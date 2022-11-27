تصريحات "شائنة" من مسؤول في "فيفا" بحق منتخب إيران... والمدرب البرتغالي يرد
© Sputnik . Vladimir Astapkovichكارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
بينما تكافح الدوحة والمشجعون العرب عبر منصات التواصل الاجتماعي، الانتقادات والتعليقات الغربية المتزامنة مع انطلاق مونديال قطر والتي ينظر إليها باعتبارها تدخلا في الشوؤن وحتى إهانة لثقافتهم، أثار أحد نجوم الكرة الألمانية موجة غضب جديدة.
ورد الاتحاد الإيراني لكرة القدم ومدرب المنتخب الوطني – برتغالي الجنسية - كارلوس كيروش بغضب على لاعب منتخب ألمانيا السابق يورغن كلينسمان، بعدما قال الأخير إن لاعبي إيران في كأس العالم يستخدمون تكتيكات "قذرة" لأنها جزء من "ثقافتهم"، وذلك تعليقا على فوزهم ضد منتخب ويلز.
الي مش فاهم المذيعه كانت بتسأل كلينسمان وهو بيحلل ماتش ايران ويلز— Manar M. Sarhan (@ManarSarhan) November 26, 2022
اي رأيك في اسلوب ايران ولاعيبتهم في اعتمادهم على بعض الخدع
كلينسمان رد:"هذه هي ثقافتهم هذه طريقة معيشتهم، ولذلك كارلوس يناسبهم"
وكررها 4 مرات “هذه ثقافتهم"
طبعا على قناة bbc "المغرضه" pic.twitter.com/BnXl8SMlJn
ودعا الاتحاد الإيراني وكيروش، اليوم الأحد، كلينسمان إلى الاستقالة من مجموعة الدراسة الفنية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما قال الاتحاد الإيراني إنه يطالب باعتذار من مدرب منتخب ألمانيا والولايات المتحدة السابق، وطلب "فيفا" توضيحا فوريا بشأن الأمر.
كلينسمان، الذي درب الولايات المتحدة في الفترة من 2011 إلى 2016 وقاد ألمانيا إلى المركز الثالث في نهائيات كأس العالم 2006، قال في مقابلة مع "بي بي سي" إن "ثقافة" اللاعبين الإيرانيين هي أن "يلعبوا بطريقة قذرة ويستخدموا الحيل لخداع الحكم لصالحهم".
كلينسمان، استخف أيضا خلال حديثه باللاعبين من أمريكا الوسطى، حيث قال: "عملت في الولايات المتحدة لمدة ست سنوات، وذهبوا إلى غواتيمالا وهندوراس وكوستاريكا، هذا يناسب ثقافتهم".
ورد كيروش، في منشور عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب: "هذه التصريحات حول ثقافة إيران والفريق الوطني الإيراني واللاعبين هي وصمة عار على كرة القدم".
Dear Jurgen;— Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) November 26, 2022
You took the initiative to call me Carlos, so I believe it is proper to call you Jurgen. Right?
Even not knowing me personally, you question my character with a typical prejudiced judgment of superiority.
(...) pic.twitter.com/JAq0l7Yp6n
أن كلينسمان بصفته عضوا في مجموعة الدراسة الفنية التابعة لـ"فيفا"، من المفترض أن يقدم "تحليلا متطورا" لجميع المباريات في البطولة مع زيادة فهم اللعبة وتطويرها في جميع أنحاء العالم، وفقا لشرح الاتحاد الدولي لمهام وظيفته.
دعا كيروش كلينسمان لزيارة معسكر المنتخب الإيراني ليرى بنفسه مدى "حب واحترام" اللاعبين لكرة القدم، لكنه طالب الألماني أيضا بالاستقالة من "فيفا" بسبب "تصريحاته الشائنة" أولا.