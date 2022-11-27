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https://sputnikarabic.ae/20221127/صحيفة-تتحدث-عن-الطريقة-المثلى-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1070586462.html
صحيفة تتحدث عن الطريقة المثلى لإنهاء الصراع في أوكرانيا
صحيفة تتحدث عن الطريقة المثلى لإنهاء الصراع في أوكرانيا
أعلن نائب المدعي العام في عهد الرئيس رونالد ريغان، بروس فاين، في مقال لصحيفة "هيل" أن انسحاب الولايات المتحدة من الناتو يمكن أن يسهم في حل النزاع في أوكرانيا. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T08:20+0000
2022-11-27T08:20+0000
أخبار أوكرانيا
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وأشار إلى أن الكونغرس يمكنه إنهاء الصراع في أوكرانيا و"الحصول على جائزة نوبل للسلام من خلال تمرير قانون انسحاب الولايات المتحدة من الناتو".وأشار فاين إلى أن الولايات المتحدة ألغت ذات مرة اتفاقية دفاعية. وأوضح أن المعاهدة الأمريكية الفرنسية لعام 1778 ألغيت عام 1798 بقرار من الكونغرس.كما أكد فاين أن مثل هذا القرار سيسمح لواشنطن بتوفير أكثر من 100 مليار دولار، والتي ستخصص لدعم كييف. وأضاف نائب المدعي العام السابق أنه دون هذه الإجراءات، لن يتم حل الوضع في المستقبل القريب.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

صحيفة تتحدث عن الطريقة المثلى لإنهاء الصراع في أوكرانيا

08:20 GMT 27.11.2022
© Sputnik . Kirill Braga / الانتقال إلى بنك الصورتدريب الأفراد العسكريين من بين المعبئين في معسكرات تدريب عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية قبل إرسالهم إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
تدريب الأفراد العسكريين من بين المعبئين في معسكرات تدريب عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية قبل إرسالهم إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© Sputnik . Kirill Braga
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أعلن نائب المدعي العام في عهد الرئيس رونالد ريغان، بروس فاين، في مقال لصحيفة "هيل" أن انسحاب الولايات المتحدة من الناتو يمكن أن يسهم في حل النزاع في أوكرانيا.
وأشار إلى أن الكونغرس يمكنه إنهاء الصراع في أوكرانيا و"الحصول على جائزة نوبل للسلام من خلال تمرير قانون انسحاب الولايات المتحدة من الناتو".
وأشار فاين إلى أن الولايات المتحدة ألغت ذات مرة اتفاقية دفاعية. وأوضح أن المعاهدة الأمريكية الفرنسية لعام 1778 ألغيت عام 1798 بقرار من الكونغرس.

بالإضافة إلى ذلك، حسب قوله، فإن وجود الناتو بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لا معنى له، وأصبح التوسع الإضافي للكتلة سببًا للأزمة الحالية في أوروبا. يعتقد فاين أن بإمكان الكونغرس الأمريكي "تحسين صورته" إذا أسهم، من خلال ترك الناتو، في إنهاء الصراع الأوكراني.

كما أكد فاين أن مثل هذا القرار سيسمح لواشنطن بتوفير أكثر من 100 مليار دولار، والتي ستخصص لدعم كييف. وأضاف نائب المدعي العام السابق أنه دون هذه الإجراءات، لن يتم حل الوضع في المستقبل القريب.
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