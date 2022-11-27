https://sputnikarabic.ae/20221127/تقارير-رونالدو-يتلقى-عرضا-من-النصر-السعودي-بـ225-مليون-دولار-بعد-الخروج-من-مانشستر-يونايتد-1070592229.html
تقارير: رونالدو يتلقى عرضا من "النصر" السعودي بـ225 مليون دولار بعد الخروج من "مانشستر يونايتد"
تقارير: رونالدو يتلقى عرضا من "النصر" السعودي بـ225 مليون دولار بعد الخروج من "مانشستر يونايتد"
كشفت تقارير، اليوم الأحد، أن نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، تلقى عرضا ضخما من نادي "النصر" السعودي مقابل الانضمام إلى صفوفه، بعد رحيله عن نادي... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T11:20+0000
2022-11-27T11:20+0000
2022-11-27T11:20+0000
مانشستر يونايتد
مجتمع
رياضة
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ويأمل "النصر" السعودي بعد انتهاء بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر حاليا، أن يضم رونالدو مقابل 75 مليون دولار سنويا لمدة 3 أعوام، وفقا لمصادر لشبكة "سي بي إس" الأمريكية.ويُعتقد أن محادثات النادي السعودي مع رونالدو (37 عاما) متقدمة نسبيا، لكنها تنتظر قرار رونالدو النهائي، وفي حال أن وافق الأخير على العرض، فإن الصفقة لن تستغرق وقتا طويلا حتى يتم الانتهاء منها.ولفتت "سي بي إس" إلى أن عرض نادي "النصر" السعودي إلى كريستيانو رونالدو هو العقد الرسمي الوحيد المقدم لللاعب البرتغالي الدولي، والذي من المتوقع أن يظل مستقبله دون حل حتى نهاية كأس العالم.وفي وقت سابق، علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على رحيله رسميا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بعد توصل الطرفين إلى اتفاق على فسخ العقد بينهما، وذلك بعدما أعلن مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء الماضي رسميا فسخ تعاقد رونالدو باتفاق الطرفين ورحيله عن الفريق وذلك قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20221122/ماذا-قال-رونالدو-بعد-إعلان-رحيله-عن-مانشستر-يونايتد-1070446044.html
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مانشستر يونايتد, مجتمع, رياضة
مانشستر يونايتد, مجتمع, رياضة
تقارير: رونالدو يتلقى عرضا من "النصر" السعودي بـ225 مليون دولار بعد الخروج من "مانشستر يونايتد"
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كشفت تقارير، اليوم الأحد، أن نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، تلقى عرضا ضخما من نادي "النصر" السعودي مقابل الانضمام إلى صفوفه، بعد رحيله عن نادي "مانشستر يونايتد".
ويأمل "النصر" السعودي بعد انتهاء بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر حاليا، أن يضم رونالدو مقابل 75 مليون دولار سنويا لمدة 3 أعوام، وفقا لمصادر لشبكة
"سي بي إس" الأمريكية.
ويُعتقد أن محادثات النادي السعودي مع رونالدو (37 عاما) متقدمة نسبيا، لكنها تنتظر قرار رونالدو النهائي، وفي حال أن وافق الأخير على العرض، فإن الصفقة لن تستغرق وقتا طويلا حتى يتم الانتهاء منها.
ولفتت "سي بي إس" إلى أن عرض نادي "النصر" السعودي إلى كريستيانو رونالدو هو العقد الرسمي الوحيد المقدم لللاعب البرتغالي الدولي، والذي من المتوقع أن يظل مستقبله دون حل حتى نهاية كأس العالم.
وفي وقت سابق، علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على رحيله رسميا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بعد توصل الطرفين إلى اتفاق على فسخ العقد بينهما، وذلك بعدما أعلن مانشستر يونايتد
يوم الثلاثاء الماضي رسميا فسخ تعاقد رونالدو باتفاق الطرفين ورحيله عن الفريق وذلك قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.