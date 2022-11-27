https://sputnikarabic.ae/20221127/صحفية-الولايات-المتحدة-تحقق-أرباحا-من-الصراع-الروسي-الأوكراني-1070583351.html
صحفية: الولايات المتحدة تحقق أرباحا من الصراع الروسي الأوكراني
صحفية: الولايات المتحدة تحقق أرباحا من الصراع الروسي الأوكراني
تحقق الولايات المتحدة أرباحا من الصراع المندلع في أوكرانيا من خلال تصدير الغاز الطبيعي المسال وصناعة الأسلحة، وكذلك القدرة التنافسية الصناعية، حسبما ذكرت صحفية... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T04:32+0000
2022-11-27T04:32+0000
2022-11-27T04:32+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقالت بياتريس ماتيو، رئيسة القسم الاقتصادي في المجلة الفرنسية "لإكسبريس"، في مقابلة نُشرت في موقعBoursorama.com يوم الجمعة، إن الصناعة الأمريكية تحتفظ بعقود تصدير الغاز الطبيعي المسال "صنع في أمريكا" لأوروبا لاستبدال الغاز الروسي، بأسعار أعلى بكثير من تلك المقدمة للمستهلكين الأمريكيين. وأضافت أنه في أعقاب التبرعات العسكرية لأوكرانيا، تتسارع الصناعة العسكرية الأمريكية الآن لتجديد مخزون الجيش الأمريكي، وتلبية طلبيات العديد من الدول الأوروبية، ولاسيما طلبيات الصواريخ والمدافع، مشيرة إلى أن طلبية الآلمان F-35 من المصنع الأمريكي لوكهيد مارتن، جذبت انتباها كبيرا لـ "القطيعة الفرنسية الألمانية". ولفتت أيضا إلى اعتماد أوروبا على الذرة الأوكراني، مضيفة أنه مع عدم وفرة المحاصيل في أوكرانيا، بدأ المُنتجون الأمريكيون في تصدير الذرة إلى أوروبا. وفي الوقت نفسه، تدفع أيضا أزمة الطاقة الشركات الأوروبية إلى التوجه للولايات المتحدة، حيث تكون إمدادات الطاقة مضمونة ورخيصة. وأردفت " إن دعم واشنطن الراسخ لأوكرانيا، يجعل الولايات المتحدة الرابح الأكبر في الساحة العالمية، دون الحاجة إلى أن يضع جندي واحد قدمه في الأراضي الأوكرانية،"وذلك بحقيقها مكاسب جيوستراتيجية واقتصادية وعسكرية وسياسية لا يمكن إنكارها.
الولايات المتحدة الأمريكية
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
صحفية: الولايات المتحدة تحقق أرباحا من الصراع الروسي الأوكراني
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تحقق الولايات المتحدة أرباحا من الصراع المندلع في أوكرانيا من خلال تصدير الغاز الطبيعي المسال وصناعة الأسلحة، وكذلك القدرة التنافسية الصناعية، حسبما ذكرت صحفية فرنسية.
وقالت بياتريس ماتيو، رئيسة القسم الاقتصادي في المجلة الفرنسية "لإكسبريس"، في مقابلة نُشرت في موقعBoursorama.com يوم الجمعة، إن الصناعة الأمريكية تحتفظ بعقود تصدير الغاز الطبيعي المسال "صنع في أمريكا" لأوروبا لاستبدال الغاز الروسي، بأسعار أعلى بكثير من تلك المقدمة للمستهلكين الأمريكيين.
وأضافت أنه في أعقاب التبرعات العسكرية لأوكرانيا، تتسارع الصناعة العسكرية الأمريكية الآن لتجديد مخزون الجيش الأمريكي، وتلبية طلبيات العديد من الدول الأوروبية، ولاسيما طلبيات الصواريخ والمدافع، مشيرة إلى أن طلبية الآلمان F-35 من المصنع الأمريكي لوكهيد مارتن، جذبت انتباها كبيرا لـ "القطيعة الفرنسية الألمانية".
ولفتت أيضا إلى اعتماد أوروبا على الذرة الأوكراني، مضيفة أنه مع عدم وفرة المحاصيل في أوكرانيا، بدأ المُنتجون الأمريكيون في تصدير الذرة إلى أوروبا.
وفي الوقت نفسه، تدفع أيضا أزمة الطاقة الشركات الأوروبية إلى التوجه للولايات المتحدة، حيث تكون إمدادات الطاقة مضمونة ورخيصة.
وأردفت " إن دعم واشنطن الراسخ لأوكرانيا، يجعل الولايات المتحدة الرابح الأكبر في الساحة العالمية، دون الحاجة إلى أن يضع جندي واحد قدمه في الأراضي الأوكرانية،"وذلك بحقيقها مكاسب جيوستراتيجية واقتصادية وعسكرية وسياسية لا يمكن إنكارها.