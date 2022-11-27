https://sputnikarabic.ae/20221127/لوكاشينكو-الولايات-المتحدة-تريد-أن-تقترب-من-الصين-عبر-روسيا-بعد-تدمير-أوروبا-1070597318.html
لوكاشينكو: الولايات المتحدة تريد أن تقترب من الصين عبر روسيا بعد تدمير أوروبا
لوكاشينكو: الولايات المتحدة تريد أن تقترب من الصين عبر روسيا بعد تدمير أوروبا
صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بأن الولايات المتحدة تريد هزيمة أوروبا بضربة واحدة، ثم "تدوس على روسيا" من أجل الاقتراب من الصين. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T14:22+0000
2022-11-27T14:22+0000
2022-11-27T14:22+0000
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
ألكسندر لوكاشينكو
واشنطن
روسيا
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وقال في مقابلة مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين": "يريد الساسة الأمريكيون هزيمة أوروبا بضربة واحدة، والاقتراب من الصين عبر روسيا. وذلك بالطبع بعد تدمير روسيا. لكن هذه الأحلام ليست واقعية. يبدو أن العسكريين في الولايات المتحدة ليسوا حمقى، لكن ذلك أمر غير واقعي تماما، أي شن حرب على مثل هذه الجبهة الواسعة. لذلك لا يمنح فلاديمير زيلينسكي أي فرصة - مهما قال نفسه – لا يمنح فرصة لتنظيم حوار مع روسيا".بالإضافة إلى ذلك، علق الرئيس البيلاروسي على الاستفزاز بالصاروخ الأوكراني الذي سقط على أراضي بولندا في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قائلا: "حسنا، كما ترى، هذا الصاروخ... لكن ضع في اعتبارك، أنه في تلك اللحظة، أثناء إطلاق صواريخ إس-300 هذا لم يكن هناك شيء روسي يطير في الجو، إذ إننا من حدودنا نرى أوكرانيا كلها. لدينا ما يكفي من القوى والموارد. نرى ما يحدث في الجو. ويعني ذلك أن زيلينسكي يواصل هذه الفوضى عبر بولندا ويعمقها ويصعدها... إنهم يفعلون كل شيء لتصعيدها".
واشنطن
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, ألكسندر لوكاشينكو, واشنطن, روسيا
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, ألكسندر لوكاشينكو, واشنطن, روسيا
لوكاشينكو: الولايات المتحدة تريد أن تقترب من الصين عبر روسيا بعد تدمير أوروبا
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صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بأن الولايات المتحدة تريد هزيمة أوروبا بضربة واحدة، ثم "تدوس على روسيا" من أجل الاقتراب من الصين.
وقال في مقابلة مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين": "يريد الساسة الأمريكيون هزيمة أوروبا بضربة واحدة، والاقتراب من الصين عبر روسيا. وذلك بالطبع بعد تدمير روسيا. لكن هذه الأحلام ليست واقعية. يبدو أن العسكريين في الولايات المتحدة ليسوا حمقى، لكن ذلك أمر غير واقعي تماما، أي شن حرب على مثل هذه الجبهة الواسعة. لذلك لا يمنح فلاديمير زيلينسكي أي فرصة - مهما قال نفسه – لا يمنح فرصة لتنظيم حوار مع روسيا".
بالإضافة إلى ذلك، علق الرئيس البيلاروسي على الاستفزاز بالصاروخ الأوكراني الذي سقط على أراضي بولندا في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قائلا: "حسنا، كما ترى، هذا الصاروخ... لكن ضع في اعتبارك، أنه في تلك اللحظة، أثناء إطلاق صواريخ إس-300 هذا لم يكن هناك شيء روسي يطير في الجو، إذ إننا من حدودنا نرى أوكرانيا كلها. لدينا ما يكفي من القوى والموارد. نرى ما يحدث في الجو. ويعني ذلك أن زيلينسكي يواصل هذه الفوضى عبر بولندا ويعمقها ويصعدها... إنهم يفعلون كل شيء لتصعيدها".