https://sputnikarabic.ae/20221127/تقرير-مصر-بين-أقل-دول-العالم-في-إطلاق-الانبعاثات-المسببة-للاحتباس-الحراري-1070593133.html
تقرير: مصر بين أقل دول العالم في إطلاق الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري
تقرير: مصر بين أقل دول العالم في إطلاق الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري
قدر جهاز الإحصاء الوطني المصري، حجم الغازات المنبعثة من قارة إفريقيا مجتمعة، بنحو 4% من إجمالي الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، فيما كانت مصر بين... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الأحد، تزامنا مع يوم الإحصاء الإفريقي، الذي بدأ الاحتفال به عام 1990 من قبل المؤتمر الأفريقي المشترك للإحصائيين والديموغرافيين.وذكر التقرير أنه رغم كون إفريقيا من أكثر المناطق عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ، كانت مساهمتها في الانبعاثات العالمية من غازات الاحتباس الحراري 4% فقط.وبلغت مساهمة مصر في إنتاج غازات الاحتباس الحراري 0.6% من الانبعاثات العالمية عام 2022، وبذلك تكون ضمن أقل الدول مساهمة في الانبعاثات العالمية، بحسب التقرير.وبلغت انبعاثات استهلاك المواد البترولية والغاز الطبيعي في مصر طبقا لقطاعي الزراعة والري 2.5 مليون طن متري عام (2020/2021) بزيادة سنوية 0.04%.وكانت محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والشرقية الأعلى توليدا للمخلفات الزراعية البالغ إجماليها 3.6 مليون طن في عام 2020، فيما أعادت البلاد تدوير 1.5 مليون طن من المخلفات الزراعية.المؤتمر الأفريقي المشترك للإحصائيين والديموغرافيين، هو هيئة فرعية تابعة للجنة الاقتصادية لإفريقيا، ويهدف الاحتفال بيوم الإحصاء إلى رفع مستوى الوعي العام بأهمية الإحصاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "تعزيز نظم البيانات عن طريق تحديث إنتاج واستخدام الإحصاءات الزراعية: توجيه السياسات بهدف تحسين المرونة في الزراعة والتغذية والأمن الغذائي في إفريقيا".
https://sputnikarabic.ae/20221120/غوتيريش-قمة-المناخ-كوب-27-فشلت-في-تقديم-خطة-لخفض-الانبعاثات-بشكل-جذري-1070351831.html
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العالم, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
العالم, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
تقرير: مصر بين أقل دول العالم في إطلاق الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري
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قدر جهاز الإحصاء الوطني المصري، حجم الغازات المنبعثة من قارة إفريقيا مجتمعة، بنحو 4% من إجمالي الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، فيما كانت مصر بين أقل الدول توليدا لهذه الغازات.
جاء ذلك في تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وحصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه اليوم الأحد، تزامنا مع يوم الإحصاء الإفريقي، الذي بدأ الاحتفال به عام 1990 من قبل المؤتمر الأفريقي المشترك للإحصائيين والديموغرافيين.
وذكر التقرير أنه رغم كون إفريقيا من أكثر المناطق عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ، كانت مساهمتها في الانبعاثات العالمية من غازات الاحتباس الحراري 4% فقط.
وبلغت مساهمة مصر في إنتاج غازات الاحتباس الحراري
0.6% من الانبعاثات العالمية عام 2022، وبذلك تكون ضمن أقل الدول مساهمة في الانبعاثات العالمية، بحسب التقرير.
وبلغت انبعاثات استهلاك المواد البترولية والغاز الطبيعي في مصر طبقا لقطاعي الزراعة والري 2.5 مليون طن متري عام (2020/2021) بزيادة سنوية 0.04%.
وكانت محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والشرقية الأعلى توليدا للمخلفات الزراعية البالغ إجماليها 3.6 مليون طن في عام 2020، فيما أعادت البلاد تدوير 1.5 مليون طن من المخلفات الزراعية.
المؤتمر الأفريقي المشترك للإحصائيين والديموغرافيين، هو هيئة فرعية تابعة للجنة الاقتصادية لإفريقيا، ويهدف الاحتفال بيوم الإحصاء إلى رفع مستوى الوعي العام بأهمية الإحصاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "تعزيز نظم البيانات عن طريق تحديث إنتاج واستخدام الإحصاءات الزراعية: توجيه السياسات بهدف تحسين المرونة في الزراعة والتغذية والأمن الغذائي في إفريقيا".