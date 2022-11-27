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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221127/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1070584339.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T05:44+0000
2022-11-27T05:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
تدريبات المجندين في ساحة تدريب تشيباركول في منطقة تشيليابنسك، روسيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:44 GMT 27.11.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:57 GMT 27.11.2022
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
صحيفة: ثلثا دول الناتو تستنفد مخزون أسلحتها للقوات المسلحة الأوكرانية
05:48 GMT
05:57 GMT 27.11.2022
صحفية: الولايات المتحدة تحقق أرباحا من الصراع الروسي الأوكراني
تحقق الولايات المتحدة أرباحا من الصراع المندلع في أوكرانيا من خلال تصدير الغاز الطبيعي المسال وصناعة الأسلحة، وكذلك القدرة التنافسية الصناعية، حسبما ذكرت صحفية فرنسية.
05:56 GMT 27.11.2022
زاخاروفا: روسيا ليس لديها سوى دبلوماسي واحد أو اثنين فقط في الدول غير الصديقة
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم السبت، إنه لم يتبق أكثر من دبلوماسيين روسيين في بعض الدول غير الصديقة لروسيا بعد العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
05:55 GMT 27.11.2022
وزير يقول إن أوكرانيا تعاني من نقص كبير في المعدات اللازمة لتشغيل نظام الطاقة
أعلن وزير الطاقة السابق إيفان بلاتشكوف، إن أوكرانيا تعاني من نقص في المعدات اللازمة لدعم نظام الطاقة، ولا توجد محولات قوية في الاحتياط، وقد يستغرق إنتاج وحدات جديدة حوالي ستة أشهر.
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