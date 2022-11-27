https://sputnikarabic.ae/20221127/حاكم-مقاطعة-روسية-يعلن-عن-محاولات-طائرات-مسيرة-تابعة-للناتو-عبور-الحدود-1070594697.html
حاكم مقاطعة روسية يعلن عن محاولات طائرات مسيرة تابعة للناتو عبور الحدود
حاكم مقاطعة روسية يعلن عن محاولات طائرات مسيرة تابعة للناتو عبور الحدود
تحدث حاكم مقاطعة بسكوف، ميخائيل فيديرنيكوف، عن "حسن الجوار" مع دول الناتو، وصولاً إلى محاولات الطائرات المسيرة عبور حدود الدولة في المنطقة. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T12:29+0000
2022-11-27T12:29+0000
2022-11-27T12:29+0000
روسيا
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نشر فيديرنيكوف عبر قناته "تلغرام": "مقطع فيديو لخطابه في منتدى بسكوف للإعلام الدولي، الذي عقد يوم السبت.وقال الحاكم: "تقع مقاطعة بسكوف على حدود ثلاث دول في وقت واحد، اثنتان منها جزء من كتلة الناتو. يحب الناس اليوم الحديث عن كيف سعى التحالف إلى "التعايش السلمي" معنا، وقد دحض رئيسنا ذلك مرارًا وتكرارًا. تعرضت مقاطعة بسكوف مرارًا وتكرارًا لسياسة حلف شمال الأطلسي "حسن الجوار".وأضاف: "لم نتحدث على نطاق واسع عن هذا مطلقًا، ولكن كانت هناك محاولات لعبور الحدود بشكل غير قانوني بطائرات عسكرية مسيرة وطائرات أخرى. وكان كل هذا" التفاعل السلمي" حتى قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، ومن الواضح أن الآن أصبح كل شيء أكثر تفاقمًا".عدّد الحاكم أيضا أمثلة أخرى على "حسن الجوار" مع دول الناتو وهي: "التصريحات الفارغة بشأن المطالبات الإقليمية للاتفيا وإستونيا"، فضلاً عن الإصدار "الضخم والمستهدف" لجوازات سفر الاتحاد الأوروبي لسكان المناطق الحدودية مع بسكوف.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
حاكم مقاطعة روسية يعلن عن محاولات طائرات مسيرة تابعة للناتو عبور الحدود
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تحدث حاكم مقاطعة بسكوف، ميخائيل فيديرنيكوف، عن "حسن الجوار" مع دول الناتو، وصولاً إلى محاولات الطائرات المسيرة عبور حدود الدولة في المنطقة.
نشر فيديرنيكوف عبر قناته "تلغرام": "مقطع فيديو لخطابه في منتدى بسكوف للإعلام الدولي، الذي عقد يوم السبت.
وقال الحاكم: "تقع مقاطعة بسكوف على حدود ثلاث دول في وقت واحد، اثنتان منها جزء من كتلة الناتو. يحب الناس اليوم الحديث عن كيف سعى التحالف إلى "التعايش السلمي" معنا، وقد دحض رئيسنا ذلك مرارًا وتكرارًا. تعرضت مقاطعة بسكوف مرارًا وتكرارًا لسياسة حلف شمال الأطلسي "حسن الجوار".
وأضاف: "لم نتحدث على نطاق واسع عن هذا مطلقًا، ولكن كانت هناك محاولات لعبور الحدود بشكل غير قانوني بطائرات عسكرية مسيرة وطائرات أخرى. وكان كل هذا" التفاعل السلمي" حتى قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، ومن الواضح أن الآن أصبح كل شيء أكثر تفاقمًا".
عدّد الحاكم أيضا أمثلة أخرى على "حسن الجوار" مع دول الناتو وهي: "التصريحات الفارغة بشأن المطالبات الإقليمية للاتفيا وإستونيا"، فضلاً عن الإصدار "الضخم والمستهدف" لجوازات سفر الاتحاد الأوروبي لسكان المناطق الحدودية مع بسكوف.