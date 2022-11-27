عربي
Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيفها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221127/فيفا-يبدأ-إجراءات-تأديبية-ضد-صربيا-بعد-واقعة-علم-كوسوفو-المثيرة-للجدل-1070593993.html
"فيفا" يبدأ إجراءات تأديبية ضد صربيا بعد واقعة "علم كوسوفو المثيرة للجدل"
"فيفا" يبدأ إجراءات تأديبية ضد صربيا بعد واقعة "علم كوسوفو المثيرة للجدل"
بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الصربي، بعد أن علّق منتخب البلاد علما "مثيرا للجدل" لكوسوفو في غرفة تغيير الملابس، قبل خسارته... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T12:17+0000
2022-11-27T12:17+0000
بطولة كأس العالم 2022
صربيا
كوسوفو
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/19/1070527365_88:0:1194:622_1920x0_80_0_0_e501eea2bd0da7ad514627a92ad1c0f8.jpg
وقدّم اتحاد كرة القدم في كوسوفو شكوى إلى "فيفا"، بعد أن أظهرت الصور نسخة من العلم الصربي مع خريطة تشمل كوسوفو كجزء من البلاد ومختومة بشعار "لن يكون هناك استسلام".أعلنت كوسوفو، وهي مقاطعة يوغوسلافية سابقة ذات أغلبية ألبانية، انفصالها عن صربيا في عام 2008 – بعد تدخل عسكري من حلف شمالي الأطلسي - وهو ما ترفض بلغراد الاعتراف به، إلى جانب عدد من دول العالم على رأسها روسيا والصين.وقال "فيفا" في بيان: "فتحت اللجنة التأديبية إجراءات ضد اتحاد كرة القدم الصربي بسبب رفع العلم في غرفة تبديل الملابس الخاصة بهم خلال مباراتهم ضد البرازيل في كأس العالم لكرة القدم التي أجريت في 24 نوفمبر".يحظر قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم التأديبي "السلوك العدواني وانتهاك مبادئ اللعب النظيف" و"استخدام حدث رياضي للتظاهرات ذات الطبيعة غير الرياضية".غرد وزير الرياضة في كوسوفو هاجر الله تشيكو، يوم الجمعة، معربًا عن غضبه تجاه ما وصفها بـ"الصور المشينة من غرفة خلع الملابس (لمنتخب) صربيا، والتي تعرض رسائل الكراهية والإبادة الجماعية".وأضاف تشيكو: "نتوقع إجراءات ملموسة من فيفا بالنظر إلى أن (كوسوفو) عضو كامل فيه و(في) الاتحاد الأوروبي لكرة القدم". انضمت كوسوفو إلى "فيفا" و"يويفا" في عام 2016.وقال اتحاد كرة القدم في كوسوفو في بيان: "مثل هذا العمل الشوفيني لا مكان له في الأحداث الرياضية وحتى داخل المؤسسات التي يقام فيها أكبر حدث كروي عالمي".وأضاف: "من غير المقبول تجاوز هذا الفعل في صمت، ونطالب بإلحاح من فيفا تطبيق قواعده بصرامة، ومعاقبة الاتحاد الصربي لكرة القدم على هذا العمل العدواني المخالف للقيم التي تنقلها كرة القدم".
https://sputnikarabic.ae/20221125/الفيفا-يستنكر-ارتداء-مشجعين-إنجليز-أزياء-صليبية-ويعتبرها-مسيئة-للمسلمين--1070546114.html
صربيا
كوسوفو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/19/1070527365_226:0:1055:622_1920x0_80_0_0_e00b3b53ade2bc2d4e15da6e3df9df3d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
صربيا, كوسوفو, العالم
صربيا, كوسوفو, العالم

"فيفا" يبدأ إجراءات تأديبية ضد صربيا بعد واقعة "علم كوسوفو المثيرة للجدل"

12:17 GMT 27.11.2022
© Sputnik . Johnny Eliasمشجعو صربيا في بطولة كأس العالم في قطر 2022
مشجعو صربيا في بطولة كأس العالم في قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© Sputnik . Johnny Elias
تابعنا عبرTelegram
بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الصربي، بعد أن علّق منتخب البلاد علما "مثيرا للجدل" لكوسوفو في غرفة تغيير الملابس، قبل خسارته أمام البرازيل في كأس العالم.
وقدّم اتحاد كرة القدم في كوسوفو شكوى إلى "فيفا"، بعد أن أظهرت الصور نسخة من العلم الصربي مع خريطة تشمل كوسوفو كجزء من البلاد ومختومة بشعار "لن يكون هناك استسلام".
أعلنت كوسوفو، وهي مقاطعة يوغوسلافية سابقة ذات أغلبية ألبانية، انفصالها عن صربيا في عام 2008 – بعد تدخل عسكري من حلف شمالي الأطلسي - وهو ما ترفض بلغراد الاعتراف به، إلى جانب عدد من دول العالم على رأسها روسيا والصين.
وقال "فيفا" في بيان: "فتحت اللجنة التأديبية إجراءات ضد اتحاد كرة القدم الصربي بسبب رفع العلم في غرفة تبديل الملابس الخاصة بهم خلال مباراتهم ضد البرازيل في كأس العالم لكرة القدم التي أجريت في 24 نوفمبر".
يتجمع الناس حول ساعة العد التنازلي الرسمية التي تظهر الوقت المتبقي حتى انطلاق مونديال 2022 ، في الدوحة ، قطر ، الجمعة 11 نوفمبر 2022. تجري الاستعدادات النهائية لكأس العالم لكرة القدم التي تبدأ في 20 نوفمبر. عندما تواجه قطر الإكوادور. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
بطولة كأس العالم 2022
"الفيفا" يستنكر ارتداء مشجعين إنجليز "أزياء صليبية" ويعتبرها مسيئة للمسلمين
25 نوفمبر, 16:38 GMT
يحظر قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم التأديبي "السلوك العدواني وانتهاك مبادئ اللعب النظيف" و"استخدام حدث رياضي للتظاهرات ذات الطبيعة غير الرياضية".
غرد وزير الرياضة في كوسوفو هاجر الله تشيكو، يوم الجمعة، معربًا عن غضبه تجاه ما وصفها بـ"الصور المشينة من غرفة خلع الملابس (لمنتخب) صربيا، والتي تعرض رسائل الكراهية والإبادة الجماعية".
وأضاف تشيكو: "نتوقع إجراءات ملموسة من فيفا بالنظر إلى أن (كوسوفو) عضو كامل فيه و(في) الاتحاد الأوروبي لكرة القدم". انضمت كوسوفو إلى "فيفا" و"يويفا" في عام 2016.
وقال اتحاد كرة القدم في كوسوفو في بيان: "مثل هذا العمل الشوفيني لا مكان له في الأحداث الرياضية وحتى داخل المؤسسات التي يقام فيها أكبر حدث كروي عالمي".
وأضاف: "من غير المقبول تجاوز هذا الفعل في صمت، ونطالب بإلحاح من فيفا تطبيق قواعده بصرامة، ومعاقبة الاتحاد الصربي لكرة القدم على هذا العمل العدواني المخالف للقيم التي تنقلها كرة القدم".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала