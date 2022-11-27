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https://sputnikarabic.ae/20221127/مذيع-أمريكي-يصف-زيلينسكي-بالدكتاتور-الفاسد-1070593787.html
مذيع أمريكي يصف زيلينسكي بالدكتاتور الفاسد
مذيع أمريكي يصف زيلينسكي بالدكتاتور الفاسد
أدان مضيف قناة "فوكس نيوز"، تاكر كارلسون، زيلينسكي ووصفه بأنه دكتاتور فاسد. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T12:09+0000
2022-11-27T12:09+0000
فلاديمير زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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انتقد مضيف قناة "فوكس نيوز، تاكر كارلسون، فلاديمير زيلينسكي لأنه يطلب باستمرار المال من الولايات المتحدة.ووفقا له، إن الاقتصاد الأمريكي "يتجه إلى القاع" بسبب مساعدة كييف. وأشار الصحفي إلى أن الولايات المتحدة قد خصصت أكثر من 90 مليار دولار لأوكرانيا، وهو ضعف ما تنفقه واشنطن سنويًا في أفغانستان.وقال مقدم البرامج التلفزيونية بسخط: "لكن هذا لا يزال غير كاف بالنسبة لزيلينسكي. إنه لا يطلب المال من الكونغرس الأمريكي. إنه يطالب به".وعرض كارلسون عدة مقتطفات من رسائل فيديو زيلينسكي مثالا على ذلك.وسأل الصحفيين: "هل تعرفون هذا الرجل؟ من هو هذا الرجل؟ في الواقع، هو دكتاتور أوكراني فاسد يطالبنا بالمال. لديه وقاحة! متى سيصمت؟".في وقت سابق، أفادت التقارير بأن الولايات المتحدة قد خصصت حزمة أخرى من المساعدة لأوكرانيا بقيمة 4.5 مليار دولار.
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

مذيع أمريكي يصف زيلينسكي بالدكتاتور الفاسد

12:09 GMT 27.11.2022
© AFP 2022 / Angela Weissالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© AFP 2022 / Angela Weiss
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أدان مضيف قناة "فوكس نيوز"، تاكر كارلسون، زيلينسكي ووصفه بأنه دكتاتور فاسد.
انتقد مضيف قناة "فوكس نيوز، تاكر كارلسون، فلاديمير زيلينسكي لأنه يطلب باستمرار المال من الولايات المتحدة.
ووفقا له، إن الاقتصاد الأمريكي "يتجه إلى القاع" بسبب مساعدة كييف. وأشار الصحفي إلى أن الولايات المتحدة قد خصصت أكثر من 90 مليار دولار لأوكرانيا، وهو ضعف ما تنفقه واشنطن سنويًا في أفغانستان.
وقال مقدم البرامج التلفزيونية بسخط: "لكن هذا لا يزال غير كاف بالنسبة لزيلينسكي. إنه لا يطلب المال من الكونغرس الأمريكي. إنه يطالب به".
وعرض كارلسون عدة مقتطفات من رسائل فيديو زيلينسكي مثالا على ذلك.
وسأل الصحفيين: "هل تعرفون هذا الرجل؟ من هو هذا الرجل؟ في الواقع، هو دكتاتور أوكراني فاسد يطالبنا بالمال. لديه وقاحة! متى سيصمت؟".
في وقت سابق، أفادت التقارير بأن الولايات المتحدة قد خصصت حزمة أخرى من المساعدة لأوكرانيا بقيمة 4.5 مليار دولار.
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