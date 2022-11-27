https://sputnikarabic.ae/20221127/مصر-تحذر-مواطنيها-من-فيروس-كورونا-الخطر-لا-يزال-قائما-1070597130.html
مصر تحذر مواطنيها من فيروس كورونا... الخطر لا يزال قائما
مصر تحذر مواطنيها من فيروس كورونا... الخطر لا يزال قائما
حذرت وزارة الصحة المصرية، المواطنين، من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية والذي قد يؤدي إلى زيادة الإصابات بمرض "كوفيد-19"، مشددة على أن فيروس كورونا لا... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T13:55+0000
2022-11-27T13:55+0000
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ودعت الوزارة اليوم الأحد عبر حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي، إلى التركيز على إجراءات الوقاية ومنع انتشار العدوى، مثل تلقي لقاح فيروس كورونا والحفاظ على المسافات الآمنة وارتداء الكمامات.في الشهر الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية، إنه من السابق لأوانه رفع حالة التأهب القصوى لأزمة "كوفيد"، مع بقاء الوباء حالة طوارئ صحية عالمية على الرغم من التقدم الأخير.وجاء ذلك، بعدما اجتمعت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن "كوفيد-19"، حيث خلصت إلى أن الوباء لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، والتي أعلنتها في يناير/ كانون الثاني عام 2020.وفي وقت لاحق، شددت المنظمة على أهمية التزام اليقظة مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد وفيروس الإنفلونزا في أوروبا، وكذلك مع قرب فصل الشتاء، مشجعة المزيد من الناس على الحصول على التطعيمات.أعلنت منظمة الصحة العالمية لأول مرة عن تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19" كحالة طوارئ صحية في 30 يناير 2020، عندما سجلت أقل من 100 حالة خارج الصين ولم يبلغ عن أي وفيات.منذ بداية الجائحة، سجلت أكثر من 646 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأكثر من 6.6 مليون حالة وفاة، على الرغم من أنه يعتقد أن هذه الأرقام أقل من الواقع.
https://sputnikarabic.ae/20221024/الصحة-العالمية-تشدد-على-أن-هذا-ليس-وقت-الاسترخاء-بشأن-كورونا-مع-اقتراب-الشتاء-1069412357.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
مصر تحذر مواطنيها من فيروس كورونا... الخطر لا يزال قائما
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حذرت وزارة الصحة المصرية، المواطنين، من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية والذي قد يؤدي إلى زيادة الإصابات بمرض "كوفيد-19"، مشددة على أن فيروس كورونا لا يزال موجودا حتى لو انخفضت معدلات الإصابة به.
ودعت الوزارة اليوم الأحد عبر حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي، إلى التركيز على إجراءات الوقاية ومنع انتشار العدوى، مثل تلقي لقاح فيروس كورونا والحفاظ على المسافات الآمنة وارتداء الكمامات.
في الشهر الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية، إنه من السابق لأوانه رفع حالة التأهب القصوى
لأزمة "كوفيد"، مع بقاء الوباء حالة طوارئ صحية عالمية على الرغم من التقدم الأخير.
وجاء ذلك، بعدما اجتمعت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن "كوفيد-19"، حيث خلصت إلى أن الوباء لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، والتي أعلنتها في يناير/ كانون الثاني عام 2020.
وفي وقت لاحق، شددت المنظمة على أهمية التزام اليقظة مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد وفيروس الإنفلونزا في أوروبا، وكذلك مع قرب فصل الشتاء، مشجعة المزيد من الناس على الحصول على التطعيمات.
أعلنت منظمة الصحة العالمية
لأول مرة عن تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19" كحالة طوارئ صحية في 30 يناير 2020، عندما سجلت أقل من 100 حالة خارج الصين ولم يبلغ عن أي وفيات.
منذ بداية الجائحة، سجلت أكثر من 646 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأكثر من 6.6 مليون حالة وفاة، على الرغم من أنه يعتقد أن هذه الأرقام أقل من الواقع.