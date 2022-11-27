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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221127/زاخاروفا-روسيا-ليس-لديها-سوى-دبلوماسي-واحد-أو-اثنين-فقط-في-الدول-غير-الصديقة-1070582956.html
زاخاروفا: روسيا ليس لديها سوى دبلوماسي واحد أو اثنين فقط في الدول غير الصديقة
زاخاروفا: روسيا ليس لديها سوى دبلوماسي واحد أو اثنين فقط في الدول غير الصديقة
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم السبت، إنه لم يتبق أكثر من دبلوماسيين روسيين في بعض الدول غير الصديقة لروسيا بعد العملية... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T03:10+0000
2022-11-27T03:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ماريا زاخاروفا
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وأضافت، "في هذه البلدان، نتحدث بشكل أساسي عن دول الاتحاد الأوروبي وتلك الدول التي أعلنا أنها غير صديقة، لقد قللوا عمليا وجودنا الدبلوماسي. لدينا دول لا يوجد فيها سوى دبلوماسي واحد أو اثنين [روسي]".وقالت زاخاروفا، "هناك أشخاص هناك يبنون علاقات اقتصادية معنا. وقد أقاموا أعمالا على قدم المساواة لعقود مع بلدنا. إنهم يعانون حقًا مما يرونه يحدث في بلادهم فيما يتعلق بروسيا".في بداية هذا الشهر، قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، إن الأمر استغرق الكثير من العمل لتوجيه واشنطن نحو فهم أن العقوبات الغربية تسبب أضرارًا كبيرة للدبلوماسيين الروس في جميع أنحاء العالم.وقال نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، في أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، إن الدبلوماسيين الروس يعيدون توجيه عملهم بشأن المناطق التي تمثل أولويات للسياسة الخارجية الروسية، وإن روسيا ستفتح قنصليات عامة جديدة في آسيا وإفريقيا ورابطة الدول المستقلة.في الشهر الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا لا ترى أي سبب للاحتفاظ بوجودها الدبلوماسي الحالي في الدول الغربية، مع ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام لدول آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.وأشار الوزير إلى أن موسكو تحول تركيزها الجغرافي من الغرب إلى الدول التي "ترغب في التعاون مع روسيا بشروط متبادلة المنفعة ومتساوية".
https://sputnikarabic.ae/20221126/زاخاروفا-زيلينسكي-دخل-فلكه-الخاص-وبدأ-في-ابتزاز-الغرب-1070553032.html
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ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

زاخاروفا: روسيا ليس لديها سوى دبلوماسي واحد أو اثنين فقط في الدول غير الصديقة

03:10 GMT 27.11.2022 (تم التحديث: 03:24 GMT 27.11.2022)
© Sputnik . Nina Zotina / الانتقال إلى بنك الصورماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية"
ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© Sputnik . Nina Zotina
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم السبت، إنه لم يتبق أكثر من دبلوماسيين روسيين في بعض الدول غير الصديقة لروسيا بعد العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأضافت، "في هذه البلدان، نتحدث بشكل أساسي عن دول الاتحاد الأوروبي وتلك الدول التي أعلنا أنها غير صديقة، لقد قللوا عمليا وجودنا الدبلوماسي. لدينا دول لا يوجد فيها سوى دبلوماسي واحد أو اثنين [روسي]".
وأكدت أن عمل الدبلوماسيين الروس في الخارج أمر بالغ الأهمية، لأنهم يساعدون المواطنين والمنظمات الروسية ويساعدون في الحفاظ على العلاقات الاقتصادية.
وقالت زاخاروفا، "هناك أشخاص هناك يبنون علاقات اقتصادية معنا. وقد أقاموا أعمالا على قدم المساواة لعقود مع بلدنا. إنهم يعانون حقًا مما يرونه يحدث في بلادهم فيما يتعلق بروسيا".
في بداية هذا الشهر، قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، إن الأمر استغرق الكثير من العمل لتوجيه واشنطن نحو فهم أن العقوبات الغربية تسبب أضرارًا كبيرة للدبلوماسيين الروس في جميع أنحاء العالم.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 01:05 GMT
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، في أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، إن الدبلوماسيين الروس يعيدون توجيه عملهم بشأن المناطق التي تمثل أولويات للسياسة الخارجية الروسية، وإن روسيا ستفتح قنصليات عامة جديدة في آسيا وإفريقيا ورابطة الدول المستقلة.
في الشهر الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا لا ترى أي سبب للاحتفاظ بوجودها الدبلوماسي الحالي في الدول الغربية، مع ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام لدول آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.
وأشار الوزير إلى أن موسكو تحول تركيزها الجغرافي من الغرب إلى الدول التي "ترغب في التعاون مع روسيا بشروط متبادلة المنفعة ومتساوية".
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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:35 GMT
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