث جليدية إضافية بعد الحادث وما نتج عنه من حريق.ومازال جاريا البحث عن ناجين.
https://sputnikarabic.ae/20221121/رئيس-كوريا-الجنوبية-يشيد-بزيارة-محمد-بن-سلمان-لبلاده-ويصفها-بـالعلامة-الفارقة-في-العلاقات--1070375345.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية
تحطم مروحية في كوريا الجنوبية ومقتل شخصين
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تحطمت طائرة هليكوبتر بالقرب من معبد بوذي في مقاطعة يانغيانغ شمال شرق كوريا الجنوبية، الواقعة في مقاطعة جانغون.
وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، قتل شخصين خلال الحادث
الذي وقع حوالي الساعة 10:50 صباحا بالتوقيت المحلي (01:50 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد.
وأوضحت الوكالة، أن هناك خطر حدوث جليدية إضافية بعد الحادث وما نتج عنه من حريق.
ومازال جاريا البحث عن ناجين.