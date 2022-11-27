https://sputnikarabic.ae/20221127/قفص-ذكي-لتربية-الكائنات-في-أعماق-البحار-1070592989.html
قفص ذكي لتربية الكائنات في أعماق البحار
قفص ذكي لتربية الكائنات في أعماق البحار
ابتكرت الصين قفصا ذكيا كبيرا يستقر في أعماق البحار ويستخدم في تربية الكائنات البحرية وتديره الروبوتات. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T11:49+0000
2022-11-27T11:49+0000
2022-11-27T11:49+0000
علوم
مجتمع
حوض سمك
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/12/1050745356_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_908ae3674ada65741ca7de14c4589f4c.jpg
ووفقا لوكالة "شينخوا" الصينية، فإن القفص الذكي، قفص "جينغهاي 001"، يبلغ طوله 68 مترا وعرضه 68 مترا وارتفاعه 40 مترا، مزود بمراقبة ذكية وتغذية أوتوماتيكية وروبوتات قادرة على تنظيف الشباك.ويعمل القفص "جينغهاي 001"، الذي سرق الأنظار خلال "معرض الاقتصاد البحري 2022" (CMEE) في الصين، كمنصة ذكية لتربية الكائنات المائية في أعماق البحار، وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 1000 طنا.ويضم الققص 200 جهاز استشعار ويمكن لنظام "التعرف على وجه الأسماك" مراقبة عدد الأسماك وحالة نموها في الوقت الفعلي، بحسب الشركة المنفذة للمشروع.وأضاف: "أكبر صعوبة في الاستزراع المائي تكمن في عدم القدرة على التنبؤ به وعدم القدرة على السيطرة عليه. ومع ذلك، فإن البيانات المائية المستقرة التي يقدمها القفص ستكون ذات أهمية ثورية".
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/12/1050745356_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_80b6dc510d64023bc90044889baa131f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, مجتمع, حوض سمك, الصين
علوم, مجتمع, حوض سمك, الصين
قفص ذكي لتربية الكائنات في أعماق البحار
تابعنا عبر
ابتكرت الصين قفصا ذكيا كبيرا يستقر في أعماق البحار ويستخدم في تربية الكائنات البحرية وتديره الروبوتات.
ووفقا لوكالة
"شينخوا" الصينية، فإن القفص الذكي، قفص "جينغهاي 001"، يبلغ طوله 68 مترا وعرضه 68 مترا وارتفاعه 40 مترا، مزود بمراقبة ذكية وتغذية أوتوماتيكية وروبوتات قادرة على تنظيف الشباك.
ويعمل القفص "جينغهاي 001"، الذي سرق الأنظار خلال "معرض الاقتصاد البحري 2022" (CMEE) في الصين، كمنصة ذكية لتربية الكائنات المائية في أعماق البحار، وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 1000 طنا.
ويضم الققص 200 جهاز استشعار ويمكن لنظام "التعرف على وجه الأسماك" مراقبة عدد الأسماك وحالة نموها في الوقت الفعلي، بحسب الشركة المنفذة للمشروع.
وقال بان شي لو، مدير الاستراتيجية في شركة Yantai CIMC Raffles Offshore للأعمال البحرية، إن القفص هو مثال للتنمية عالية الجودة للصناعة البحرية في الصين.
وأضاف: "أكبر صعوبة في الاستزراع المائي تكمن في عدم القدرة على التنبؤ به وعدم القدرة على السيطرة عليه. ومع ذلك، فإن البيانات المائية المستقرة التي يقدمها القفص ستكون ذات أهمية ثورية".