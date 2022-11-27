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https://sputnikarabic.ae/20221127/صحيفة-إنتر-ميامي-الأمريكي-يقترب-من-ضم-ميسي-الموسم-المقبل-1070604518.html
صحيفة: إنتر ميامي الأمريكي يقترب من ضم ميسي الموسم المقبل
صحيفة: إنتر ميامي الأمريكي يقترب من ضم ميسي الموسم المقبل
اقترب إنتر ميامي من الاتفاق على صفقة مع ليونيل ميسي، مع ثقة النادي الأمريكي في أن النجم الأرجنتيني سيوقع بعد كأس العالم في قطر. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T17:39+0000
2022-11-27T17:39+0000
رياضة
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ويتوقع ميامي، الذي يشترك في امتلاكه ديفيد بيكهام، أن ينتقل ميسي من باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الأوروبي، في صفقة تجعل اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم، بحسب صحيفة "تايمز".أوضح ميسي في وقت سابق رغبته في اللعب في الولايات المتحدة، قائلا: "أود أن ألعب في الولايات المتحدة يوما ما؛ لقد كان دائما أحد أحلامي".رحل ميسي عن برشلونة في أغسطس/ آب من عام 2021 بسبب الوضع المالي المحفوف بالمخاطر للنادي. وقع عقدا لمدة عامين مع نادي باريس سان جيرمان ومن المقرر أن تنتهي هذه الصفقة في نهاية موسم 2023.في السابق، كان المالك الشريك للنادي خورخي ماس واضحا أنه ينوي محاولة التعاقد مع ميسي.وقال ماس لسبورت سنترال: "حسنًا، انظر، أنا وديفيد بيكهام نطمح إلى إحضار أفضل اللاعبين في العالم إلى ميامي، ليس فقط بسبب المشروع الذي نقوم بإنشائه".وأضاف "نريد أن نكون النقطة المرجعية لكرة القدم في الولايات المتحدة، ولكن عندما تتحدث عن أفضل اللاعبين في العالم من الواضح أن ليو هو أفضل لاعب على هذا الكوكب".وتابع: "آمل أن تتحقق الشروط لكي يكون هنا، ويلعب بقميص إنتر ميامي. نحن نطمح لذلك. آمل أن يتم إتاحة الظروف. ليس لدينا أي شيء مضمون، ولا يوجد اتفاق، لكنني رجل متفائل للغاية وآمل أن يكون ليو ميسي في المستقبل جزءا من مشروعنا".
https://sputnikarabic.ae/20221127/ميسي-بعد-الفوز-على-المكسيك-الآن-يبدأ-كأس-عالم-آخر-1070588072.html
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رياضة, منوعات
رياضة, منوعات

صحيفة: إنتر ميامي الأمريكي يقترب من ضم ميسي الموسم المقبل

17:39 GMT 27.11.2022
© AFP 2022 / Franck Fifeمهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي مستلق على الأرض قبل ركلة حرة خلال مباراة الدور الأول للمجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا UEFA لكرة القدم بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في ملعب بارك دي برينس في باريس، 28 سبتمبر عام 2021
مهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي مستلق على الأرض قبل ركلة حرة خلال مباراة الدور الأول للمجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا UEFA لكرة القدم بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في ملعب بارك دي برينس في باريس، 28 سبتمبر عام 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© AFP 2022 / Franck Fife
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اقترب إنتر ميامي من الاتفاق على صفقة مع ليونيل ميسي، مع ثقة النادي الأمريكي في أن النجم الأرجنتيني سيوقع بعد كأس العالم في قطر.
ويتوقع ميامي، الذي يشترك في امتلاكه ديفيد بيكهام، أن ينتقل ميسي من باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الأوروبي، في صفقة تجعل اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم، بحسب صحيفة "تايمز".
أوضح ميسي في وقت سابق رغبته في اللعب في الولايات المتحدة، قائلا: "أود أن ألعب في الولايات المتحدة يوما ما؛ لقد كان دائما أحد أحلامي".
رحل ميسي عن برشلونة في أغسطس/ آب من عام 2021 بسبب الوضع المالي المحفوف بالمخاطر للنادي. وقع عقدا لمدة عامين مع نادي باريس سان جيرمان ومن المقرر أن تنتهي هذه الصفقة في نهاية موسم 2023.
ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
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ميسي بعد الفوز على المكسيك: الآن يبدأ كأس عالم آخر
09:13 GMT
في السابق، كان المالك الشريك للنادي خورخي ماس واضحا أنه ينوي محاولة التعاقد مع ميسي.
وقال ماس لسبورت سنترال: "حسنًا، انظر، أنا وديفيد بيكهام نطمح إلى إحضار أفضل اللاعبين في العالم إلى ميامي، ليس فقط بسبب المشروع الذي نقوم بإنشائه".
وأضاف "نريد أن نكون النقطة المرجعية لكرة القدم في الولايات المتحدة، ولكن عندما تتحدث عن أفضل اللاعبين في العالم من الواضح أن ليو هو أفضل لاعب على هذا الكوكب".
وتابع: "آمل أن تتحقق الشروط لكي يكون هنا، ويلعب بقميص إنتر ميامي. نحن نطمح لذلك. آمل أن يتم إتاحة الظروف. ليس لدينا أي شيء مضمون، ولا يوجد اتفاق، لكنني رجل متفائل للغاية وآمل أن يكون ليو ميسي في المستقبل جزءا من مشروعنا".
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