https://sputnikarabic.ae/20221127/مسؤول-سابق-في-البيت-الأبيض-روسيا-يمكنها-تدمير-أوكرانيا-في-يوم-واحد-1070595536.html
مسؤول سابق في البيت الأبيض: روسيا يمكنها تدمير أوكرانيا في يوم واحد
مسؤول سابق في البيت الأبيض: روسيا يمكنها تدمير أوكرانيا في يوم واحد
كتب بول كريج روبرتس، المسؤول السابق في البيت الأبيض خلال إدارة رونالد ريغان، على موقعه على الإنترنت أن الهجمات على البنية التحتية لأوكرانيا تظهر على أن روسيا... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T12:58+0000
2022-11-27T12:58+0000
2022-11-27T12:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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ويعتقد المسؤول أن "روسيا يمكن أن تدمر أوكرانيا في يوم واحد دون استخدام أسلحة نووية".ووفقا له، فإن موسكو تتحلى بضبط النفس تجاه الدولة المجاورة بسبب القواسم التاريخية المشتركة.وقال روبرتس: "كانت أوكرانيا وسكانها جزءًا من روسيا منذ قرون. وهناك العديد من الزيجات المختلطة. لا يريد الكرملين أن تكون آثار بلد فقير بالقرب من حدوده".وأضاف الموظف السابق أن وسائل الإعلام الغربية خلقت صورة "هزيمة" روسيا، وهذا هو السبب في أن العديد من سكان الولايات المتحدة وأوروبا لديهم فكرة خاطئة عن الوضع.
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2022
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
مسؤول سابق في البيت الأبيض: روسيا يمكنها تدمير أوكرانيا في يوم واحد
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كتب بول كريج روبرتس، المسؤول السابق في البيت الأبيض خلال إدارة رونالد ريغان، على موقعه على الإنترنت أن الهجمات على البنية التحتية لأوكرانيا تظهر على أن روسيا يمكنها أن تدمر البلاد في وقت قصير.
ويعتقد المسؤول أن "روسيا يمكن أن تدمر أوكرانيا في يوم واحد
دون استخدام أسلحة نووية".
ووفقا له، فإن موسكو تتحلى بضبط النفس تجاه الدولة المجاورة بسبب القواسم التاريخية المشتركة.
وقال روبرتس: "كانت أوكرانيا وسكانها جزءًا من روسيا منذ قرون. وهناك العديد من الزيجات المختلطة. لا يريد الكرملين أن تكون آثار بلد فقير بالقرب من حدوده".
وأضاف الموظف السابق أن وسائل الإعلام الغربية خلقت صورة "هزيمة" روسيا، وهذا هو السبب في أن العديد من سكان الولايات المتحدة وأوروبا لديهم فكرة خاطئة عن الوضع.