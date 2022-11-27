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https://sputnikarabic.ae/20221127/ما-هي-قذائف-الطاقة-الحركية-الخارقة-للدروع-التي-تستخدمها-الدبابات-1070597786.html
ما هي قذائف الطاقة الحركية الخارقة للدروع التي تستخدمها الدبابات؟
ما هي قذائف الطاقة الحركية الخارقة للدروع التي تستخدمها الدبابات؟
تمثل قذائف الطاقة الحركية الخارقة للدروع أحد أخطر الأسلحة الهجومية، التي تستخدمها الدبابات لتدمير تحصينات العدو وأهدافه المدرعة خلال المعارك البرية. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T14:47+0000
2022-11-27T14:47+0000
رصد عسكري
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وتتكون قذائف الطاقة الحركية الخارقة من لب، عبارة عن قضيب من معدن شديد الصلابة مزود بزعانف من الخلف ويكون قطره أقل من القطر الداخلي للمدفع الرئيسي للدبابة.ولهذا السبب يتم تزويد القذيفة بمكون آخر عبارة عن غطاء معدني بقطر خارجي يساوي القطر الداخلي لمدفع الدبابة.وتكون مهمة الغطاء المعدني هي منح القذيفة الخارقة المزودة بزعانف، طاقة حركية أكبر عندما يتم إطلاقها من مدفع الدبابة نحو الهدف، حسبما ذكر موقع "ريسيرش غيت" الأمريكي.ويتميز هذا النوع من القذائف بقدرته العالية على اختراق الدروع الثقيلة التي تمتلكها الدبابات الحديثة.وتمتلك قذائف الطاقة الحركية ذات الزعانف نظام دفع متطور ولبا شديد الصلابة وسرعة عالية تمكنها من تحقيق أكبر قدر من الدمار عند الاصطدام بالهدف.وأدى تطور القذائف المضادة للدروع إلى تطوير تقنيات دفاعية لحماية الدبابة ومنها الدرع التفاعلي الذي يتم تزويد الدبابات الحديثة به لزيادة مستويات الحماية.وتعتمد فكرة الدروع التفاعلية على تزويد الدبابات بوسيلة يمكنها تقليل قوة اندفاع القذائف الخارقة للدروع عن طريق انفجار الدرع التفاعلي عندما تصطدم به القذيفة للحد من تأثيرها على الدرع الأساسي للدبابة، ويكون الدرع التفاعلي عبارة عن شحنات متفجرة موجودة حول هيكل الدبابة.
https://sputnikarabic.ae/20221127/سبروت-إس-دي-إم---1-الروسية-دبابة-برمائية-خفيفة-بقوة-نيرانية-هائلة-1070591598.html
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رصد عسكري, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, أخبار العالم الآن

ما هي قذائف الطاقة الحركية الخارقة للدروع التي تستخدمها الدبابات؟

14:47 GMT 27.11.2022
© Sputnik . EVGENEY BEYTOV / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز "سبروت إس دي إم – 1"
الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز سبروت إس دي إم – 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© Sputnik . EVGENEY BEYTOV
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تمثل قذائف الطاقة الحركية الخارقة للدروع أحد أخطر الأسلحة الهجومية، التي تستخدمها الدبابات لتدمير تحصينات العدو وأهدافه المدرعة خلال المعارك البرية.
وتتكون قذائف الطاقة الحركية الخارقة من لب، عبارة عن قضيب من معدن شديد الصلابة مزود بزعانف من الخلف ويكون قطره أقل من القطر الداخلي للمدفع الرئيسي للدبابة.
الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز سبروت إس دي إم – 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
"سبروت إس دي إم - 1" الروسية... دبابة برمائية خفيفة بقوة نيرانية هائلة
11:35 GMT
ولهذا السبب يتم تزويد القذيفة بمكون آخر عبارة عن غطاء معدني بقطر خارجي يساوي القطر الداخلي لمدفع الدبابة.
وتكون مهمة الغطاء المعدني هي منح القذيفة الخارقة المزودة بزعانف، طاقة حركية أكبر عندما يتم إطلاقها من مدفع الدبابة نحو الهدف، حسبما ذكر موقع "ريسيرش غيت" الأمريكي.
آر بي جي - 27... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
"آر بي جي 27"... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
28 أكتوبر, 10:47 GMT
ويتميز هذا النوع من القذائف بقدرته العالية على اختراق الدروع الثقيلة التي تمتلكها الدبابات الحديثة.
وتمتلك قذائف الطاقة الحركية ذات الزعانف نظام دفع متطور ولبا شديد الصلابة وسرعة عالية تمكنها من تحقيق أكبر قدر من الدمار عند الاصطدام بالهدف.
دبابة تي - 90 أثناء التدريبات الخاصة بوحدات البندقية الآلية والدبابات والمدفعية التابعة للواء البنادق الآلية في جيش الأسلحة المشترك الثامن في منطقة فولغوغراد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
مقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
21 يونيو, 14:44 GMT
وأدى تطور القذائف المضادة للدروع إلى تطوير تقنيات دفاعية لحماية الدبابة ومنها الدرع التفاعلي الذي يتم تزويد الدبابات الحديثة به لزيادة مستويات الحماية.
الدبابة أرماتا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
ما هو الدرع التفاعلي الذي يحمي الدبابات من القذائف الصاروخية؟
26 أكتوبر, 16:07 GMT
وتعتمد فكرة الدروع التفاعلية على تزويد الدبابات بوسيلة يمكنها تقليل قوة اندفاع القذائف الخارقة للدروع عن طريق انفجار الدرع التفاعلي عندما تصطدم به القذيفة للحد من تأثيرها على الدرع الأساسي للدبابة، ويكون الدرع التفاعلي عبارة عن شحنات متفجرة موجودة حول هيكل الدبابة.
© Sputnik"آر بي جي - 27"... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
آر بي جي - 27... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
"آر بي جي - 27"... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:18 GMT
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