تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:57 GMT 27.11.2022
05:57 GMT 27.11.2022
تحقق الولايات المتحدة أرباحا من الصراع المندلع في أوكرانيا من خلال تصدير الغاز الطبيعي المسال وصناعة الأسلحة، وكذلك القدرة التنافسية الصناعية، حسبما ذكرت صحفية فرنسية.
05:56 GMT 27.11.2022
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم السبت، إنه لم يتبق أكثر من دبلوماسيين روسيين في بعض الدول غير الصديقة لروسيا بعد العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
05:55 GMT 27.11.2022
أعلن وزير الطاقة السابق إيفان بلاتشكوف، إن أوكرانيا تعاني من نقص في المعدات اللازمة لدعم نظام الطاقة، ولا توجد محولات قوية في الاحتياط، وقد يستغرق إنتاج وحدات جديدة حوالي ستة أشهر.