https://sputnikarabic.ae/20221127/صحيفة-ثلث-دول-الناتو-تستنفد-مخزون-أسلحتها-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1070584212.html
صحيفة: ثلثا دول الناتو تستنفد مخزون أسلحتها للقوات المسلحة الأوكرانية
صحيفة: ثلثا دول الناتو تستنفد مخزون أسلحتها للقوات المسلحة الأوكرانية
يستنزف القتال في أوكرانيا مخزونات المدفعية والذخيرة والدفاع الجوي لدول الناتو. أكثر من نصف دول الحلف قد استنفدت مخزوناتها من الأسلحة بشكل شبه كامل، حسبما ذكرت... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T05:48+0000
2022-11-27T05:48+0000
2022-11-27T05:56+0000
أخبار أوكرانيا
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وتجدر الإشارة إلى أنه في فبراير/شباط، في بداية العملية الخاصة الروسية، كان لدى دول الناتو نحو نصف المخزون الضروري من الأسلحة، وتم إحراز تقدم في صنع أسلحة يمكن أن تستخدمها البلدان بشكل متبادل.وهكذا، يوضح المؤلف، بالنسبة لدول الناتو التي زودت أوكرانيا بعدد كبير من الأسلحة، خاصة لدول خط المواجهة مثل بولندا ودول البلطيق، تبين أن عبء استبدالها ثقيل.في الوقت نفسه، لا يزال بإمكان 10 دول أن تزود أوكرانيا بالأسلحة. بادئ ذي بدء، هذه هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا.من الواضح أن الأوكرانيين يحتاجون إلى أربعة أنظمة على الأقل لم يقدمها الغرب ومن غير المرجح أن يوفرها: صواريخ أرض - أرض بعيدة المدى تعرف باسم ATACMS ، ومقاتلات غربية، ودبابات غربية، وفقا للمؤلفين.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
صحيفة: ثلثا دول الناتو تستنفد مخزون أسلحتها للقوات المسلحة الأوكرانية
05:48 GMT 27.11.2022 (تم التحديث: 05:56 GMT 27.11.2022) تابعنا عبر
يستنزف القتال في أوكرانيا مخزونات المدفعية والذخيرة والدفاع الجوي لدول الناتو. أكثر من نصف دول الحلف قد استنفدت مخزوناتها من الأسلحة بشكل شبه كامل، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن ممثل حلف شمال.
وتجدر الإشارة إلى أنه في فبراير/شباط، في بداية العملية الخاصة الروسية، كان لدى دول الناتو نحو نصف المخزون الضروري من الأسلحة، وتم إحراز تقدم في صنع أسلحة يمكن أن تستخدمها البلدان بشكل متبادل.
وهكذا، يوضح المؤلف، بالنسبة لدول الناتو التي زودت أوكرانيا بعدد كبير من الأسلحة، خاصة لدول خط المواجهة مثل بولندا ودول البلطيق، تبين أن عبء استبدالها ثقيل.
تقول المادة: "لقد استنفدت الدول الصغيرة إمكاناتها، واستنفد 20 من أصل 30 من أعضائها أنفسهم بشكل كبير".
في الوقت نفسه، لا يزال بإمكان 10 دول أن تزود أوكرانيا بالأسلحة. بادئ ذي بدء، هذه هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا.
من الواضح أن الأوكرانيين يحتاجون إلى أربعة أنظمة على الأقل لم يقدمها الغرب ومن غير المرجح أن يوفرها: صواريخ أرض - أرض بعيدة المدى تعرف باسم ATACMS ، ومقاتلات غربية، ودبابات غربية، وفقا للمؤلفين.