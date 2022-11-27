https://sputnikarabic.ae/20221127/خبراء-يعتقدون-أن-أسعار-الغاز-في-الاتحاد-الأوروبي-تعتمد-على-الطقس-1070585668.html

خبراء يعتقدون أن أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي تعتمد على الطقس

خبراء يعتقدون أن أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي تعتمد على الطقس

يعتقد الخبراء الذين قابلتهم وكالة "سبوتنيك" أن أسعار صرف الغاز في الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب ستعتمد بشكل أساسي على الطقس. 27.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-27T07:56+0000

2022-11-27T07:56+0000

2022-11-27T07:56+0000

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388827_0:102:2515:1517_1920x0_80_0_0_bc10d3c0797c12b35c2452930ee70477.jpg

وقال نائب رئيس شركة "اقتصاديات مجمع الوقود والطاقة" سيرغي كولوبانوف: "أسعار الغاز التبادلية في أوروبا في الشهر المقبل ستتقلب تحت تأثير عدد من العوامل، في المقام الأول الطقس (إلى حد كبير - درجة حرارة الهواء وبدرجة أقل - وجود طاقة رياح كافية لتوليد الكهرباء من طواحين الهواء وأيام مشمسة لمناطق محطات الطاقة الشمسية في الجنوب)".وأضاف الخبير كولوبانوف أن بعض أعطال البنية التحتية من صنع الإنسان أو توقف ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا قد يؤثر أيضًا على زيادة الأسعار.ارتفعت أسعار الغاز في المنطقة بشكل كبير في ربيع عام 2021، عندما تقلب السعر الفوري على مؤشر TTF hub في حدود 250 إلى 300 دولار لكل ألف متر مكعب. في نهاية الصيف، تجاوز الرقم 600 دولار، وفي الخريف كان 1000 دولار. استمر الارتفاع الحاد في الأسعار حتى عام 2022. في أوائل مارس/آذار، وصلت عقود الغاز للتسليم الشهر المقبل إلى مستوى قياسي بلغ 3892 دولارًا لكل ألف متر مكعب، بسبب مخاوف من حظر استيراد موارد الطاقة الروسية.ثم انخفضت الأسعار واستقرت في أبريل/نيسان ومايو/أيار عند 1000 - 1100 دولار. لكن في يونيو/حزيران، بدأت في الارتفاع مرة أخرى، وفي أغسطس/آب، بلغ متوسط ​​سعر العقود الآجلة للغاز 2450 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وتجاوز السعر الفوري لأول مرة 3200 دولار. على الرغم من الانخفاض في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، إلى مستوى 1200-1400 دولار، فإن أسعار الغاز أعلى بعدة مرات من المتوسط ​​لتاريخ طويل من الملاحظات. لم نشهد مثل هذا الارتفاع المطرد في الأسعار في كامل تاريخ تشغيل مراكز الغاز في أوروبا - منذ عام 1996.تم تسجيل قفزات حادة في عروض الأسعار في 22 نوفمبر، بعد أن أعلنت شركة غازبروم عن خفض محتمل في إمدادات الغاز عبر أوكرانيا إلى مولدوفا ابتداءً من 28 نوفمبر. ثم ارتفعت تكلفة العقود الآجلة المحسوبة لشهر ديسمبر/كانون الاول، بنسبة 8.9%، لتصل إلى ما يقرب من 1،390 دولارًا لكل ألف متر مكعب.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد