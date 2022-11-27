عربي
https://sputnikarabic.ae/20221127/لابيد-يصف-تعيين-نتنياهو-لأحد-المتطرفين-في-منصب-نائب-وزير-بـالجنون-1070607227.html
لابيد يصف تعيين نتنياهو لأحد المتطرفين في منصب نائب وزير بـ"الجنون"
لابيد يصف تعيين نتنياهو لأحد المتطرفين في منصب نائب وزير بـ"الجنون"
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، تعيين خلفه المكلف بنيامين نتنياهو، للمتطرف "آفي ماعوز" في منصب نائب وزير بـ"الجنون". 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T19:42+0000
2022-11-27T19:42+0000
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/13/1067965573_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_c2dec369e7bb3b110c013b3f2e06ecc5.jpg
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، إن حزب "الليكود" بقيادة رئيس الوزراء المكلف نتنياهو وقع مع حزب "نوعم"، اتفاقا يقضي بتولي رئيسه "آفي ماعوز" منصب نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء، إضافة إلى تشكيل "هيئة هوية يهودية وطنية"، ومنحه رئاستها.وقال لابيد الذي خسر معسكر الانتخابات في تغريدات بحسابه على "تويتر": "مع كل يوم يمر، يتضح، أنه بدلا من حكومة يمين خالصة، يتم هنا تشكيل حكومة جنون كاملة".وأضاف "حقيقة أن نتنياهو سيعين آفي ماعوز، ممثل الحاخام (تسفي) تاو، في منصب نائب وزير بمكتب رئيس الوزراء، هي ليست أقل من الجنون".وتابع: "هذا (ماعوز) هو الرجل الذي يعارض خدمة النساء في الجيش الإسرائيلي، ويعارض تعيين النساء في المناصب العليا، ويدعم العلاج التحويلي للمثليين وكل المواقف المظلمة الأخرى التي يمكن أن تخطر ببالك".ومضى لابيد مخاطبا ناخبي حزب نتنياهو: "ناخبو الليكود هل هذا ما أردتم؟ أن هذا القومي المظلم يقرر حياتكم؟ وحياة بناتكم؟ وابن أخيكم مثلي الجنس؟ هل هذا هو الشكل الذي تريدون أن تبدو عليه دولة إسرائيل؟".وخاض حزب "نوعم" الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع الشهر الجاري ضمن تحالف "الصهيونية الدينية" (14 مقعدا بالكنيست من أصل 120) بقيادة بتسلئيل سموتريتش، الذي ضم أيضا "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) بقيادة إيتمار بن غفير.ويسود مخاوف داخل إسرائيل وخارجها من تشكيلة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، والتي تضم أحزابا من أقصى اليمين.وأفضت المفاوضات الائتلافية بين نتنياهو وقادة أحزاب معسكر اليمين بقيادته حتى الآن بما في ذلك إلى تعيين إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي (وزارة جديدة مستحدثة بدلا من الأمن الداخلي)، مع صلاحيات غير مسبوقة، مع إسناد منصب وزير تطوير النقب والجليل أيضا إلى حزبه.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/13/1067965573_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_ab8506cba4f7fc7df7db9b5366d885ab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

لابيد يصف تعيين نتنياهو لأحد المتطرفين في منصب نائب وزير بـ"الجنون"

19:42 GMT 27.11.2022
© AFP 2022 / RONALDO SCHEMIDTرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© AFP 2022 / RONALDO SCHEMIDT
تابعنا عبرTelegram
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، تعيين خلفه المكلف بنيامين نتنياهو، للمتطرف "آفي ماعوز" في منصب نائب وزير بـ"الجنون".
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، إن حزب "الليكود" بقيادة رئيس الوزراء المكلف نتنياهو وقع مع حزب "نوعم"، اتفاقا يقضي بتولي رئيسه "آفي ماعوز" منصب نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء، إضافة إلى تشكيل "هيئة هوية يهودية وطنية"، ومنحه رئاستها.
وقال لابيد الذي خسر معسكر الانتخابات في تغريدات بحسابه على "تويتر": "مع كل يوم يمر، يتضح، أنه بدلا من حكومة يمين خالصة، يتم هنا تشكيل حكومة جنون كاملة".
وأضاف "حقيقة أن نتنياهو سيعين آفي ماعوز، ممثل الحاخام (تسفي) تاو، في منصب نائب وزير بمكتب رئيس الوزراء، هي ليست أقل من الجنون".
وتابع: "هذا (ماعوز) هو الرجل الذي يعارض خدمة النساء في الجيش الإسرائيلي، ويعارض تعيين النساء في المناصب العليا، ويدعم العلاج التحويلي للمثليين وكل المواقف المظلمة الأخرى التي يمكن أن تخطر ببالك".
ومضى لابيد مخاطبا ناخبي حزب نتنياهو: "ناخبو الليكود هل هذا ما أردتم؟ أن هذا القومي المظلم يقرر حياتكم؟ وحياة بناتكم؟ وابن أخيكم مثلي الجنس؟ هل هذا هو الشكل الذي تريدون أن تبدو عليه دولة إسرائيل؟".
وخاض حزب "نوعم" الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع الشهر الجاري ضمن تحالف "الصهيونية الدينية" (14 مقعدا بالكنيست من أصل 120) بقيادة بتسلئيل سموتريتش، الذي ضم أيضا "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) بقيادة إيتمار بن غفير.
ويسود مخاوف داخل إسرائيل وخارجها من تشكيلة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، والتي تضم أحزابا من أقصى اليمين.
وأفضت المفاوضات الائتلافية بين نتنياهو وقادة أحزاب معسكر اليمين بقيادته حتى الآن بما في ذلك إلى تعيين إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي (وزارة جديدة مستحدثة بدلا من الأمن الداخلي)، مع صلاحيات غير مسبوقة، مع إسناد منصب وزير تطوير النقب والجليل أيضا إلى حزبه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала