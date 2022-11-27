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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيفها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221127/تصريحات-شائنة-من-مسؤول-في-فيفا-بحق-منتخب-إيران-والمدرب-البرتغالي-يرد-1070602678.html
تصريحات "شائنة" من مسؤول في "فيفا" بحق منتخب إيران... والمدرب البرتغالي يرد
تصريحات "شائنة" من مسؤول في "فيفا" بحق منتخب إيران... والمدرب البرتغالي يرد
بينما تكافح الدوحة والمشجعون العرب عبر منصات التواصل الاجتماعي، الانتقادات والتعليقات الغربية المتزامنة مع انطلاق مونديال قطر والتي ينظر إليها باعتبارها تدخلا... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T16:45+0000
2022-11-27T16:45+0000
بطولة كأس العالم 2022
إيران
أخبار إيران
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مجتمع
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ورد الاتحاد الإيراني لكرة القدم ومدرب المنتخب الوطني – برتغالي الجنسية - كارلوس كيروش بغضب على لاعب منتخب ألمانيا السابق يورغن كلينسمان، بعدما قال الأخير إن لاعبي إيران في كأس العالم يستخدمون تكتيكات "قذرة" لأنها جزء من "ثقافتهم"، وذلك تعليقا على فوزهم ضد منتخب ويلز.ودعا الاتحاد الإيراني وكيروش، اليوم الأحد، كلينسمان إلى الاستقالة من مجموعة الدراسة الفنية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما قال الاتحاد الإيراني إنه يطالب باعتذار من مدرب منتخب ألمانيا والولايات المتحدة السابق، وطلب "فيفا" توضيحا فوريا بشأن الأمر.كلينسمان، الذي درب الولايات المتحدة في الفترة من 2011 إلى 2016 وقاد ألمانيا إلى المركز الثالث في نهائيات كأس العالم 2006، قال في مقابلة مع "بي بي سي" إن "ثقافة" اللاعبين الإيرانيين هي أن "يلعبوا بطريقة قذرة ويستخدموا الحيل لخداع الحكم لصالحهم".كلينسمان، استخف أيضا خلال حديثه باللاعبين من أمريكا الوسطى، حيث قال: "عملت في الولايات المتحدة لمدة ست سنوات، وذهبوا إلى غواتيمالا وهندوراس وكوستاريكا، هذا يناسب ثقافتهم".ورد كيروش، في منشور عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب: "هذه التصريحات حول ثقافة إيران والفريق الوطني الإيراني واللاعبين هي وصمة عار على كرة القدم".أن كلينسمان بصفته عضوا في مجموعة الدراسة الفنية التابعة لـ"فيفا"، من المفترض أن يقدم "تحليلا متطورا" لجميع المباريات في البطولة مع زيادة فهم اللعبة وتطويرها في جميع أنحاء العالم، وفقا لشرح الاتحاد الدولي لمهام وظيفته.دعا كيروش كلينسمان لزيارة معسكر المنتخب الإيراني ليرى بنفسه مدى "حب واحترام" اللاعبين لكرة القدم، لكنه طالب الألماني أيضا بالاستقالة من "فيفا" بسبب "تصريحاته الشائنة" أولا.
إيران
أخبار إيران
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إيران, أخبار إيران, رياضة, مجتمع
إيران, أخبار إيران, رياضة, مجتمع

تصريحات "شائنة" من مسؤول في "فيفا" بحق منتخب إيران... والمدرب البرتغالي يرد

16:45 GMT 27.11.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovichكارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني
كارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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بينما تكافح الدوحة والمشجعون العرب عبر منصات التواصل الاجتماعي، الانتقادات والتعليقات الغربية المتزامنة مع انطلاق مونديال قطر والتي ينظر إليها باعتبارها تدخلا في الشوؤن وحتى إهانة لثقافتهم، أثار أحد نجوم الكرة الألمانية موجة غضب جديدة.
ورد الاتحاد الإيراني لكرة القدم ومدرب المنتخب الوطني – برتغالي الجنسية - كارلوس كيروش بغضب على لاعب منتخب ألمانيا السابق يورغن كلينسمان، بعدما قال الأخير إن لاعبي إيران في كأس العالم يستخدمون تكتيكات "قذرة" لأنها جزء من "ثقافتهم"، وذلك تعليقا على فوزهم ضد منتخب ويلز.
ودعا الاتحاد الإيراني وكيروش، اليوم الأحد، كلينسمان إلى الاستقالة من مجموعة الدراسة الفنية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما قال الاتحاد الإيراني إنه يطالب باعتذار من مدرب منتخب ألمانيا والولايات المتحدة السابق، وطلب "فيفا" توضيحا فوريا بشأن الأمر.
كلينسمان، الذي درب الولايات المتحدة في الفترة من 2011 إلى 2016 وقاد ألمانيا إلى المركز الثالث في نهائيات كأس العالم 2006، قال في مقابلة مع "بي بي سي" إن "ثقافة" اللاعبين الإيرانيين هي أن "يلعبوا بطريقة قذرة ويستخدموا الحيل لخداع الحكم لصالحهم".
كلينسمان، استخف أيضا خلال حديثه باللاعبين من أمريكا الوسطى، حيث قال: "عملت في الولايات المتحدة لمدة ست سنوات، وذهبوا إلى غواتيمالا وهندوراس وكوستاريكا، هذا يناسب ثقافتهم".
ورد كيروش، في منشور عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب: "هذه التصريحات حول ثقافة إيران والفريق الوطني الإيراني واللاعبين هي وصمة عار على كرة القدم".
أن كلينسمان بصفته عضوا في مجموعة الدراسة الفنية التابعة لـ"فيفا"، من المفترض أن يقدم "تحليلا متطورا" لجميع المباريات في البطولة مع زيادة فهم اللعبة وتطويرها في جميع أنحاء العالم، وفقا لشرح الاتحاد الدولي لمهام وظيفته.
دعا كيروش كلينسمان لزيارة معسكر المنتخب الإيراني ليرى بنفسه مدى "حب واحترام" اللاعبين لكرة القدم، لكنه طالب الألماني أيضا بالاستقالة من "فيفا" بسبب "تصريحاته الشائنة" أولا.
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