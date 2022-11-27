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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيفها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221127/كرواتيا-تكتسح-كندا-برباعية-مقابل-هدف-وحيد-في-كأس-العالم-قطر-2022-1070606186.html
كرواتيا تكتسح كندا برباعية مقابل هدف وحيد في كأس العالم "قطر 2022"
كرواتيا تكتسح كندا برباعية مقابل هدف وحيد في كأس العالم "قطر 2022"
نجح منتخب كرواتيا في قلب الطاولة على منافسه الكندي، من التأخر بهدف نظيف إلى الفوز 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد خليفة الدولي، ضمن الجولة الثانية... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T18:51+0000
2022-11-27T18:51+0000
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تقدم ألفونسو ديفيز بكندا بعد أقل من دقيقتين بهدف من ضربة رأسية، فيما تعادل آندريج كراماريتش لكرواتيا في الدقيقة 36 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.وأنهى منتخب كرواتيا الشوط الأول متقدما 2/1 بعدما سجل له ماركو ليفايا هدفا في الدقيقة 44 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.وعاد آندريج كراماريتش وسجل الهدف الثاني له والثالث لكرواتيا في الدقيقة 70 بتسديدة يسارية من داخل المنطقة بعد كرة عرضية من إيفان بيريسيتش، فيما جاء الهدف الرابع بتوقيع لوفرو ماجر في اللحظات الأخيرة من المباراة.وبات رصيد كرواتيا 4 نقاط في المركز الأول بفارق عدد الأهداف المسجلة أمام المغرب التي أسقطت بلجيكا في وقت سابق من اليوم، في حين ودعت كندا البطولة بعد أن تذيلت الترتيب من دون نقاط قبل خوض الجولة الثالثة من الدور الأول للبطولة.
https://sputnikarabic.ae/20221127/المغرب-يفوز-على-بلجيكا-20-في-كأس-العالم-قطر-2022-1070600143.html
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أخبار كندا, أخبار المغرب اليوم, أخبار بلجيكا اليوم
أخبار كندا, أخبار المغرب اليوم, أخبار بلجيكا اليوم

كرواتيا تكتسح كندا برباعية مقابل هدف وحيد في كأس العالم "قطر 2022"

18:51 GMT 27.11.2022
© AFP 2022 / ANNE-CHRISTINE POUJOULATكرواتيا تفوز على كندا في كأس العالم قطر 2022
كرواتيا تفوز على كندا في كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© AFP 2022 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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نجح منتخب كرواتيا في قلب الطاولة على منافسه الكندي، من التأخر بهدف نظيف إلى الفوز 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد خليفة الدولي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم.
تقدم ألفونسو ديفيز بكندا بعد أقل من دقيقتين بهدف من ضربة رأسية، فيما تعادل آندريج كراماريتش لكرواتيا في الدقيقة 36 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.
وأنهى منتخب كرواتيا الشوط الأول متقدما 2/1 بعدما سجل له ماركو ليفايا هدفا في الدقيقة 44 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.
منتخب المغرب يحتفل بالفوز على بلجيكا في كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
بطولة كأس العالم 2022
المغرب يفوز على بلجيكا (2–0) في كأس العالم قطر 2022
15:35 GMT
وعاد آندريج كراماريتش وسجل الهدف الثاني له والثالث لكرواتيا في الدقيقة 70 بتسديدة يسارية من داخل المنطقة بعد كرة عرضية من إيفان بيريسيتش، فيما جاء الهدف الرابع بتوقيع لوفرو ماجر في اللحظات الأخيرة من المباراة.
وبات رصيد كرواتيا 4 نقاط في المركز الأول بفارق عدد الأهداف المسجلة أمام المغرب التي أسقطت بلجيكا في وقت سابق من اليوم، في حين ودعت كندا البطولة بعد أن تذيلت الترتيب من دون نقاط قبل خوض الجولة الثالثة من الدور الأول للبطولة.
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