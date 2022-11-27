https://sputnikarabic.ae/20221127/مجلة-صواريخ-أوكرانية-جديدة-يمكن-أن-تثير-غضب-روسيا-1070587774.html
مجلة: صواريخ أوكرانية جديدة يمكن أن تثير غضب روسيا
مجلة: صواريخ أوكرانية جديدة يمكن أن تثير غضب روسيا
يمكن أن تستلم أوكرانيا صواريخ جديدة موجهة بالليزر من إحدى دول الناتو. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T09:15+0000
2022-11-27T09:15+0000
2022-11-27T09:15+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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إذا علمت روسيا بهذا الأمر، فقد تغضب، حسبما ذكرت المجلة الأمريكية "فورتي فايف 19".نقلت المجلة عن مصدر لم يذكر اسمه أن القوات المسلحة الأوكرانية يمكن أن تستلم عدة عشرات من صواريخ TRLG-230 التركية الجديدة.وتصف المجلة المعلومات بأنها غير مؤكدة. ومع ذلك، يقول المنشور إن ظهور صواريخ جديدة في كييف من المرجح أن يثير غضب روسيا."تي إر إل جي-230" هو صاروخ موجه بالليزر يمكن إطلاقه من المدفعية متعددة العيارات "تي-122 سكاريا". يبلغ مدى الصاروخ 20 إلى 70 كيلو مترا ويمكنه إصابة أهداف بانحراف يبلغ مترين فقط.قالت صحيفة "فورتي فايف 19": لا تزال تركيا ملتزمة بإنهاء "الغزو لأوكرانيا" من خلال العمل الدبلوماسي، لكنها تواصل تسليح القوات المسلحة".
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
مجلة: صواريخ أوكرانية جديدة يمكن أن تثير غضب روسيا
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يمكن أن تستلم أوكرانيا صواريخ جديدة موجهة بالليزر من إحدى دول الناتو.
إذا علمت روسيا بهذا الأمر، فقد تغضب، حسبما ذكرت المجلة الأمريكية "فورتي فايف 19".
نقلت المجلة عن مصدر لم يذكر اسمه أن القوات المسلحة الأوكرانية يمكن أن تستلم عدة عشرات من صواريخ TRLG-230 التركية الجديدة.
وتصف المجلة المعلومات بأنها غير مؤكدة. ومع ذلك، يقول المنشور إن ظهور صواريخ جديدة في كييف من المرجح أن يثير غضب روسيا.
"تي إر إل جي-230" هو صاروخ موجه بالليزر يمكن إطلاقه من المدفعية متعددة العيارات "تي-122 سكاريا". يبلغ مدى الصاروخ 20 إلى 70 كيلو مترا ويمكنه إصابة أهداف بانحراف يبلغ مترين فقط.
قالت صحيفة "فورتي فايف 19": لا تزال تركيا ملتزمة بإنهاء "الغزو لأوكرانيا" من خلال العمل الدبلوماسي، لكنها تواصل تسليح القوات المسلحة".