https://sputnikarabic.ae/20221127/تركيا-تأمل-أن-يسهم-غاز-البحر-الأسود-في-تقليص-اعتمادها-على-الواردات-1070603567.html
تركيا تأمل أن يسهم غاز البحر الأسود في تقليص اعتمادها على الواردات
تركيا تأمل أن يسهم غاز البحر الأسود في تقليص اعتمادها على الواردات
يقدر وزير الطاقة التركي، فاتح دونمز، أن الإنتاج المحلي في حقل غاز البحر الأسود "ساكاريا" يمكن أن يساعد بلاده في تقليل الاعتماد على الواردات بنسبة تصل إلى 30%. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T17:05+0000
2022-11-27T17:05+0000
2022-11-27T17:05+0000
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أنقرة - سبوتنيك. تخطط تركيا لاستثمار نحو 10 مليارات دولار في العملية التي ستضخ الغاز الطبيعي من الحقل البحري في منطقتها الاقتصادية الخالصة في غرب البحر الأسود، ومن المتوقع بدء الإنتاج في عام 2023.ونقلت صحيفة "حريت" اليومية عن الوزير قوله: "عندما نبدأ الإنتاج الكامل، سنستخدم غازنا لتغطية 25-30% من إجمالي احتياجاتنا، واعتمادنا على واردات الغاز الطبيعي من الخارج سينخفض إلى 70%".تمثل واردات تركيا من الغاز من روسيا 44% من إجمالي استهلاكها من الغاز، وتشير التقديرات إلى أن حقل غاز "ساكاريا" يحتوي على 540 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 400 مليار دولار.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد
العالم, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد
تركيا تأمل أن يسهم غاز البحر الأسود في تقليص اعتمادها على الواردات
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يقدر وزير الطاقة التركي، فاتح دونمز، أن الإنتاج المحلي في حقل غاز البحر الأسود "ساكاريا" يمكن أن يساعد بلاده في تقليل الاعتماد على الواردات بنسبة تصل إلى 30%.
أنقرة - سبوتنيك
. تخطط تركيا لاستثمار نحو 10 مليارات دولار في العملية التي ستضخ الغاز الطبيعي من الحقل البحري في منطقتها الاقتصادية الخالصة في غرب البحر الأسود، ومن المتوقع بدء الإنتاج في عام 2023.
ونقلت صحيفة "حريت" اليومية عن الوزير قوله: "عندما نبدأ الإنتاج الكامل، سنستخدم غازنا لتغطية 25-30% من إجمالي احتياجاتنا، واعتمادنا على واردات الغاز الطبيعي من الخارج سينخفض إلى 70%".
تمثل واردات تركيا من الغاز من روسيا 44% من إجمالي استهلاكها من الغاز
، وتشير التقديرات إلى أن حقل غاز "ساكاريا" يحتوي على 540 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 400 مليار دولار.