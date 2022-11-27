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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221127/مسؤول-سابق-في-البيت-الأبيض-روسيا-يمكنها-تدمير-أوكرانيا-في-يوم-واحد-1070595536.html
مسؤول سابق في البيت الأبيض: روسيا يمكنها تدمير أوكرانيا في يوم واحد
مسؤول سابق في البيت الأبيض: روسيا يمكنها تدمير أوكرانيا في يوم واحد
كتب بول كريج روبرتس، المسؤول السابق في البيت الأبيض خلال إدارة رونالد ريغان، على موقعه على الإنترنت أن الهجمات على البنية التحتية لأوكرانيا تظهر على أن روسيا... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T12:58+0000
2022-11-27T12:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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ويعتقد المسؤول أن "روسيا يمكن أن تدمر أوكرانيا في يوم واحد دون استخدام أسلحة نووية".ووفقا له، فإن موسكو تتحلى بضبط النفس تجاه الدولة المجاورة بسبب القواسم التاريخية المشتركة.وقال روبرتس: "كانت أوكرانيا وسكانها جزءًا من روسيا منذ قرون. وهناك العديد من الزيجات المختلطة. لا يريد الكرملين أن تكون آثار بلد فقير بالقرب من حدوده".وأضاف الموظف السابق أن وسائل الإعلام الغربية خلقت صورة "هزيمة" روسيا، وهذا هو السبب في أن العديد من سكان الولايات المتحدة وأوروبا لديهم فكرة خاطئة عن الوضع.
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الأخبار
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

مسؤول سابق في البيت الأبيض: روسيا يمكنها تدمير أوكرانيا في يوم واحد

12:58 GMT 27.11.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات المجندين في ساحة تدريب تشيباركول في منطقة تشيليابنسك، روسيا
تدريبات المجندين في ساحة تدريب تشيباركول في منطقة تشيليابنسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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كتب بول كريج روبرتس، المسؤول السابق في البيت الأبيض خلال إدارة رونالد ريغان، على موقعه على الإنترنت أن الهجمات على البنية التحتية لأوكرانيا تظهر على أن روسيا يمكنها أن تدمر البلاد في وقت قصير.
ويعتقد المسؤول أن "روسيا يمكن أن تدمر أوكرانيا في يوم واحد دون استخدام أسلحة نووية".
ووفقا له، فإن موسكو تتحلى بضبط النفس تجاه الدولة المجاورة بسبب القواسم التاريخية المشتركة.
وقال روبرتس: "كانت أوكرانيا وسكانها جزءًا من روسيا منذ قرون. وهناك العديد من الزيجات المختلطة. لا يريد الكرملين أن تكون آثار بلد فقير بالقرب من حدوده".
وأضاف الموظف السابق أن وسائل الإعلام الغربية خلقت صورة "هزيمة" روسيا، وهذا هو السبب في أن العديد من سكان الولايات المتحدة وأوروبا لديهم فكرة خاطئة عن الوضع.
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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:18 GMT
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