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https://sputnikarabic.ae/20221127/توقيع-اتفاقية-المنحة-السنوية-الأمريكية-لدعم-موازنة-الأردن-بـ-8451-مليون-دولار-1070596694.html
توقيع اتفاقية المنحة السنوية الأمريكية لدعم موازنة الأردن بـ 845.1 مليون دولار
توقيع اتفاقية المنحة السنوية الأمريكية لدعم موازنة الأردن بـ 845.1 مليون دولار
شهد الأردن، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية المنحة الأمريكية النقدية السنوية لدعم الموازنة، بقيمة 845.1 مليون دولار أمريكي. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T13:43+0000
2022-11-27T13:43+0000
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وذكر بيان الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، أنه "تم التوقيع بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".بدوره، أعرب رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، عن "تقدير الأردن للدعم الأمريكي الذي يعبِر عن تفهم الولايات المتحدة الأمريكية لحجم التحديات التي يمر بها، ودعمها لمشروع التحديث الشامل". وتأتي المنحة الأمريكية كجزء من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية للحكومة الأردنية، ضمن مذكرة التفاهم الثالثة بين الجانبين للأعوام 2018 - 2022.كان وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، ريكس تيلرسون، قد وقع بالنيابة عن الحكومة الأمريكية يوم 14 شباط/فبراير 2018 على مذكرة تفاهم، تتعهد فيها الولايات المتحدة بشكل غير ملزم بتقديم ما لا يقل عن 1.275 مليار دولار سنويا كمساعدة خارجية أمريكية إلى الأردن ابتداء من العام المالي 2018 وحتى العام المالي 2022.
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أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, اقتصاد
أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, اقتصاد

توقيع اتفاقية المنحة السنوية الأمريكية لدعم موازنة الأردن بـ 845.1 مليون دولار

13:43 GMT 27.11.2022
© AFP 2022 / YOUSEF ALLANالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يلتقي ملك الأردن، عبد الله الثاني، في البيت الأبيض، واشنطن، أمريكا، 13 مايو/ أيار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يلتقي ملك الأردن، عبد الله الثاني، في البيت الأبيض، واشنطن، أمريكا، 13 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© AFP 2022 / YOUSEF ALLAN
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شهد الأردن، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية المنحة الأمريكية النقدية السنوية لدعم الموازنة، بقيمة 845.1 مليون دولار أمريكي.
وذكر بيان الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، أنه "تم التوقيع بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".
بدوره، أعرب رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، عن "تقدير الأردن للدعم الأمريكي الذي يعبِر عن تفهم الولايات المتحدة الأمريكية لحجم التحديات التي يمر بها، ودعمها لمشروع التحديث الشامل".

كما أكد الخصاونة خلال توقيع الاتفاقية على "عمق الشراكة الاستراتيجية بين عمان وواشنطن، والأهمية التي توليها بلاده لتطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف مجالات التعاون".

وتأتي المنحة الأمريكية كجزء من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية للحكومة الأردنية، ضمن مذكرة التفاهم الثالثة بين الجانبين للأعوام 2018 - 2022.
كان وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، ريكس تيلرسون، قد وقع بالنيابة عن الحكومة الأمريكية يوم 14 شباط/فبراير 2018 على مذكرة تفاهم، تتعهد فيها الولايات المتحدة بشكل غير ملزم بتقديم ما لا يقل عن 1.275 مليار دولار سنويا كمساعدة خارجية أمريكية إلى الأردن ابتداء من العام المالي 2018 وحتى العام المالي 2022.
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