https://sputnikarabic.ae/20221127/رفع-دعوى-قضائية-على-شخصيات-أمريكية-وعراقية-بينهم-ترامب-والكاظمي-على-خلفية-اغتيال-سليماني-والمهندس-1070605467.html
رفع دعوى قضائية على شخصيات أمريكية وعراقية بينهم ترامب والكاظمي على خلفية اغتيال سليماني والمهندس
رفع دعوى قضائية على شخصيات أمريكية وعراقية بينهم ترامب والكاظمي على خلفية اغتيال سليماني والمهندس
رفع محمد حسن جعفر شقيق الشهيد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، دعوى قضائية على شخصيات عراقية وأمريكية على خلفية اغتيال المهندس ورفاقه قرب مطار... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T18:33+0000
2022-11-27T18:33+0000
2022-11-27T18:33+0000
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مقتل قاسم سليماني
الحرس الثوري الإيراني
دونالد ترامب
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وبحسب الوثيقة التي نشرتها وسائل إعلام عراقية، فإن عددا من المحتجين بينهم محمد حسن جعفر شقيق المهندس، رفعوا أمام بوابة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية، دعوى قضائية للمطالبة بمحاسبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو والسفير الأمريكي لدى العراق.وأضافت الوثيقة، أنه "تم رفع الشكوي أيضا ضد شخصيات عراقية كمصطفى الكاظمي رئيس الوزراء السابق، ومدير عام المركز الوطني، ووكيل المخابرات العسكرية السابق ضياء الموسوي، على خلفية اغتيال المهندس وسليماني ورفاقهما عام 2020".يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد الحشد الشعبي في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية- البنتاغون، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.
https://sputnikarabic.ae/20220625/القضاء-الإيراني-يعلن-مشاركة-7-دول-في-اغتيال-قاسم-سلیماني-بينهم-دولة-عربية-1064181379.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, مقتل قاسم سليماني, الحرس الثوري الإيراني, دونالد ترامب
أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, مقتل قاسم سليماني, الحرس الثوري الإيراني, دونالد ترامب
رفع دعوى قضائية على شخصيات أمريكية وعراقية بينهم ترامب والكاظمي على خلفية اغتيال سليماني والمهندس
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رفع محمد حسن جعفر شقيق الشهيد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، دعوى قضائية على شخصيات عراقية وأمريكية على خلفية اغتيال المهندس ورفاقه قرب مطار بغداد الدولي.
وبحسب الوثيقة التي نشرتها وسائل إعلام عراقية
، فإن عددا من المحتجين بينهم محمد حسن جعفر شقيق المهندس، رفعوا أمام بوابة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية، دعوى قضائية للمطالبة بمحاسبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو والسفير الأمريكي لدى العراق.
وأضافت الوثيقة، أنه "تم رفع الشكوي أيضا ضد شخصيات عراقية كمصطفى الكاظمي رئيس الوزراء السابق، ومدير عام المركز الوطني، ووكيل المخابرات العسكرية السابق ضياء الموسوي، على خلفية اغتيال المهندس وسليماني ورفاقهما عام 2020".
يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد الحشد الشعبي في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية- البنتاغون
، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.