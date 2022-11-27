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https://sputnikarabic.ae/20221127/سبروت-إس-دي-إم---1-الروسية-دبابة-برمائية-خفيفة-بقوة-نيرانية-هائلة-1070591598.html
"سبروت إس دي إم - 1" الروسية... دبابة برمائية خفيفة بقوة نيرانية هائلة
"سبروت إس دي إم - 1" الروسية... دبابة برمائية خفيفة بقوة نيرانية هائلة
تمتلك روسيا أضخم قوة دبابات في العالم تضم أنواعا مختلفة من الدبابات بينها الدبابة البرمائية الخفيفة "سبورت إس دي إم – 1"، التي يمكنها البقاء في الماء لساعات... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T11:35+0000
2022-11-27T11:35+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وتتميز دبابة "سبروت إس دي إم – 1" بثلاث مميزات رئيسية تحتاجها أي دبابة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أن تلك الصفات هي:ولفت الموقع إلى أن تلك الدبابة تمتلك تصميما فريدا مكنها من تجميع أفضل صفات الدبابات الحديثة في مركبة واحدة.وأوضح الموقع أن هذه الدبابة الروسية تستخدم محركًا قويًا وهيكلًا متينًا، إضافة للتدريع، الذي يمكنها من توفير الدعم للوحدات العسكرية التي تقاتل أمام مركبات ثقيلة.كما يمكن استخدام الدبابة "سبروت إس دي إم" لتدمير تحصينات العدو أثناء تقدم القوات، إضافة إلى مهام الاستطلاع والتأمين.ما هي المواصفات الفنية؟وتشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن روسيا تحتل المرتبة الأولى عالميا في حجم قوة الدبابات في جيشها، مشيرا إلى أنها تضم أكثر من 12 ألف دبابة.
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

"سبروت إس دي إم - 1" الروسية... دبابة برمائية خفيفة بقوة نيرانية هائلة

11:35 GMT 27.11.2022
© Sputnik . ALEXSEY FILIPOV / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز "سبروت إس دي إم – 1"
الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز سبروت إس دي إم – 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© Sputnik . ALEXSEY FILIPOV
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تمتلك روسيا أضخم قوة دبابات في العالم تضم أنواعا مختلفة من الدبابات بينها الدبابة البرمائية الخفيفة "سبورت إس دي إم – 1"، التي يمكنها البقاء في الماء لساعات ويمكن لمدفعها الرئيسي إطلاق صواريخ موجهة.
وتتميز دبابة "سبروت إس دي إم – 1" بثلاث مميزات رئيسية تحتاجها أي دبابة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أن تلك الصفات هي:
التدريع المتطورة والقوة النيرانية الهائلة.
القدرة على عبور الموانع المائية.
المرونة ومستويات المناورة العالية.
ولفت الموقع إلى أن تلك الدبابة تمتلك تصميما فريدا مكنها من تجميع أفضل صفات الدبابات الحديثة في مركبة واحدة.
© Sputnik . EVGENEY BEYTOV / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز "سبروت إس دي إم – 1"
الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز سبروت إس دي إم – 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز "سبروت إس دي إم – 1"
© Sputnik . EVGENEY BEYTOV
/
الانتقال إلى بنك الصور
وأوضح الموقع أن هذه الدبابة الروسية تستخدم محركًا قويًا وهيكلًا متينًا، إضافة للتدريع، الذي يمكنها من توفير الدعم للوحدات العسكرية التي تقاتل أمام مركبات ثقيلة.
© PRESS SERVICE OF "Rostec"الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز "سبروت إس دي إم – 1"
الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز سبروت إس دي إم – 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز "سبروت إس دي إم – 1"
© PRESS SERVICE OF "Rostec"
كما يمكن استخدام الدبابة "سبروت إس دي إم" لتدمير تحصينات العدو أثناء تقدم القوات، إضافة إلى مهام الاستطلاع والتأمين.
ما هو تسليح الدبابة "سبروت إس دي إم – 1"؟
مدفع عيار 125 ملم يمكن استخدامه في إطلاق صواريخ موجهة.
مدفع رشاش عيار 7.62 ملم.
مدفع رشاش محوري عيار 7.62 ملم.
تقنيات قتال مخصصة للقتال في التضاريس الوعرة.
© PRESS SERVICE OF "Rostec"الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز "سبروت إس دي إم – 1"
الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز سبروت إس دي إم – 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز "سبروت إس دي إم – 1"
© PRESS SERVICE OF "Rostec"

ما هي المواصفات الفنية؟

الطاقم: 3 أفراد.
الوزن: من 18 إلى 21 طنا.
السرعة القصوى على الطرق: 70 كلم/ ساعة.
المدى دون التزود بالوقود: 500 كيلومتر.
أقصى مدة للبقاء في الماء: 7 ساعات.
وتشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن روسيا تحتل المرتبة الأولى عالميا في حجم قوة الدبابات في جيشها، مشيرا إلى أنها تضم أكثر من 12 ألف دبابة.
© Sputnikمقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
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مقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
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