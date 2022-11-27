https://sputnikarabic.ae/20221127/كرواتيا-تكتسح-كندا-برباعية-مقابل-هدف-وحيد-في-كأس-العالم-قطر-2022-1070606186.html
كرواتيا تكتسح كندا برباعية مقابل هدف وحيد في كأس العالم "قطر 2022"
كرواتيا تكتسح كندا برباعية مقابل هدف وحيد في كأس العالم "قطر 2022"
نجح منتخب كرواتيا في قلب الطاولة على منافسه الكندي، من التأخر بهدف نظيف إلى الفوز 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد خليفة الدولي، ضمن الجولة الثانية... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T18:51+0000
2022-11-27T18:51+0000
2022-11-27T18:51+0000
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تقدم ألفونسو ديفيز بكندا بعد أقل من دقيقتين بهدف من ضربة رأسية، فيما تعادل آندريج كراماريتش لكرواتيا في الدقيقة 36 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.وأنهى منتخب كرواتيا الشوط الأول متقدما 2/1 بعدما سجل له ماركو ليفايا هدفا في الدقيقة 44 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.وعاد آندريج كراماريتش وسجل الهدف الثاني له والثالث لكرواتيا في الدقيقة 70 بتسديدة يسارية من داخل المنطقة بعد كرة عرضية من إيفان بيريسيتش، فيما جاء الهدف الرابع بتوقيع لوفرو ماجر في اللحظات الأخيرة من المباراة.وبات رصيد كرواتيا 4 نقاط في المركز الأول بفارق عدد الأهداف المسجلة أمام المغرب التي أسقطت بلجيكا في وقت سابق من اليوم، في حين ودعت كندا البطولة بعد أن تذيلت الترتيب من دون نقاط قبل خوض الجولة الثالثة من الدور الأول للبطولة.
https://sputnikarabic.ae/20221127/المغرب-يفوز-على-بلجيكا-20-في-كأس-العالم-قطر-2022-1070600143.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار كندا, أخبار المغرب اليوم, أخبار بلجيكا اليوم
أخبار كندا, أخبار المغرب اليوم, أخبار بلجيكا اليوم
كرواتيا تكتسح كندا برباعية مقابل هدف وحيد في كأس العالم "قطر 2022"
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نجح منتخب كرواتيا في قلب الطاولة على منافسه الكندي، من التأخر بهدف نظيف إلى الفوز 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد خليفة الدولي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم.
تقدم ألفونسو ديفيز بكندا بعد أقل من دقيقتين بهدف من ضربة رأسية، فيما تعادل آندريج كراماريتش لكرواتيا في الدقيقة 36 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.
وأنهى منتخب كرواتيا الشوط الأول متقدما 2/1 بعدما سجل له ماركو ليفايا هدفا في الدقيقة 44 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.
وعاد آندريج كراماريتش وسجل الهدف الثاني له والثالث لكرواتيا في الدقيقة 70 بتسديدة يسارية من داخل المنطقة بعد كرة عرضية من إيفان بيريسيتش، فيما جاء الهدف الرابع بتوقيع لوفرو ماجر في اللحظات الأخيرة من المباراة.
وبات رصيد كرواتيا 4 نقاط في المركز الأول بفارق عدد الأهداف المسجلة أمام المغرب التي أسقطت بلجيكا
في وقت سابق من اليوم، في حين ودعت كندا البطولة بعد أن تذيلت الترتيب من دون نقاط قبل خوض الجولة الثالثة من الدور الأول للبطولة.