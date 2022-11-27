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https://sputnikarabic.ae/20221127/حماس-حضور-القضية-الفلسطينية-في-المونديال-دليل-على-عزلة-الاحتلال-1070599550.html
"حماس": حضور القضية الفلسطينية في المونديال دليل على "عزلة الاحتلال"
"حماس": حضور القضية الفلسطينية في المونديال دليل على "عزلة الاحتلال"
قالت حركة "حماس" بقطاع غزة، مساء اليوم الأحد، إن حضور القضية الفلسطينية في مونديال قطر هو دليل على "عزلة الاحتلال". 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T14:58+0000
2022-11-27T14:58+0000
حركة حماس
إسرائيل
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جاء ذلك في تصريح للناطق باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع، نقله الموقع الرسمي للحركة.وقال القانوع: "تربع فلسطين في قلب مونديال قطر 2022 يؤكد أنها القضية المركزية للأمة، وحاضرة في قلوب الملايين من أبناء أمتنا وأحرار العالم".واعتبر أن ذلك "دليل على عزلة هذا الكيان المحتل لأرضنا ومقدساتنا لدى شعوب الأمة والمنطقة".وتابع: "أتوجه بالتحية إلى الجماهير العربية والإسلامية وكل أحرار العالم الذين يعبرون عن تضامنهم مع قضيتنا الفلسطينية العادلة، ويرفضون الاحتلال الصهيوني والقبول به في المنطقة".وكان مراسلون إسرائيليون يقومون بتغطية فعاليات كأس العالم في قطر 2022، اشتكوا من إحجام مواطنين عرب عن إجراء مقابلات معهم بعد معرفة هويتهم.وأظهرت مقاطع مصورة محاولة مراسلين إسرائيليين إجراء مقابلات مع مشجعين من دول عربية مختلفة، إلا أنهم كانوا ينصرفون عنهم في اللحظة التي يعرفون فيها أنهم من إسرائيل.وتستضيف قطر البطولة الكروية الأشهر، في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الاول 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في العالم العربي والشرق الأوسط.
https://sputnikarabic.ae/20221123/كيف-تعامل-المشجعون-العرب-مع-الإعلام-الإسرائيلي-في-قطر-1070483404.html
إسرائيل
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حركة حماس, إسرائيل
حركة حماس, إسرائيل

"حماس": حضور القضية الفلسطينية في المونديال دليل على "عزلة الاحتلال"

14:58 GMT 27.11.2022
© Sputnikالناطق باسم حركة حماس الفلسطينية عبد اللطيف القانوع
الناطق باسم حركة حماس الفلسطينية عبد اللطيف القانوع - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© Sputnik
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قالت حركة "حماس" بقطاع غزة، مساء اليوم الأحد، إن حضور القضية الفلسطينية في مونديال قطر هو دليل على "عزلة الاحتلال".
جاء ذلك في تصريح للناطق باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع، نقله الموقع الرسمي للحركة.
وقال القانوع: "تربع فلسطين في قلب مونديال قطر 2022 يؤكد أنها القضية المركزية للأمة، وحاضرة في قلوب الملايين من أبناء أمتنا وأحرار العالم".
واعتبر أن ذلك "دليل على عزلة هذا الكيان المحتل لأرضنا ومقدساتنا لدى شعوب الأمة والمنطقة".
وتابع: "أتوجه بالتحية إلى الجماهير العربية والإسلامية وكل أحرار العالم الذين يعبرون عن تضامنهم مع قضيتنا الفلسطينية العادلة، ويرفضون الاحتلال الصهيوني والقبول به في المنطقة".
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وكان مراسلون إسرائيليون يقومون بتغطية فعاليات كأس العالم في قطر 2022، اشتكوا من إحجام مواطنين عرب عن إجراء مقابلات معهم بعد معرفة هويتهم.
وأظهرت مقاطع مصورة محاولة مراسلين إسرائيليين إجراء مقابلات مع مشجعين من دول عربية مختلفة، إلا أنهم كانوا ينصرفون عنهم في اللحظة التي يعرفون فيها أنهم من إسرائيل.
وتستضيف قطر البطولة الكروية الأشهر، في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الاول 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في العالم العربي والشرق الأوسط.
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