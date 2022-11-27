https://sputnikarabic.ae/20221127/فيفا-يبدأ-إجراءات-تأديبية-ضد-صربيا-بعد-واقعة-علم-كوسوفو-المثيرة-للجدل-1070593993.html

"فيفا" يبدأ إجراءات تأديبية ضد صربيا بعد واقعة "علم كوسوفو المثيرة للجدل"

"فيفا" يبدأ إجراءات تأديبية ضد صربيا بعد واقعة "علم كوسوفو المثيرة للجدل"

بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الصربي، بعد أن علّق منتخب البلاد علما "مثيرا للجدل" لكوسوفو في غرفة تغيير الملابس، قبل خسارته... 27.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-27T12:17+0000

2022-11-27T12:17+0000

2022-11-27T12:17+0000

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وقدّم اتحاد كرة القدم في كوسوفو شكوى إلى "فيفا"، بعد أن أظهرت الصور نسخة من العلم الصربي مع خريطة تشمل كوسوفو كجزء من البلاد ومختومة بشعار "لن يكون هناك استسلام".أعلنت كوسوفو، وهي مقاطعة يوغوسلافية سابقة ذات أغلبية ألبانية، انفصالها عن صربيا في عام 2008 – بعد تدخل عسكري من حلف شمالي الأطلسي - وهو ما ترفض بلغراد الاعتراف به، إلى جانب عدد من دول العالم على رأسها روسيا والصين.وقال "فيفا" في بيان: "فتحت اللجنة التأديبية إجراءات ضد اتحاد كرة القدم الصربي بسبب رفع العلم في غرفة تبديل الملابس الخاصة بهم خلال مباراتهم ضد البرازيل في كأس العالم لكرة القدم التي أجريت في 24 نوفمبر".يحظر قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم التأديبي "السلوك العدواني وانتهاك مبادئ اللعب النظيف" و"استخدام حدث رياضي للتظاهرات ذات الطبيعة غير الرياضية".غرد وزير الرياضة في كوسوفو هاجر الله تشيكو، يوم الجمعة، معربًا عن غضبه تجاه ما وصفها بـ"الصور المشينة من غرفة خلع الملابس (لمنتخب) صربيا، والتي تعرض رسائل الكراهية والإبادة الجماعية".وأضاف تشيكو: "نتوقع إجراءات ملموسة من فيفا بالنظر إلى أن (كوسوفو) عضو كامل فيه و(في) الاتحاد الأوروبي لكرة القدم". انضمت كوسوفو إلى "فيفا" و"يويفا" في عام 2016.وقال اتحاد كرة القدم في كوسوفو في بيان: "مثل هذا العمل الشوفيني لا مكان له في الأحداث الرياضية وحتى داخل المؤسسات التي يقام فيها أكبر حدث كروي عالمي".وأضاف: "من غير المقبول تجاوز هذا الفعل في صمت، ونطالب بإلحاح من فيفا تطبيق قواعده بصرامة، ومعاقبة الاتحاد الصربي لكرة القدم على هذا العمل العدواني المخالف للقيم التي تنقلها كرة القدم".

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