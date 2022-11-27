https://sputnikarabic.ae/20221127/حماس-حضور-القضية-الفلسطينية-في-المونديال-دليل-على-عزلة-الاحتلال-1070599550.html
"حماس": حضور القضية الفلسطينية في المونديال دليل على "عزلة الاحتلال"
"حماس": حضور القضية الفلسطينية في المونديال دليل على "عزلة الاحتلال"
قالت حركة "حماس" بقطاع غزة، مساء اليوم الأحد، إن حضور القضية الفلسطينية في مونديال قطر هو دليل على "عزلة الاحتلال". 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T14:58+0000
2022-11-27T14:58+0000
2022-11-27T14:58+0000
حركة حماس
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/10/1050448014_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_768053e0882c6d964da0175817ac791b.jpg
جاء ذلك في تصريح للناطق باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع، نقله الموقع الرسمي للحركة.وقال القانوع: "تربع فلسطين في قلب مونديال قطر 2022 يؤكد أنها القضية المركزية للأمة، وحاضرة في قلوب الملايين من أبناء أمتنا وأحرار العالم".واعتبر أن ذلك "دليل على عزلة هذا الكيان المحتل لأرضنا ومقدساتنا لدى شعوب الأمة والمنطقة".وتابع: "أتوجه بالتحية إلى الجماهير العربية والإسلامية وكل أحرار العالم الذين يعبرون عن تضامنهم مع قضيتنا الفلسطينية العادلة، ويرفضون الاحتلال الصهيوني والقبول به في المنطقة".وكان مراسلون إسرائيليون يقومون بتغطية فعاليات كأس العالم في قطر 2022، اشتكوا من إحجام مواطنين عرب عن إجراء مقابلات معهم بعد معرفة هويتهم.وأظهرت مقاطع مصورة محاولة مراسلين إسرائيليين إجراء مقابلات مع مشجعين من دول عربية مختلفة، إلا أنهم كانوا ينصرفون عنهم في اللحظة التي يعرفون فيها أنهم من إسرائيل.وتستضيف قطر البطولة الكروية الأشهر، في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الاول 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في العالم العربي والشرق الأوسط.
https://sputnikarabic.ae/20221123/كيف-تعامل-المشجعون-العرب-مع-الإعلام-الإسرائيلي-في-قطر-1070483404.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/10/1050448014_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_222319fcb7f775383c7f711be15231a0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حركة حماس, إسرائيل
"حماس": حضور القضية الفلسطينية في المونديال دليل على "عزلة الاحتلال"
تابعنا عبر
قالت حركة "حماس" بقطاع غزة، مساء اليوم الأحد، إن حضور القضية الفلسطينية في مونديال قطر هو دليل على "عزلة الاحتلال".
جاء ذلك في تصريح للناطق باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع، نقله الموقع
الرسمي للحركة.
وقال القانوع: "تربع فلسطين في قلب مونديال قطر 2022 يؤكد أنها القضية المركزية للأمة، وحاضرة في قلوب الملايين من أبناء أمتنا وأحرار العالم".
واعتبر أن ذلك "دليل على عزلة هذا الكيان المحتل لأرضنا ومقدساتنا لدى شعوب الأمة والمنطقة".
وتابع: "أتوجه بالتحية إلى الجماهير العربية والإسلامية وكل أحرار العالم الذين يعبرون عن تضامنهم مع قضيتنا الفلسطينية العادلة، ويرفضون الاحتلال الصهيوني والقبول به في المنطقة".
وكان مراسلون إسرائيليون
يقومون بتغطية فعاليات كأس العالم في قطر 2022، اشتكوا من إحجام مواطنين عرب عن إجراء مقابلات معهم بعد معرفة هويتهم.
وأظهرت مقاطع مصورة محاولة مراسلين إسرائيليين إجراء مقابلات مع مشجعين من دول عربية مختلفة، إلا أنهم كانوا ينصرفون عنهم في اللحظة التي يعرفون فيها أنهم من إسرائيل.
وتستضيف قطر البطولة الكروية الأشهر، في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الاول 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في العالم العربي والشرق الأوسط.