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https://sputnikarabic.ae/20221127/مجلة-صواريخ-أوكرانية-جديدة-يمكن-أن-تثير-غضب-روسيا-1070587774.html
مجلة: صواريخ أوكرانية جديدة يمكن أن تثير غضب روسيا
مجلة: صواريخ أوكرانية جديدة يمكن أن تثير غضب روسيا
يمكن أن تستلم أوكرانيا صواريخ جديدة موجهة بالليزر من إحدى دول الناتو. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T09:15+0000
2022-11-27T09:15+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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إذا علمت روسيا بهذا الأمر، فقد تغضب، حسبما ذكرت المجلة الأمريكية "فورتي فايف 19".نقلت المجلة عن مصدر لم يذكر اسمه أن القوات المسلحة الأوكرانية يمكن أن تستلم عدة عشرات من صواريخ TRLG-230 التركية الجديدة.وتصف المجلة المعلومات بأنها غير مؤكدة. ومع ذلك، يقول المنشور إن ظهور صواريخ جديدة في كييف من المرجح أن يثير غضب روسيا."تي إر إل جي-230" هو صاروخ موجه بالليزر يمكن إطلاقه من المدفعية متعددة العيارات "تي-122 سكاريا". يبلغ مدى الصاروخ 20 إلى 70 كيلو مترا ويمكنه إصابة أهداف بانحراف يبلغ مترين فقط.قالت صحيفة "فورتي فايف 19": لا تزال تركيا ملتزمة بإنهاء "الغزو لأوكرانيا" من خلال العمل الدبلوماسي، لكنها تواصل تسليح القوات المسلحة".
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

مجلة: صواريخ أوكرانية جديدة يمكن أن تثير غضب روسيا

09:15 GMT 27.11.2022
© Sputnik . Kirill Braga / الانتقال إلى بنك الصورتدريب الأفراد العسكريين من بين المعبئين في معسكرات تدريب عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية قبل إرسالهم إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
تدريب الأفراد العسكريين من بين المعبئين في معسكرات تدريب عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية قبل إرسالهم إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© Sputnik . Kirill Braga
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يمكن أن تستلم أوكرانيا صواريخ جديدة موجهة بالليزر من إحدى دول الناتو.
إذا علمت روسيا بهذا الأمر، فقد تغضب، حسبما ذكرت المجلة الأمريكية "فورتي فايف 19".
نقلت المجلة عن مصدر لم يذكر اسمه أن القوات المسلحة الأوكرانية يمكن أن تستلم عدة عشرات من صواريخ TRLG-230 التركية الجديدة.
وتصف المجلة المعلومات بأنها غير مؤكدة. ومع ذلك، يقول المنشور إن ظهور صواريخ جديدة في كييف من المرجح أن يثير غضب روسيا.
"تي إر إل جي-230" هو صاروخ موجه بالليزر يمكن إطلاقه من المدفعية متعددة العيارات "تي-122 سكاريا". يبلغ مدى الصاروخ 20 إلى 70 كيلو مترا ويمكنه إصابة أهداف بانحراف يبلغ مترين فقط.
قالت صحيفة "فورتي فايف 19": لا تزال تركيا ملتزمة بإنهاء "الغزو لأوكرانيا" من خلال العمل الدبلوماسي، لكنها تواصل تسليح القوات المسلحة".
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