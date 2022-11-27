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تحطم مقاتلة مصرية ونجاة طاقمها
تحطم مقاتلة مصرية ونجاة طاقمها
أعلن المتحدث العسكري للجيش المصري، اليوم الأحد، عن سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ أحد التدريبات. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T11:05+0000
2022-11-27T11:07+0000
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وذكر الجيش المصري في بيان، إنه "في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم الأحد سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب".كما أشار البيان إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة.
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مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, العالم العربي

تحطم مقاتلة مصرية ونجاة طاقمها

11:05 GMT 27.11.2022 (تم التحديث: 11:07 GMT 27.11.2022)
© YouTube.comمقاتلة اف-16 مصرية
مقاتلة اف-16 مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© YouTube.com
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أعلن المتحدث العسكري للجيش المصري، اليوم الأحد، عن سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ أحد التدريبات.
وذكر الجيش المصري في بيان، إنه "في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم الأحد سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب".

وأوضح البيان أن "عطلًا فنيًا هو الذي أدى لسقوط المقاتلة"، مؤكدًا نجاة طاقمها دون حدوث أي أضرار في منطقة سقوطها.

كما أشار البيان إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة.
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