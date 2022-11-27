https://sputnikarabic.ae/20221127/مسؤولون-أوروبيون-أمريكا-تجني-ثروة-من-الأزمة-الأوكرانية-1070588442.html
مسؤولون أوروبيون: أمريكا تجني ثروة من الأزمة الأوكرانية
مسؤولون أوروبيون: أمريكا تجني ثروة من الأزمة الأوكرانية
قال مسؤولون أوروبيون إن واشنطن تجني ثروة من الأزمة الأوكرانية، من خلال بيع المزيد من الغاز والأسلحة إلى أوروبا بأسعار باهظة. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T09:19+0000
2022-11-27T09:19+0000
2022-11-27T09:19+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/08/1069964766_0:114:2172:1336_1920x0_80_0_0_6d2aad3e4d3cbe9dbfb6b0afd7c34c73.jpg
ونُقل عن مسؤول أوروبي بارز، قوله لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية: "الحقيقة، إذا نظرت إلى الأمر بعقلانية، فإن الدولة الأكثر ربحا من هذه الأزمة هي الولايات المتحدة، لأنها تبيع المزيد من الغاز وبأسعار أعلى، ولأنها تبيع المزيد من الأسلحة".وتابع، مشيرًا إلى أن "الصناعة الأوروبية تعاني بسبب الإعانات التجارية الأمريكية في أعقاب الأزمة الأوكرانية"، مضيفًا أن "الرأي العام في أوروبا بدأ بالفعل في التحول ضد الحكومات الأوروبية وتحالفها مع أمريكا".في سياق متصل، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الأسعار التي تفرضها أمريكا على إمدادات الغاز إلى أوروبا ليست "ودية"، بينما دعا وزير الاقتصاد الألماني، واشنطن لخفض تكاليف الطاقة.ويتفق كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، على أن الأوروبيين أصبحوا قلقين بشكل متزايد بشأن تأثير السياسات الأمريكية على الاقتصادات الأوروبية.وقال في تصريحات لصحيفة "بوليتيكو": "الأمريكيون - أصدقاؤنا - يتخذون قرارات لها تأثير اقتصادي علينا".
https://sputnikarabic.ae/20221127/صحيفة-ترى-في-سياسة-بايدن-تهديدا-لاقتصاد-الاتحاد-الأوروبي-1070584590.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/08/1069964766_120:0:2052:1449_1920x0_80_0_0_aabe593f0a40161ca5b3688eb6d7319b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
مسؤولون أوروبيون: أمريكا تجني ثروة من الأزمة الأوكرانية
تابعنا عبر
قال مسؤولون أوروبيون إن واشنطن تجني ثروة من الأزمة الأوكرانية، من خلال بيع المزيد من الغاز والأسلحة إلى أوروبا بأسعار باهظة.
ونُقل عن مسؤول أوروبي بارز، قوله لصحيفة
"بوليتيكو" الأمريكية: "الحقيقة، إذا نظرت إلى الأمر بعقلانية، فإن الدولة الأكثر ربحا من هذه الأزمة هي الولايات المتحدة، لأنها تبيع المزيد من الغاز وبأسعار أعلى، ولأنها تبيع المزيد من الأسلحة".
وتابع، مشيرًا إلى أن "الصناعة الأوروبية تعاني بسبب الإعانات التجارية الأمريكية في أعقاب الأزمة الأوكرانية"، مضيفًا أن "الرأي العام في أوروبا بدأ بالفعل في التحول ضد الحكومات الأوروبية وتحالفها مع أمريكا".
وأضاف المسؤول أيضا أن "أمريكا تحث العواصم الأوروبية على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، بينما تزود أوروبا بالغاز بأسعار أعلى بأربع مرات من الأسعار المفروضة على العملاء الأمريكيين".
في سياق متصل، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الأسعار التي تفرضها أمريكا على إمدادات الغاز إلى أوروبا ليست "ودية"، بينما دعا وزير الاقتصاد الألماني، واشنطن لخفض تكاليف الطاقة.
ويتفق كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، على أن الأوروبيين أصبحوا قلقين بشكل متزايد بشأن تأثير السياسات الأمريكية على الاقتصادات الأوروبية.
وقال في تصريحات لصحيفة "بوليتيكو": "الأمريكيون - أصدقاؤنا - يتخذون قرارات لها تأثير اقتصادي علينا".