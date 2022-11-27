https://sputnikarabic.ae/20221127/مقاطعة-أوكرانية-تسجل-تدميرا-جسيما-في-البنية-التحتية-للمواصلات-1070585907.html
مقاطعة أوكرانية تسجل تدميرا جسيما في البنية التحتية للمواصلات
مقاطعة أوكرانية تسجل تدميرا جسيما في البنية التحتية للمواصلات
قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مقاطعة كريفوي روغ الأوكرانية فالنتين ريزنيشنكو، أن منشأة للبنية التحتية لمواصلات في المقاطعة تعرضت لأضرار كبيرة. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T08:06+0000
2022-11-27T08:06+0000
2022-11-27T08:06+0000
أخبار أوكرانيا
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وكتب ريزنيشينكو عبر قناته على "تليغرام"، اليوم الأحد: "في كريفوي روغ تم ضرب منشأة خاضة بالبنية التحتية للمواصلات، حيث تسببت الضربة بأضرار جسيمة، سنوضح التفاصيل (لاحقا)". ودوت صافرات إنذار بالغارات الجوية في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا، في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، وفقًا لبيانات خريطة الغارة الجوية عبر الإنترنت التابعة لوزارة الشؤون الرقمية في أوكرانيا. وأفادت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع دوي انفجارات في مدن لفوف وخاركوف وكريفوي روغ.وبدأت القوات الروسية بتنفيذ هجمات على البنية التحتية في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر / تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة لدى نظام كييف.وتم تنفيذ الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، بدءا من خاركوف وكييف وصولا إلى لفوف وإيفانو فرانكوفسك.
https://sputnikarabic.ae/20221120/دوي-صافرات-الإنذار-في-جميع-مناطق-أوكرانيا-1070353087.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
مقاطعة أوكرانية تسجل تدميرا جسيما في البنية التحتية للمواصلات
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قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مقاطعة كريفوي روغ الأوكرانية فالنتين ريزنيشنكو، أن منشأة للبنية التحتية لمواصلات في المقاطعة تعرضت لأضرار كبيرة.
وكتب ريزنيشينكو عبر قناته على "تليغرام"، اليوم الأحد: "في كريفوي روغ تم ضرب منشأة خاضة بالبنية التحتية للمواصلات، حيث تسببت الضربة بأضرار جسيمة، سنوضح التفاصيل (لاحقا)".
ودوت صافرات إنذار بالغارات الجوية في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا، في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، وفقًا لبيانات خريطة الغارة الجوية عبر الإنترنت التابعة لوزارة الشؤون الرقمية في أوكرانيا.
وأفادت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع دوي انفجارات في مدن لفوف وخاركوف وكريفوي روغ
.
وبدأت القوات الروسية بتنفيذ هجمات على البنية التحتية في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر / تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة لدى نظام كييف.
وتم تنفيذ الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، بدءا من خاركوف وكييف وصولا إلى لفوف وإيفانو فرانكوفسك.